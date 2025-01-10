Feminenliği Ortaya Çıkaralım: Dişil Enerjinizi Buram Buram Gösterecek 12 Hareket

Bir insanın ilk olarak gözlerine dikkat edilir. Biri size baktığı zaman sizin de ona nazik bir bakış atmanız gerekir. Yüzdeki gülümseme ile gözler de gülümser... Göz birçok duyguyu yansıtmada önemli bir araçtır. O yüzden gözlerinizi kullanmayı unutmayın.