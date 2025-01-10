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Feminenliği Ortaya Çıkaralım: Dişil Enerjinizi Buram Buram Gösterecek 12 Hareket

etiket Feminenliği Ortaya Çıkaralım: Dişil Enerjinizi Buram Buram Gösterecek 12 Hareket

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 23:46

Kadınları daha çekici hale getiren bazı özellikler vardır. Auralarını, enerjilerini dışarıya yansıtınca etrafına insanları kolayca çekebilirler. Feminenliğin artırılması çekiciliği arttıran şeylerden biridir. Gelin hep beraber dişil enerjiyi arttıracak şeylere bakalım!

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1. Sevimli ve etkileyici bir gülüş

Gülüş, sevecenliği ve içtenliği gösterir. Karşınızdaki insan gülüşünüzü gördüğü zaman ne kadar sıcak bir insan olduğunuzu düşünebilir. Ayrıca nazik bir kişiliğiniz olduğunu da yansıtmış olursunuz. Böylece dişil enerjiniz yükselir ve etrafa neşe saçarsınız.

2. Düzgün diksiyon ve nazik bir konuşma

Kelimeleri tane tane söyleyip cümleleri düzgün bir yapıda kurarsanız karşınızdaki insan etkilenir. Kaba kelimeler kullanmak yerine nazik olanlarına yönelebilirsiniz. Böylece özgüvenli gözüküp insanları büyülersiniz. 'Böyle insanlar kaldı mı?' soruları gelir...

3. Jest ve mimiklerin yerinde kullanılması

Her şeye aniden tepki vermek yerine uygun olan hareketin ne olduğunu bir tartıp biçmeniz gerekir. Abartı hareketler yanınızdakileri şaşırtabilir. Fakat yerinde kullanılan jest ve mimikler sizin ne kadar olgun olduğunuzu gösterir. Olgunluk da dişil enerjinin buram buram hissedilmesini sağlar.

4. Karşıdaki insanın dikkate alınması, dinlenmesi

Dişil enerji bencillikten uzak bir durumdur. Çevrenizdeki insanların nasıl olduklarını sormalı ve onları dikkatlice dinlemelisiniz. Kendiniz dışında başkalarına da önem verdiğinizi göstermeniz temiz bir kalbiniz olduğunu gösterir. Bu durumda dişil enerjinin artmasına neden olur.

5. Duyguların belli edilmesi, dışarıya yansıtılması

Kendinize saklamak istediğiniz şeyler olabilir. Fakat bunlar dışında kapalı bir kutu gibi davranmamalısınız. Açık iletişime sahip olur insanlara neler düşündüğünüzü ve hissettiğinizi belli edebilirsiniz. Bu sizin feminen yanınızı dışarıya göstermenizi sağlar.

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6. Temasların nazikçe olması

Başkalarına temas ederken kaba ve hızlı hareketler kullanmamalısınız. Hem karşınızda bulunan insanı incitebilirsiniz hem de dişil enerjinizin düşmesine neden olursunuz. Olabildiğince nazik hareketlerle temas etmelisiniz. Böylece size bakanlar bir güzel imrenir...

7. Özgün bir tarz oluşturulması

Dışarıya kendinizi yansıtmalısınız. Giyiminiz ile çevrenizdekilerin dikkatini çekmeniz gerekir. Kendinize yakıştırdığınız parçaları güzelce kombin yaparak dışarı çıktığınız zaman özgüveniniz artar. Böylece dişil enerji sizi sarar.

8. Düzenli olarak kişisel bakım yapılması

Temiz olmak çok önemlidir. Kendinize olan saygıyı gösterir. Saç, tırnak, vücut... Tüm bakımlar yapıldıktan sonra insan kendini daha iyi ve güzel hisseder. Bu his ile birlikte dışarı çıktığı zaman etrafa bir enerji yayar. Dişil enerji!

9. Eğlenceli yanın gösterilmesi

İnsan tamamen ciddi olamaz. Olgunluğun yanında bir de çocuksu bir yön vardır. Bu yönün yeri geldiği zaman dışarıya yansıtılması gösterilmesi gerekir. Etrafa gülücükler saçmanız, espriler yapmanız insanları çekecektir. Dişil enerji, kıpır kıpır bir enerjidir.

10. Etkileyici göz temaslarının kurulması

Bir insanın ilk olarak gözlerine dikkat edilir. Biri size baktığı zaman sizin de ona nazik bir bakış atmanız gerekir. Yüzdeki gülümseme ile gözler de gülümser... Göz birçok duyguyu yansıtmada önemli bir araçtır. O yüzden gözlerinizi kullanmayı unutmayın.

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11. Saçlarla oynanması

Birinin ilginizi çektiğini göstermenin yolu hafif hafif saçlarla oynanmasıdır. Bu hareket aynı zamanda karşınızdaki insanın ilgisini çeker ve size olan odağını arttırır. Özgüvenli gözükmenizi sağlayan ve dişil enerjiyi arttıran bir harekettir.

12. Minik sürprizler yapılması

Değer verdiğiniz insanlara minik jestler yapmanız önemlidir. Onların sizin için ne kadar değerli olduğunu göstermelisiniz. Bu sizin duygusal ve iyi bir insan olduğunuzu gösterir. Düşünceli yapınız sayesinde dişil enerjinizde artış yaşanır.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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