Feminenliği Ortaya Çıkaralım: Dişil Enerjinizi Buram Buram Gösterecek 12 Hareket
Feminenliği Ortaya Çıkaralım: Dişil Enerjinizi Buram Buram Gösterecek 12 Hareket
Kadınları daha çekici hale getiren bazı özellikler vardır. Auralarını, enerjilerini dışarıya yansıtınca etrafına insanları kolayca çekebilirler. Feminenliğin artırılması çekiciliği arttıran şeylerden biridir. Gelin hep beraber dişil enerjiyi arttıracak şeylere bakalım!
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1. Sevimli ve etkileyici bir gülüş
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2. Düzgün diksiyon ve nazik bir konuşma
3. Jest ve mimiklerin yerinde kullanılması
4. Karşıdaki insanın dikkate alınması, dinlenmesi
5. Duyguların belli edilmesi, dışarıya yansıtılması
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6. Temasların nazikçe olması
7. Özgün bir tarz oluşturulması
8. Düzenli olarak kişisel bakım yapılması
9. Eğlenceli yanın gösterilmesi
10. Etkileyici göz temaslarının kurulması
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11. Saçlarla oynanması
12. Minik sürprizler yapılması
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