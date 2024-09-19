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FED Kararından Sonra Piyasalar Nasıl Tepki Verdi? 19 Eylül' de Borsa, Döviz ve Altın Nereye Gidiyor?

etiket FED Kararından Sonra Piyasalar Nasıl Tepki Verdi? 19 Eylül' de Borsa, Döviz ve Altın Nereye Gidiyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 18:44 Son Güncelleme: 19.09.2024 - 18:57

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini düşürdü, piyasalar hareketlendi! İşte gram altın, çeyrek altın ve BIST 100 gibi yatırım araçlarındaki son gelişmeler. Dolar ve Euro'daki değişiklikler neler? Yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler neler? Piyasalardaki bu gelişmeleri kaçırmayın!

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FED’in faiz indirimine gitmesiyle birlikte, Borsa İstanbul'da yükseliş gözlemlendi.

FED’in faiz indirimine gitmesiyle birlikte, Borsa İstanbul'da yükseliş gözlemlendi.

Endeks, %1,93 artışla 9.953,79 puana kadar çıktı. Bu yükselişin ardından BIST 30 da benzer bir hareketlilik gösterdi ve %2'nin üzerinde kazanç sağladı. Piyasalar, bu kararın Türk hisse senetlerine olumlu yansımasını sürdürüyor.

Dolar/TL kuru, FED kararına rağmen hafif bir düşüş gösterdi ve 34,03 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Dolar/TL kuru, FED kararına rağmen hafif bir düşüş gösterdi ve 34,03 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Euro/TL kuru ise 37,98 TL ile yükselişini sürdürdü. Euro/Dolar paritesi %0,08 artışla 1,1128 seviyesinde sabit kaldı.

Faiz oranları da FED’in kararları sonrası aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Faiz oranları da FED’in kararları sonrası aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Faiz oranı %0,41’lik bir düşüşle %42,09 seviyesine geriledi.

Altın piyasasında da yukarı yönlü hareketlilik söz konusu.

Altın piyasasında da yukarı yönlü hareketlilik söz konusu.

Fed’in faiz kararı sonrası ons altın fiyatı %0,88 artışla 2.581,43 dolar seviyesine çıktı.

İç piyasada ise gram altın dün 2.821 TL civarındayken, bugün 2.830 TL seviyesinden işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın dün 2.821 TL civarındayken, bugün 2.830 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın da hafif bir yükselişle 4.550 TL'den 4.570 TL'ye çıktı.

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