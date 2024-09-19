FED Kararından Sonra Piyasalar Nasıl Tepki Verdi? 19 Eylül' de Borsa, Döviz ve Altın Nereye Gidiyor?
FED Kararından Sonra Piyasalar Nasıl Tepki Verdi? 19 Eylül' de Borsa, Döviz ve Altın Nereye Gidiyor?
ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini düşürdü, piyasalar hareketlendi! İşte gram altın, çeyrek altın ve BIST 100 gibi yatırım araçlarındaki son gelişmeler. Dolar ve Euro'daki değişiklikler neler? Yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler neler? Piyasalardaki bu gelişmeleri kaçırmayın!
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FED’in faiz indirimine gitmesiyle birlikte, Borsa İstanbul'da yükseliş gözlemlendi.
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