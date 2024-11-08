FED Kararı Sonrası Borsa ve Dövizde Kritik Seviyeler: 8 Kasım’da Piyasaları Neler Bekliyor?
FED Kararı Sonrası Borsa ve Dövizde Kritik Seviyeler: 8 Kasım’da Piyasaları Neler Bekliyor?
Yeni bir haftanın kapanışına doğru, ekonomide tüm gözler Borsa İstanbul’un açılışında yaşanan dalgalanmalar ve döviz piyasasındaki hareketliliğe çevrildi! İşte bugünün en güncel ekonomik haberleri:
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Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe satıcılı bir açılışla başladı.
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Sektörler arasındaki en dikkat çeken yükseliş, bankacılık endeksinde yüzde 3,95 oranındaki artışla oldu; yatırımcıların gözdesi olan banka hisseleri, en çok kazandıran sektör olarak öne çıktı.
Piyasaların nabzını tutan gelişmeler, sadece Borsa İstanbul ile sınırlı değil.
Dolar/TL kuru gün içinde 34,20 TL seviyelerine kadar gerilemesine rağmen, FED’in faiz kararı sonrası yeniden toparlanarak 34,36 TL seviyelerinde dengelendi.
Altın fiyatlarında ise durum bir hayli hareketliydi.
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