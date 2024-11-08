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FED Kararı Sonrası Borsa ve Dövizde Kritik Seviyeler: 8 Kasım’da Piyasaları Neler Bekliyor?

etiket FED Kararı Sonrası Borsa ve Dövizde Kritik Seviyeler: 8 Kasım’da Piyasaları Neler Bekliyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 18:23

Yeni bir haftanın kapanışına doğru, ekonomide tüm gözler Borsa İstanbul’un açılışında yaşanan dalgalanmalar ve döviz piyasasındaki hareketliliğe çevrildi! İşte bugünün en güncel ekonomik haberleri:

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Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe satıcılı bir açılışla başladı.

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe satıcılı bir açılışla başladı.

BİST 100 endeksi güne yüzde 0,08 oranında düşüşle 8939 puandan giriş yaparken, açılış itibarıyla 267 hisse değer kazanırken 126 hisse geriledi.

Sektörler arasındaki en dikkat çeken yükseliş, bankacılık endeksinde yüzde 3,95 oranındaki artışla oldu; yatırımcıların gözdesi olan banka hisseleri, en çok kazandıran sektör olarak öne çıktı.

Sektörler arasındaki en dikkat çeken yükseliş, bankacılık endeksinde yüzde 3,95 oranındaki artışla oldu; yatırımcıların gözdesi olan banka hisseleri, en çok kazandıran sektör olarak öne çıktı.

Aynı zamanda holding endeksi de güçlü bir performans sergileyerek yüzde 1,75 oranında yükseldi. Ancak günün kaybedeni, yüzde 0,57 oranında değer kaybeden gıda ve içecek sektörü oldu.

Piyasaların nabzını tutan gelişmeler, sadece Borsa İstanbul ile sınırlı değil.

Piyasaların nabzını tutan gelişmeler, sadece Borsa İstanbul ile sınırlı değil.

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi, dünya genelinde dolarda hızlı bir değer artışına sebep oldu.

Dolar/TL kuru gün içinde 34,20 TL seviyelerine kadar gerilemesine rağmen, FED’in faiz kararı sonrası yeniden toparlanarak 34,36 TL seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL kuru gün içinde 34,20 TL seviyelerine kadar gerilemesine rağmen, FED’in faiz kararı sonrası yeniden toparlanarak 34,36 TL seviyelerinde dengelendi.

Euro/TL kuru ise dolara kıyasla yüzde 0,31 düşüş göstererek 36,95 TL’ye geriledi. Euro/Dolar paritesinde de yüzde 0,51’lik düşüşle 1,0750 seviyelerine inildi.

Altın fiyatlarında ise durum bir hayli hareketliydi.

Altın fiyatlarında ise durum bir hayli hareketliydi.

Altının ons fiyatı yüzde 0,55 oranında düşüş göstererek 2.691,89 dolara geriledi.

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Bu düşüş gram altına da yansıdı ve gram altın fiyatı 2 bin 970 liradan satışa sunuluyor.

Bu düşüş gram altına da yansıdı ve gram altın fiyatı 2 bin 970 liradan satışa sunuluyor.

Çeyrek altın ise 4 bin 737 liradan, Cumhuriyet altını ise 19 bin 950 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 19 bin 950 liradan satılıyor.

Brent petrol fiyatlarında ise düşüş göze çarptı.

Brent petrol fiyatlarında ise düşüş göze çarptı.

Brent petrol yüzde 1,6 oranında gerileyerek 74,39 dolardan işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın gerçekleştirdiği Enflasyon Raporu sunumu ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı, piyasalardaki en önemli gelişmeler arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın gerçekleştirdiği Enflasyon Raporu sunumu ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı, piyasalardaki en önemli gelişmeler arasında yer aldı.

Hem küresel hem de yerel ekonomik gelişmelerin yarattığı etkileri takip ederken, borsadan dövize ve altına kadar piyasalardaki hareketliliğe göz atmayı unutmayın!

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