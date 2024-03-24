Favori Kombinini Oluştur, İnsanlarda Nasıl Bir Etki Bıraktığını Söyleyelim!
Favori Kombinini Oluştur, İnsanlarda Nasıl Bir Etki Bıraktığını Söyleyelim!
Merhaba! 'Favori Kombinini Oluştur, İnsanlarda Nasıl Bir Etki Bıraktığını Söyleyelim!' testine hoş geldin!
Bu test, senin tarzını ve kıyafet tercihlerini anlamamıza yardımcı olacak. Hangi kıyafet kombinasyonunun senin için en çekici olduğunu keşfetmek için soruları dikkatlice yanıtla.
Şimdi, favori kombinini oluşturmak için testimize başlayalım! 👇
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1. Yaşını öğrenerek başlayalım!
2. Favori rengini seçer misin?
3. Aksesuarlara önem verir misin?
4. Peki yaz sezonunda açık renkler mi, yoksa koyu renkler mi tercihin?
5. Hangi tarz ayakkabılar favorin?
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6. Gözlük kullanıyor musun?
7. Bir de çanta seçmeni isteyelim senden...
8. Son olarak, en sevdiğin mevsim hangisi?
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