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Fatih Terim'in Yunanistan'daki İlk Maçında Verdiği İtalyanca Röportaja Emrah Safa Gürkan'dan Yorum

Fatih Terim'in Yunanistan'daki İlk Maçında Verdiği İtalyanca Röportaja Emrah Safa Gürkan'dan Yorum

Fatih Terim
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.01.2024 - 11:15

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Terim'in maç sonundaki İtalyanca röportajı ise sosyal medyanın diline düştü. Röportaja bir yorum da Emrah Safa Gürkan'dan geldi.

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Ligde lider PAOK'un ardından ikinci sırada yer alan Panathinaikos, 16. haftada PAS Giannina'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ligde lider PAOK'un ardından ikinci sırada yer alan Panathinaikos, 16. haftada PAS Giannina'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Takıma üç puanı kazandıran golleri Fotis Ioannidis ve Tonny Vilhena kaydetti.

Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, ilk maçından üç puanla ayrılmasından çok verdiği İtalyanca röportajla dikkat çekti.

Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, ilk maçından üç puanla ayrılmasından çok verdiği İtalyanca röportajla dikkat çekti.

70 yaşındaki çalıştırıcı, 'Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık ve gelişeceğiz' diyerek sözlerine başladı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören anlara Emrah Safa Gürkan da yorum yapmayı ihmal etmedi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören anlara Emrah Safa Gürkan da yorum yapmayı ihmal etmedi.
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Gürkan, Terim'in İtalyanca röportajı hakkında 'Garip gramer hataları (la mia giocatori, sapre) ve fiilsiz yarım cümleler dışında legit. Sentaks ve fiil çekimi var. Sadece paslanmış  biraz. Ama Fatih Terim İtalyanca biliyor.' dedi.

Terim'in İtalyanca röportajı 👇

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