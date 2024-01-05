Fatih Terim'in Yunanistan'daki İlk Maçında Verdiği İtalyanca Röportaja Emrah Safa Gürkan'dan Yorum
Fatih Terim'in Yunanistan'daki İlk Maçında Verdiği İtalyanca Röportaja Emrah Safa Gürkan'dan Yorum
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Terim'in maç sonundaki İtalyanca röportajı ise sosyal medyanın diline düştü. Röportaja bir yorum da Emrah Safa Gürkan'dan geldi.
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Ligde lider PAOK'un ardından ikinci sırada yer alan Panathinaikos, 16. haftada PAS Giannina'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, ilk maçından üç puanla ayrılmasından çok verdiği İtalyanca röportajla dikkat çekti.
Sosyal medyada büyük ilgi gören anlara Emrah Safa Gürkan da yorum yapmayı ihmal etmedi.
Terim'in İtalyanca röportajı 👇
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