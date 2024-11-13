Faktöring ve Bankacılık Hisseleri 13 Kasım’da Yatırımcıların Gözdesi Oldu: Günün En Çok Kazandıranları
Faktöring ve Bankacılık Hisseleri 13 Kasım’da Yatırımcıların Gözdesi Oldu: Günün En Çok Kazandıranları
Borsa İstanbul’da yatırımcıları heyecanlandıran bir gün geride kaldı. Bugünün en çok değer kazanan hisselerine göz atalım ve yükseliş oranlarıyla birlikte hangi hisselerin öne çıktığını inceleyelim. İşte yatırımcıların dikkatini çeken 10 hisse:
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1. BAYRAK EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)
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2. ESCAR Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)
3. Hatsan Gemi İnşaa Bakım Onarım ve Deniz Nakliyat A.Ş. (HATSN)
4. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)
5. İhlas Gayrimenkul (IHLGM)
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