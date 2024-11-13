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Faktöring ve Bankacılık Hisseleri 13 Kasım’da Yatırımcıların Gözdesi Oldu: Günün En Çok Kazandıranları

etiket Faktöring ve Bankacılık Hisseleri 13 Kasım’da Yatırımcıların Gözdesi Oldu: Günün En Çok Kazandıranları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 18:20

Borsa İstanbul’da yatırımcıları heyecanlandıran bir gün geride kaldı. Bugünün en çok değer kazanan hisselerine göz atalım ve yükseliş oranlarıyla birlikte hangi hisselerin öne çıktığını inceleyelim. İşte yatırımcıların dikkatini çeken 10 hisse:

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1. BAYRAK EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

1. BAYRAK EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

BAYRK, %10,00’lik muhteşem bir yükselişle bugün tam 18,59 TL’den kapandı. Sanayi sektöründe dikkat çeken bir performans göstererek günün lideri oldu.

2. ESCAR Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)

2. ESCAR Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)

Araç kiralama hizmetlerinde lider şirketlerden biri olan ESCAR, %9,96 yükselişle 372,75 TL’ye ulaştı. Otomotiv sektörünün gücünü arkasına alan bu hisse, son dönemde hızla büyüyen filo kiralama hizmetleri ile yatırımcılardan ilgi topladı.

3. Hatsan Gemi İnşaa Bakım Onarım ve Deniz Nakliyat A.Ş. (HATSN)

3. Hatsan Gemi İnşaa Bakım Onarım ve Deniz Nakliyat A.Ş. (HATSN)

Denizcilik ve bakım onarım alanında öne çıkan HATSN, bugün %9,91 oranında değer kazanarak 46,34 TL’ye yükseldi. Sektördeki canlılık ve yatırımcı ilgisi, bu hissenin güçlü bir yükselişle kapanmasına katkıda bulundu.

4. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

4. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

İhlas Holding (IHLAS) hissesi, 12 Kasım’da 1,66 TL seviyesindeyken, 13 Kasım’da %9,64 artışla 1,82 TL’ye ulaştı.

5. İhlas Gayrimenkul (IHLGM)

5. İhlas Gayrimenkul (IHLGM)

İhlas Gayrimenkul (IHLGM) ise 12 Kasım’da 1,62 TL seviyesindeydi ve 13 Kasım’da %9,26 artışla 1,77 TL’ye yükseldi. Gayrimenkul sektöründeki yatırımcı ilgisi bu hissenin değer kazanmasına katkıda bulundu. Ayrıca, gayrimenkul projelerindeki istikrar ve yenilikçi yaklaşımlar da yatırımcı ilgisini artıran etkenler arasında yer aldı.

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6. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR)

6. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR)

Endüstri sektöründe adını duyuran SILVR, %8,32 artışla 21,88 TL’ye yükseldi.

7. Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayii A.Ş. (DMSAS)

7. Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayii A.Ş. (DMSAS)

%7,7 artış kaydeden DMSAS hissesi, 8,60 TL’ye ulaşarak yatırımcısına kazandırdı.

8. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

8. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Bankacılık sektörünün önemli isimlerinden YKBNK, %7,39’luk bir yükselişle 27,94 TL’ye ulaştı. Bankacılık sektöründeki olumlu rüzgar, YKBNK’yı bugün en çok yükselen hisseler listesine taşıdı.

9. Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PLTUR)

9. Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PLTUR)

Taşımacılık ve gıda sektörünün önde gelenlerinden PLTUR, %6,44 artışla 25,46 TL seviyesini gördü. Özellikle hizmet sektörü hisselerinin yükseliş trendinde olması, PLTUR’a olan ilgiyi artırdı.

10. Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

10. Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Koç Holding, %6,28 oranında artışla 185,70 TL’ye ulaştı. Çeşitli sektörlerdeki yatırımlarıyla bilinen Koç Holding, bugünkü performansı ile yatırımcısına kazandırdı.

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