Fakirlik Psikolojisi: Az Kaynakla Büyüyen İnsanların Para Algısı Nasıl Şekillenir?
Fakirlik Psikolojisi: Az Kaynakla Büyüyen İnsanların Para Algısı Nasıl Şekillenir?
Para harcamadan önce 40 kez düşünen, bir şey alırken gerçekten ihtiyacım var mı diye sorgulayan o insanlar… Evet, sizden bahsediyoruz! Çocukken ona para mı dayanır cümlesini sık sık duymuş, büyürken her şeyin en hesaplısını bulmak için özel bir radar geliştirmiş olabilirsiniz. Peki, fakirlik psikolojisi tam olarak nedir ve para algınızı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsanız sizi yazımıza alalım!
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En iyi fiyat dedektörü olma yeteneği.
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İsraf eşittir günah, ayıp ve ekonomik felaket.
Bir ürünün kaliteli olup olmadığını anlama yeteneği.
Para harcamak küçük bir vicdan azabı demektir.
Borç almaktan ve vermekten kaçınma sanatı.
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Büyük harcamaları son ana kadar erteleme.
Gelecek kaygısıyla para biriktirme takıntısı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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