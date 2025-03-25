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Fakirlik Psikolojisi: Az Kaynakla Büyüyen İnsanların Para Algısı Nasıl Şekillenir?

etiket Fakirlik Psikolojisi: Az Kaynakla Büyüyen İnsanların Para Algısı Nasıl Şekillenir?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 14:01

Para harcamadan önce 40 kez düşünen, bir şey alırken gerçekten ihtiyacım var mı diye sorgulayan o insanlar… Evet, sizden bahsediyoruz! Çocukken ona para mı dayanır cümlesini sık sık duymuş, büyürken her şeyin en hesaplısını bulmak için özel bir radar geliştirmiş olabilirsiniz. Peki, fakirlik psikolojisi tam olarak nedir ve para algınızı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsanız sizi yazımıza alalım!

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En iyi fiyat dedektörü olma yeteneği.

Sizden daha iyi fiyat araştırması yapan biri olabilir mi? Çok zor! Küçüklükten itibaren “Aynısının biraz daha ucuzu var mı?” sorusuyla büyüdüğünüz için fiyat karşılaştırmak bir refleks haline gelmiş. Market gezmeden alışveriş yapmaz, online indirimleri ezbere bilir hatta aynı ürünün üç farklı sitedeki fiyat farkını görebilirsiniz. Bu yetenek bazen sizi gereğinden fazla düşündürse de hayatınızı büyük oranda ekonomik hale getirir. Ancak bazen de küçük şeylerde fazla hesap yapmak fırsatları kaçırmanıza sebep olur. Çünkü en ucuzu her zaman en mantıklısı olmayacaktır.

İsraf eşittir günah, ayıp ve ekonomik felaket.

Fakirlik psikolojisiyle büyüyen biri için israf, kabul edilemez bir şeydir. Yemek bırakmak mı? Asla! Bir gün lazım olur diye en küçük poşeti bile saklamışlığınız var. Ziyan etmek, gereksiz harcamalar yapmak içten içe suçluluk hissettiren bir durum haline gelir. Bunun güzel yanı elinizdekileri en verimli şekilde değerlendirmeyi öğrenmiş olmanız. Ancak bazen bu bakış açısı, eski ve işlevini yitirmiş eşyaları atamamanıza ve minimalizmin kapısından bile geçememenize sebep olur bu da pek hoş olmaz.

Bir ürünün kaliteli olup olmadığını anlama yeteneği.

Çocukluğunuzda kalitelisini al, uzun süre kullan lafını çok duymuş olabilirsiniz. Fakirlik psikolojisiyle büyüyen insanlar, düşük fiyatlı ama sağlam olan ürünleri bulma konusunda gerçek bir uzman gibi olur zira. Malzeme kalitesinden dikiş detaylarına kadar her şeyi inceler, uyduruk ve kısa ömürlü şeylere asla para vermezsiniz. Bu yetenek sayesinde gereksiz harcamaları kısarken aynı anda  uzun vadede kazanç sağlarsınız.

Para harcamak küçük bir vicdan azabı demektir.

Bir şey almak istiyorsunuz ama içinizde garip bir huzursuzluk var... İşte fakirlik psikolojisinin en belirgin etkilerinden biri! Çocukken boşuna para harcama uyarılarıyla büyüyen insanlar için para harcamak, ufak çaplı bir suçluluk hissi yaratır. Ne kadar paranız olursa olsun gereksiz harcadığınızı düşündüğünüz anda pişmanlık duyarsınız. Sonuç ne peki? Uzun uzun düşünülen alışverişler, en ufak masrafa bile yapılan iç muhasebeler ve sonunda alınmayan şeyler… Belki de arada kendinizi ödüllendirmeyi öğrenmek gerekiyor.

Borç almaktan ve vermekten kaçınma sanatı.

Borç istemek? Aman aman! Fakirlik psikolojisiyle büyüyen insanlar için borç, özgürlüğü kısıtlayan bir zincir gibidir. Küçüklükten beri borç yiğidin kamçısıdır gibi sözlerle büyümüş olabilirsiniz ama siz, o kamçıyı yememek için elinizden geleni yaparsınız. Kredi kartı borcuna girmek, birinden borç istemek sizi inanılmaz rahatsız eder. Aynı şekilde birine borç vermek de zordur çünkü ya geri dönmezse? O yüzden genellikle idare etme konusunda uzman hale gelirsiniz.

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Büyük harcamaları son ana kadar erteleme.

Bir şeyi almaya karar verdiniz ama hemen harekete geçmek mi? Sonra ya! Önce biraz düşüneceksiniz, sonra araştıracaksınız, sonra tekrar düşüneceksiniz ve belki birkaç ay sonra alacaksınız. Özellikle büyük harcamalarda bu durum çok belirgin halde. Çocukken her şeyin, gerekiyor mu filtresinden geçtiğini bildiğiniz için bu alışkanlık yetişkinlikte de devam eder. Bir yandan bütçenizi korumanıza yardımcı olur ama bazen ihtiyacınız olan şeyleri bile almakta gecikmenize sebebiyet verir.

Gelecek kaygısıyla para biriktirme takıntısı.

Ya bir gün param olmazsa? İşte fakirlik psikolojisiyle büyüyen insanların en büyük kaygılarından biri. Ne kadar kazansanız da gelecekte sıkıntıya düşme korkusu nedeniyle sürekli bir birikim yapma ihtiyacı hissedersiniz. Maddi güvenceniz olsa bile içiniz rahat etmez çünkü çocukluktan gelen zor günler her an kapıyı çalabilir düşüncesi hep aklınızın bir köşesindedir. Bu bir yandan sizi finansal anlamda güçlü kılsa da çoğu zaman anın tadını çıkarmadan da alıkoyar. 

Fakirlik psikolojisiyle büyümek size harcamalarınızı kontrol etme, parayı bilinçli kullanma gibi harika yetenekler kazandırır, çok doğru!  Ancak bazen gereğinden fazla hesap yapmak da sıkıntı yaratır. Önemli olan hem geleceği düşünmek hem de bugünü yaşamak! O yüzden de bütçenizi akıllıca yönetirken arada kendinize de bir güzellik yapmayı unutmayın.

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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