Faiz Oranları Değişince Neler Olur? İşte 11 Etkileyici Senaryo
Faiz oranları değişince tam olarak neler olur? Nelerin fiyatı yükselir, nelerin fiyatı düşer? Hayatımızda tam olarak neler değişir? Faiz oranlarının değişimi ile ilgili senaryoları merak ediyorsan hadi hazırlan başlıyoruz!
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1. Faiz oranları düşerse kredi ile konut almak bir hayale dönüşür.
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2. Kredi kullanımı artar.
3. Otomotiv alanında alım satım düşer.
4. Düşük faiz dönemlerinde borsa hareketlenir.
5. Altın ve döviz alımları artar.
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6. Faiz düştükçe tüketim artar.
7. Faiz oranları arttığında tahvıl fiyatları düşer.
8. Yatırımcılar borsadan kaçabilir.
9. Dış yatırımcı girişleri değişir.
10. Mevduat faiz gelirleri azalır.
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11. Merkez Bankası'nın para politikası genişler.
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