Faiz Oranları Değişince Neler Olur? İşte 11 Etkileyici Senaryo

Yatırımcılar düşük faiz dönemlerinde, düşük getirili mevduat yerine daha yüksek kazanç potansiyeli sunan hisse senetlerine yönelir. Bu da borsada yükselişe neden olur ve borsada ciddi bir hareketlenme yaşanır. Özellikle bankacılık, inşaat ve tüketim sektörü hisseleri bu süreçte öne çıkar.