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Faiz Kararı Sonrası Borsa İstanbul ve Döviz Kurlarında Son Durum: 21 Ağustos’ta Piyasalarda Neler Oldu?

etiket Faiz Kararı Sonrası Borsa İstanbul ve Döviz Kurlarında Son Durum: 21 Ağustos’ta Piyasalarda Neler Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 18:14

Merkez Bankası'nın son faiz kararının piyasalara etkisi hızla hissedildi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlarken, döviz kurlarında hafif bir artış gözlendi. Altın fiyatlarındaki düşüş ise yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. 21 Ağustos tarihindeki bu piyasa hareketliliği, yatırımcılar açısından büyük bir önem taşıyor. 

İşte günün öne çıkan detayları!

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BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, faiz kararının ardından güne %0,16’lık bir düşüşle başladı ve 9.958,64 puan seviyesine geriledi.

Bugün endeks, 9.913,86 puana gerileyerek %0,69'luk bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için tedirginlik yaratırken, piyasaların genel seyri hakkında ipuçları da veriyor.

Faiz kararının ardından döviz kurlarında da hareketlilik gözlemlendi.

Faiz kararının ardından döviz kurlarında da hareketlilik gözlemlendi.

Dolar/TL kuru %0,09 artışla 33,9183 seviyesine yükselirken, Euro/TL kuru ise %0,14'lük bir artışla 37,7621 seviyesine çıktı.

Euro/Dolar paritesi, faiz kararı sonrası % 0,01’lik bir düşüşle 1,1128 seviyesine geriledi.

Euro/Dolar paritesi, faiz kararı sonrası % 0,01’lik bir düşüşle 1,1128 seviyesine geriledi.

Doların küresel piyasalarda güç kazanmaya devam etmesi, Euro üzerindeki baskıyı artırıyor.

Altının ons fiyatı % 0,34’lük bir düşüşle 2.505,52 seviyesine geriledi.

Altının ons fiyatı % 0,34’lük bir düşüşle 2.505,52 seviyesine geriledi.

Bunun yanında, yaygın olarak takip edilen gram altın alış fiyatı 2.723,58 TL, satış fiyatı ise 2.724,00 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise alışta 4.357,72 TL, satışta ise 4.453,74 TL olarak işlem görüyor.

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