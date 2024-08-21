Faiz Kararı Sonrası Borsa İstanbul ve Döviz Kurlarında Son Durum: 21 Ağustos’ta Piyasalarda Neler Oldu?
Faiz Kararı Sonrası Borsa İstanbul ve Döviz Kurlarında Son Durum: 21 Ağustos’ta Piyasalarda Neler Oldu?
Merkez Bankası'nın son faiz kararının piyasalara etkisi hızla hissedildi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlarken, döviz kurlarında hafif bir artış gözlendi. Altın fiyatlarındaki düşüş ise yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. 21 Ağustos tarihindeki bu piyasa hareketliliği, yatırımcılar açısından büyük bir önem taşıyor.
İşte günün öne çıkan detayları!
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BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı!
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