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4 Eylül Ekonomi Gündemi: BIST 100, Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Nasıl Şekillendi?

etiket 4 Eylül Ekonomi Gündemi: BIST 100, Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Nasıl Şekillendi?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 19:04

Eylül ayına hızlı bir başlangıç yaparken, piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir konu haline geldi. 4 Eylül itibarıyla Borsa İstanbul'dan döviz kurlarına, altın fiyatlarına kadar geniş bir finansal veri yelpazesi, piyasaların gidişatını etkiliyor. Bu belirleyici günde, ekonomi gündemi nasıl şekillendi? Yatırımcıların radarında hangi önemli gelişmeler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

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BIST 100 endeksi güne 9.955,38 puanla başlarken, %0,66'lık bir düşüş yaşandı.

BIST 100 endeksi güne 9.955,38 puanla başlarken, %0,66'lık bir düşüş yaşandı.

Özellikle endeksin 10.000 puanın altında kalması, yatırımcıların temkinli hareket etmelerine neden olabilir. 

BIST 30 endeksi ise %0,62'lik bir artışla 10.982,33 seviyesine ulaştı.

Dolar/TL kuru, %0,05'lik küçük bir artışla 34,0222 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL kuru, %0,05'lik küçük bir artışla 34,0222 seviyesine yükseldi.

Euro/TL kuru, %0,49'luk bir artışla 37,7591 seviyesinde bulunuyor. Euro/Dolar paritesi ise %0,4'lük bir artışla 1,1087 seviyesine çıktı.

Altının ons fiyatı %0,15'lik bir artışla 2.496,55 dolara yükseldi.

Altının ons fiyatı %0,15'lik bir artışla 2.496,55 dolara yükseldi.

Gram altın, alış fiyatı 2.734,40 TL ve satış fiyatı 2.734,80 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise alışta 4.374,85 TL, satışta ise 4.471,21 TL ile işlem görüyor.

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