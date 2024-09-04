4 Eylül Ekonomi Gündemi: BIST 100, Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Nasıl Şekillendi?
4 Eylül Ekonomi Gündemi: BIST 100, Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Nasıl Şekillendi?
Eylül ayına hızlı bir başlangıç yaparken, piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir konu haline geldi. 4 Eylül itibarıyla Borsa İstanbul'dan döviz kurlarına, altın fiyatlarına kadar geniş bir finansal veri yelpazesi, piyasaların gidişatını etkiliyor. Bu belirleyici günde, ekonomi gündemi nasıl şekillendi? Yatırımcıların radarında hangi önemli gelişmeler var? İşte merak edilen tüm detaylar...
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BIST 100 endeksi güne 9.955,38 puanla başlarken, %0,66'lık bir düşüş yaşandı.
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