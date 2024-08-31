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Eylül Ayının En Şanslıları Belli Oldu! Ayın En Şanslı Günlerini de Kaydetmeyi Unutmayın!

Eylül Ayının En Şanslıları Belli Oldu! Ayın En Şanslı Günlerini de Kaydetmeyi Unutmayın!

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astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 08:01

Kozmosun önemli dönüşümler yaşayacağı Eylül ayına hazır olun! Güneş'in Başak burcunda olmasıyla başlayan Eylül ayında güzellikler sizi bulacak. Zodyak'ın on iki burcununda hayatına yenilik enerjisi katacak yeni ayda, heyecan dorukta olacak. Ama bu ay bazılarımız hepimizden şanslı olacak! Peki, Eylül ayının en şanlı burçlar hangileri? En şanssız burçları hangileri? 

İşte, Eylül ayının en şanslıları ve en güzel günleri...

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Merkür retronun bitmesiyle başlayan Eylül ayında, yine Başak burcunun etkilerini hissedeceğiz. Fakat bu kez Başak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, zorlayıcı etkileri sebep olsa da hayatınızı güzelleştirecek!

Merkür retronun bitmesiyle başlayan Eylül ayında, yine Başak burcunun etkilerini hissedeceğiz. Fakat bu kez Başak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, zorlayıcı etkileri sebep olsa da hayatınızı güzelleştirecek!

Gelin önce Eylül ayında bizi neler bekliyor öğrenelim: İşte Eylül ayının en önemli astrolojik olayları

Gelin önce Eylül ayında bizi neler bekliyor öğrenelim: İşte Eylül ayının en önemli astrolojik olayları

  • 1 Eylül: Mars Jüpiter Üçgeni 

  • 3 Eylül: Mars Neptün Karesi 

  • 4 Eylül: Venüs Aslan Burcunda İleri Hareketine Başlıyor 

  •  Yeni Ay Başak Burcunda 

  • 15 Eylül: Merkür İleri Hareketine Başlıyor 

  • 17 Eylül: Balık Burcunda Ay Tutulması

  • 21 Eylül: Güneş Plüton Üçgeni 

  • 23 Eylül: Güneş Terazi Burcuna Geçiyor (Sonbahar Ekinoksu) 

  • 25 Eylül: Koç Burcunda Dolunay

  • 30 Eylül: Terazi Burcunda Güneş Merkür Kavuşumu 

Doğum haritanızı göre etkileri değişebilecek gökyüzü olaylarının Eylül ayında burçlar özelinde etkileri ise şöyle... 👇

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Eylül Ayının En Şanslı Günü: Bu tarihi kaçırmayın!

Eylül Ayının En Şanslı Günü: Bu tarihi kaçırmayın!

Ayın en önemli tarihinde Venüs Aslan Burcunda ileri hareketine başlayacak. Başak burcunda ise Yeni Ay meydana gelecek. İki güçlü astrolojik olay sayesinde aşk, yaratıcılık, kendini ifade etme ve keyifli aktiviteler açısından güçlü bir enerji Zodyak'ın on ikilisini bulacak. İlişkilerde iyileşmeler, finansal fırsatlar peşi sıra yaşanırken, genel olarak hayatın tadını çıkarmak için güzel bir gün olacak. 

Kendinizi daha öz güvenli, çekici ve pozitif hissedeceğiniz 4 Eylül tarihini kaçırmayın. Bugün önemli kararlar almak veya yeni başlangıçlar yapmak için harika bir gün. Başak burcunun olmuş şifalı, sağlıklı ve düzenli enerjisi ile iyileşmeye hazır olun. 

Şimdi de Eylül ayının en şanslı burçlarıyla tanışalım! 👇

Koç: Cesur ruhlar, ilerlemeye ve ilerledikçe yücelmeye hazır.

Koç: Cesur ruhlar, ilerlemeye ve ilerledikçe yücelmeye hazır.

Heyecan ve ilerleme dolu Eylül ayında Yeni Ay ile güçleneceksin. Fakat daha da önemlisi Mars ile Jüpiter arasındaki üçgen açı sayesinde cesaretini toplayacaksın. Harekete geçmek için harika bir gün. Kendini enerjik ve cömert edeceksin. Özellikle de Venüs ay boyunca ilişkilerinde yol göstericin olacak. Aşkı da kişisel projelerin ve iş hayatını da dilediğin gibi yönetebileceksin. 

Astrolojik anlamda güçlendiğin bu ay kendine güvenmelisin. Risk almaya hazırsın, önemli kararlar alırken kalbinin sesini dinle... Yolunu aydınlatacaksın!

Aslan: Aşka ve zirveye ulaşmaya hazır alın!

Aslan: Aşka ve zirveye ulaşmaya hazır alın!

Sevgili Aslan burçları, mutluluğa hazır olun. Çünkü Venüs’ün Aslan burcunda ileri hareketine başlamasıyla sizin için aşk, yaratıcılık, kişisel projeler ve sosyal ilişkilerde büyük bir enerji ve cazibe dönemi başlıyor... Göz kamaştıracaksınız, tüm gözleri üzerinize çekecek ve güçleneceksiniz. Kendini ifade etme gücün artarken, romantik ilişkilerde ve sosyal çevrede dikkat çekici fırsatlar seni bekliyor. 

Bu ay, Aslanlar için sahnede parladıkları ve öz güvenlerinin zirveye çıktığı bir dönem olacak. Yeni başlangıçlara...

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Başak: Yeni bir hayat ve başarılarla dolu bir gelecek!

Başak: Yeni bir hayat ve başarılarla dolu bir gelecek!

Ayın en büyük olayı yine senin burcunda! Retrodan sonra işlerin düzelmesini bekle, çünkü bu ayın yıldızı sensin. Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, Başaklar için yeniliklere ve kişisel gelişime açık bir dönemi beraberinde getiriyor. 

Yeni başlangıçlar yapmak, çılgın projelere başlamak ve hayatını düzenlemek için ideal bir zamandasın. Ayrıca Merkür retrosunun burcunda bitmesiyle iletişimde yaşanan sorunlar çözülecek, iş ve eğitim konularında başarı ve ilerleme elde edeceksin. Yolun açık...

Terazi: Hayata uyum sağlayarak parlayacaksın!

Terazi: Hayata uyum sağlayarak parlayacaksın!

Denge ve uyum içinde keyifli bir aya başlıyorsun. Ama ay sonunda gerçekten parlayacaksın. Zira Eylül ayının sonlarına doğru Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle birlikte Teraziler için resmen parlama dönemi başlayacak. Işığını ortaya çıkar! 

Bu dönemde ilişkilerde uyum, denge ve barış arayışı öne çıkarken, sosyal ilişkilerde de olumlu gelişmeler yaşanacak. Venüs’ün olumlu etkisi ile birlikte romantik bağlantılar güçlenecek, kendini rahatça ifade edebileceksin. Kendin ol...

Şansı yönetmek sizin elinizde! Ama yine de Eylül ayı bazılarımızı zorlayacak. Moralinizi bozmayın enerjinizi yöneterek şansı döndürebilirsiniz...

Şansı yönetmek sizin elinizde! Ama yine de Eylül ayı bazılarımızı zorlayacak. Moralinizi bozmayın enerjinizi yöneterek şansı döndürebilirsiniz...

Eylül ayının şanslı şanssız burçları, Balık, Yay ve Oğlak olacak!

Yay: Enerjileri yönetemeyebilirsiniz!

Yay: Enerjileri yönetemeyebilirsiniz!

Enerjiniz artıyor, fakat bu durum dengeyi sarsabilir! Mars ve Jüpiter’in etkisiyle yüksek enerji altında olan Yay burçları, Eylül ayında abartılı kararlarla dikkatleri üzerlerine çekebilirler. Bu dönemde gereğinden fazla risk alma eğiliminde olabilirsin. 

Özellikle iş ve finansal konularda aşırı iyimser davranmak maddi kayıplara yol açabilir. Aynı zamanda, sosyal çevrede yanlış anlaşılmalar ve ufak sürtüşmeler yaşanabilir.

Oğlak: Zorlayıcı değişikliklerle beklenmedik engeller...

Oğlak: Zorlayıcı değişikliklerle beklenmedik engeller...

Başak burcundaki Yeni Ayın etkisinde Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açı Oğlak burcunu güçlendirse de içsel dönüşüm ve zorlayıcı değişikliklere engel olamayacak. Kariyer ve kişisel yaşamda büyük sorumluluklar üstlenmen gerekebilir. Dikkatli ol bu durum stres ve yorgunluğu artırabilir. 

Eylül ayında beklenmedik engeller ve ertelenmiş planlarla uğraşmak zorunda kalabilirsin, bu da işleri ağırlaştırabilir.

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Balık: Zıt burç Başak sizi zorlayacak!

Balık: Zıt burç Başak sizi zorlayacak!

Zorluklara ve zıtlıklara hazır ol! Başak burcundaki Yeni Ay ve Merkür retrosunun bitişi Balık burçları için özellikle romantik ilişkilerde ve iletişimde zorlayıcı etkilere sahip olabilir. Bu dönemde zıt burç Başak’ın enerjisi, eleştirisel ve yıpratıcı olabilir. Haliyle kişisel ilişkilerde anlaşmazlık ve çatışmalar yaşayabilirsin. 

Tıpkı bir Başak gibi detaylara fazla takılmak, endişe ve kaygıları artırabilir. Dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin.

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