Eylül Ayında Sana İyi Gelecek Aktivite Ne?
Eylül Ayında Sana İyi Gelecek Aktivite Ne?
Eylül, yenilenme ve keşif zamanı! Bu ayda ruhunu tazelemek için hangi aktivitenin sana iyi geleceğini öğrenmek ister misin? Bu testle, Eylül'ün sana özel önerisini keşfedebilirsin.
O zaman başlayalım👇
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1. Düzenli olarak spor yapar mısın?
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2. Söyle bakalım, tek başına aktivite yapmayı sever misin?
3. Havalar soğuyor, sonbaharın geliyor olması seni heyecanlandırıyor mu?
4. Bir hafta sonunu nasıl geçirmeyi tercih edersin?
5. Biraz senden bahsedelim! Rutin dışı bir şeyler yapma isteğin ne kadar güçlü?
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