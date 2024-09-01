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Eylül Ayında Sana İyi Gelecek Aktivite Ne?

etiket Eylül Ayında Sana İyi Gelecek Aktivite Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 21:34

Eylül, yenilenme ve keşif zamanı! Bu ayda ruhunu tazelemek için hangi aktivitenin sana iyi geleceğini öğrenmek ister misin? Bu testle, Eylül'ün sana özel önerisini keşfedebilirsin. 

O zaman başlayalım👇

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1. Düzenli olarak spor yapar mısın?

2. Söyle bakalım, tek başına aktivite yapmayı sever misin?

3. Havalar soğuyor, sonbaharın geliyor olması seni heyecanlandırıyor mu?

4. Bir hafta sonunu nasıl geçirmeyi tercih edersin?

5. Biraz senden bahsedelim! Rutin dışı bir şeyler yapma isteğin ne kadar güçlü?

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6. Peki, Eylül ayında nasıl hissetmek istiyorsun?

7. Son olarak, geride bıraktığımız yaz aylarında istediğin gibi tatil yapabildin mi?

8. Son zamanlardaki genel enerjini puanlamanı istesek...

Spor!

Eylül ayı, spora başlamak için gerçekten mükemmel bir zaman! Yaz aylarında hayal ettiğin vücuda ulaşmak için şimdi harekete geçmek, sana bolca zaman kazandıracak. Hem tek başına hem de arkadaşlarınla yapabileceğin birçok spor aktivitesi var. Koşu, grup egzersizleri veya yoga gibi seçeneklerden birini seçerek hem ruhuna hem de bedenine iyi gelecek hareketi bu ay başlatabilirsin.

Hobi edinmek!

Hayatın temposu bizi bazen hobilerimize zaman ayırmaktan alıkoyuyor ama aslında bu hobiler bize gerçekten en iyi gelen şeyler. Ne yazık ki, zaman kısıtlı olduğunda, kendimize en iyi gelen şeylerden ilk olarak vazgeçiyoruz. Buna artık bir son vermenin zamanı geldi de geçiyor! Belki de uzun zamandır bıraktığın enstrüman kursuna geri dönebilir, yeni bir hobi olarak seramik yapmaya başlayabilir veya hep öğrenmek istediğin o dili öğrenmeye başlayabilirsin. Bu tür aktiviteler, hayatına taze bir enerji katmanın ve kendini yeniden mutlu etmenin harika bir yolu olacak.

Seyahat etmelisin!

Kendini mutlu etmek için en son ne yaptığını hatırlıyor musun? Aylardır hayalini kurduğun o sakin ve sessiz tatile çıktın mı? Bazen küçük ama özel seyahatlerle hayatın rutininden çıkmak, büyük mutluluklar getirebiliyor. Şehir telaşından uzak, huzurlu zamanlar yaşamak, kendini yeniden enerjik ve mutlu hissetmeni sağlayabilir. Eylül ayında, bu tür bir mutluluğu hayatına yeniden dahil etmek için küçük bir seyahat fırsatı yaratmayı düşünebilirsin. Hem kendini ödüllendirir hem de taze bir enerjiyle yeni başlangıçlara adım atabilirsin.

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