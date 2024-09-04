Eylül Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Eylül Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Eylül Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Eylül Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Her mevsime özel meyve ve sebzelerle farklı yemekler yapılabiliyor. Eylül ayında tadabileceğiniz farklı yiyecek ve içecekleri sizin için derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...
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1. Süzme Mercimekli Pazı Çorbası
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2. Patlıcanlı Mantı
3. Zeytinyağlı Kabak Çiçeği Dolması
4. Köfte Çanağında Ispanak
5. Yeşil Mercimekli Cibes
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6. Deniz Börülcesi Turşusu
7. Kavunlu Peynirli Roka Salatası
8. Zencefilli Ayva Kompostosu
9. Fırında Mücver
10. Pancar Cipsi
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