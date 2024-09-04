Görüş Bildir
Haberler
Finans
Eylül Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Eylül Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

etiket Eylül Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Eylül Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 14:01

Her mevsime özel meyve ve sebzelerle farklı yemekler yapılabiliyor. Eylül ayında tadabileceğiniz farklı yiyecek ve içecekleri sizin için derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Süzme Mercimekli Pazı Çorbası

1. Süzme Mercimekli Pazı Çorbası

Mercimek çorbasını hepimiz seviyoruz. Ancak bu tarifimiz biraz daha farklı! Eğer ki tarifleri birbirine karıştırmayı seviyorsanız bu çorbayı kesinlikle denemenizi öneririz. Klasik mercimek çorbasına pazı ekleyerek hafif ekşi bir tat oluşturun. Bunu yaptığınızda hem lezzeti değişecek hem de besin değeri artacak.

2. Patlıcanlı Mantı

2. Patlıcanlı Mantı

Mantının her halini çok seviyoruz ve yemeye doyamıyoruz. Mantıya farklı bir dokunuş yapmak istiyorsanız bu tarif tam sizlik! Vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla yiyebileceği bu tarif için mantının iç harcında kıyma yerine közlenmiş patlıcan kullanıyorsunuz. Üzerine de istediğiniz gibi sos yapabilirsiniz.

3. Zeytinyağlı Kabak Çiçeği Dolması

3. Zeytinyağlı Kabak Çiçeği Dolması

Türk mutfağında zeytinyağı ve dolma ikilisinin birleşimi çok fazla seviliyor. Bunu bir de kabak çiçeği dokunuşuyla çok daha leziz bir hale dönüştürebilirsiniz. Taze kabak çiçeklerinin içine ince bulgur, taze soğan ve nane koyun, sonra zeytinyağında pişirin.

4. Köfte Çanağında Ispanak

4. Köfte Çanağında Ispanak

Köfte harcını bir çanak olarak kullandığımız bu tarif, ıspanak yemeyi sevmeyenlerin bile sevmesini sağlayacak cinsten. İsterseniz üstüne yumurta da kırarak bambaşka bir tat elde edebilirsiniz. Her türlü çok iyi duracak!

5. Yeşil Mercimekli Cibes

5. Yeşil Mercimekli Cibes

Özellikle de Ege mutfağında bilinen cibes otu, aslında harika bir lezzet ortaya çıkarmasına rağmen birçok kişinin hala hiç denemediği bir şey. Üzerine zeytinyağı, sarımsak ve limon suyu ile hafifçe kavurun, yeşil mercimeği de ekleyin. Müthiş bir lezzet ortaya çıkacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Deniz Börülcesi Turşusu

6. Deniz Börülcesi Turşusu

Deniz börülcesi birçoğumuzun en sevdiği meze diyebiliriz. Bu mezeye doyamayanlardansanız, bu turşuyu da denemek isteyeceğinize eminiz! Deniz börülcesini turşu yaptıktan sonra zeytinyağı ve sarımsakla marine edin. Sonrasında afiyetle meze olarak yiyin!

7. Kavunlu Peynirli Roka Salatası

7. Kavunlu Peynirli Roka Salatası

Eylül’de bile olsak sıcaklarda bir şeyler yemek insanı zorluyor. Ancak bu tarz ferah salatalar çok iş görüyor. Eğer o doğru kavunu seçip bulabildiyseniz onu bu güzel salatada da kullanabilirsiniz. Hem doyurucu, hem kalorisi düşük, hem de leziz!

8. Zencefilli Ayva Kompostosu

8. Zencefilli Ayva Kompostosu

Ferahlatıcı tariflerimize bir de ferahlatıcı bir içecek ekleyelim! Hem bağışıklık sisteminizi güçlendirecek hem de ferahlatıcı yanıyla size iyi gelecek. Zencefil aromasının sağladığı o lezzet ile ayva birleşerek vazgeçemeyeceğiniz bir içeceğe dönüşecek.

9. Fırında Mücver

9. Fırında Mücver

Mücver herkesin favori atıştırmalık lezzetlerinden biri desek abartmış olmayız. Mücver hamurunu fırında pişirdikten sonra üzerine ince ince dilimlenen kabakları ekleyerek ilerliyorsunuz. Yağsız olmasıyla çok hafif bir lezzet sunan bu tarif, aslında öğün fark etmeden yapılabilecek cinsten.

10. Pancar Cipsi

10. Pancar Cipsi

Atıştırmalık arayanlara bir başka öneriyle daha geldik! Pancarı ince ince dilimleyerek yapabileceğiniz bu tarif aslında oldukça pratik. Pancar dilimlerini fırına atıyorsunuz ve kıtır kıtır olduklarında çıkarıyorsunuz. Yanına güzel bir yoğurtlu sos yaparak afiyetle yiyebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Mor Havuçlu Tarator

11. Mor Havuçlu Tarator

Eğer havuç tarator seven biriyseniz biraz farklılıkla bu lezzete lezzet katmayı denemek isteyebilirsiniz diye düşünüyoruz. Bu mezeyi bir kez bu şekilde denedikten sonra klasik havuç tarator yerine mor havuçlu taratoru tercih edeceğinize eminiz!

12. Bademli Keşkül

12. Bademli Keşkül

Son önerimiz ise leziz bir tatlı olacak! Türk mutfağının klasik tatlılarından biri olan keşkülü badem ekleyerek leziz bir hale getirebilirsiniz. Hatta isterseniz içine incir de ekleyerek çok daha keyifli bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Hafif ama güzel bir tatlı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın