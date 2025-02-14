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Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye İadesinde Yeni Gelişme: 28 Günlük Ek Süre Tanındı

Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye İadesinde Yeni Gelişme: 28 Günlük Ek Süre Tanındı

Eylem Tok
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.02.2025 - 10:07

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok’un iadesiyle ilgili mahkeme, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesini onayladı ancak savunma avukatlarının talebi üzerine 28 günlük ek bir yasal süre tanıdı.

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Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin iadesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin iadesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Bu başvurunun ardından davaya bakan savcı Kristen Kearney, mahkemeye sunduğu dilekçede ABD hükümetinin sürece dair tutumunu açıkladı. 

Savcı Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, mahkemenin onayına rağmen Tok ve oğlunun Türkiye’ye teslim edilmesine yönelik bir emir çıkmayacağını ve 28 gün boyunca iade işleminin gerçekleşmeyeceğini bildirdi. 

Bu süreçte, Tok ve Cihantimur’un hukuki itiraz haklarını kullanmalarına fırsat tanınacağı ifade edildi.

Savcılığın dilekçesinde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un mahkemenin iade kararına itiraz edebilmeleri için 28 günlük bir süreye sahip oldukları belirtildi.

Savcılığın dilekçesinde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un mahkemenin iade kararına itiraz edebilmeleri için 28 günlük bir süreye sahip oldukları belirtildi.

Eğer bu süre içinde Habeas Corpus başvurusu yapılırsa, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden iade sürecinin ilerlemeyeceği belirtildi.

Ancak, mahkeme Habeas başvurusunu reddederse, ABD Dışişleri Bakanlığı Tok ve oğlunun iadesi için teslim emri çıkarılabileceği ifade edildi. 

Teslim detaylarına ilişkin, mahkeme aksi yönde bir karar almadığı sürece, iade işleminin bu noktadan itibaren herhangi bir zamanda gerçekleşebileceğine yer verildi.

Savcılığın dilekçesinin ardından, Hakim Donald L. Cabell davaya ilişkin elektronik bir karar sisteme girdi. Kararın detaylarında şu ifadelere yer verildi:

Savcılığın dilekçesinin ardından, Hakim Donald L. Cabell davaya ilişkin elektronik bir karar sisteme girdi. Kararın detaylarında şu ifadelere yer verildi:

'Mahkeme, ABD hükümetinin sunduğu Eylem Tok’un iadesine ilişkin onay ve taahhüt belgesini imzalayarak Dışişleri Bakanlığı’na iletecek. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı bu belgenin kayda geçtiği tarihten itibaren 28 gün boyunca Tok’u Türkiye’ye teslim etmeyecek. Tok’un bu süre içinde Habeas Corpus dilekçesi sunması durumunda, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden ABD yönetimi iade sürecini ilerletmeyecek.'

Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat’ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna karar vermiş ve Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesine hükmetmişti.

Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat’ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna karar vermiş ve Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesine hükmetmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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CA kal

ilk di sun diyordum ama şimdi orada cezasını çeksin,, bizim adalet sistemimiz malum ve parası olan ceza almadan çıkıyor. Hatay kirikhanda hakim 1,5 milyon rü... Devamını Gör

Cindirella Man

Halkbank'ın genel müdürü değil ki ısrarla isteyip geri alasın

okisi

olum madem öyle burda herşeyi yapıp kaçalım yurtdışına lan kimse bişey yapamıyo madem emsal oluyor yani herkese bu olay şu an