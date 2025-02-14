Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye İadesinde Yeni Gelişme: 28 Günlük Ek Süre Tanındı
Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye İadesinde Yeni Gelişme: 28 Günlük Ek Süre Tanındı
İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok’un iadesiyle ilgili mahkeme, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesini onayladı ancak savunma avukatlarının talebi üzerine 28 günlük ek bir yasal süre tanıdı.
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Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin iadesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.
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Savcılığın dilekçesinde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un mahkemenin iade kararına itiraz edebilmeleri için 28 günlük bir süreye sahip oldukları belirtildi.
Savcılığın dilekçesinin ardından, Hakim Donald L. Cabell davaya ilişkin elektronik bir karar sisteme girdi. Kararın detaylarında şu ifadelere yer verildi:
Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat’ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna karar vermiş ve Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesine hükmetmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ilk di sun diyordum ama şimdi orada cezasını çeksin,, bizim adalet sistemimiz malum ve parası olan ceza almadan çıkıyor. Hatay kirikhanda hakim 1,5 milyon rü... Devamını Gör
Halkbank'ın genel müdürü değil ki ısrarla isteyip geri alasın
olum madem öyle burda herşeyi yapıp kaçalım yurtdışına lan kimse bişey yapamıyo madem emsal oluyor yani herkese bu olay şu an