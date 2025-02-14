Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye İadesinde Yeni Gelişme: 28 Günlük Ek Süre Tanındı

Eğer bu süre içinde Habeas Corpus başvurusu yapılırsa, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden iade sürecinin ilerlemeyeceği belirtildi.

Ancak, mahkeme Habeas başvurusunu reddederse, ABD Dışişleri Bakanlığı Tok ve oğlunun iadesi için teslim emri çıkarılabileceği ifade edildi.

Teslim detaylarına ilişkin, mahkeme aksi yönde bir karar almadığı sürece, iade işleminin bu noktadan itibaren herhangi bir zamanda gerçekleşebileceğine yer verildi.