Ex'ine Söylemen Gereken Şey Ne?
Ex'ine Söylemen Gereken Şey Ne?
Hepimizin eski sevgilimize söylemek istediğimiz, içimizde kalan bir şeyler vardır. Bu test senin içinde kalan o şeyi ortaya çıkaracak!
Testi çöz, içinde kalan o şeyi görelim...
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım…
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2. İlişkinize dair en çok özlediğin şey ne?
3. Genellikle en çok nerede birlikte vakit geçirirdiniz?
4. Bu ilişki senin hayal kırıklığın mı?
5. Peki bu ilişkinin seni en çok kıran yanı neydi?
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