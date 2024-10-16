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Ex'ine Söylemen Gereken Şey Ne?

etiket Ex'ine Söylemen Gereken Şey Ne?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 23:01

Hepimizin eski sevgilimize söylemek istediğimiz, içimizde kalan bir şeyler vardır. Bu test senin içinde kalan o şeyi ortaya çıkaracak!

Testi çöz, içinde kalan o şeyi görelim...

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım…

2. İlişkinize dair en çok özlediğin şey ne?

3. Genellikle en çok nerede birlikte vakit geçirirdiniz?

4. Bu ilişki senin hayal kırıklığın mı?

5. Peki bu ilişkinin seni en çok kıran yanı neydi?

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6. Bu ilişki için “İyi ki yaşamışım” diyebiliyor musun?

7. Bir daha yollarınızın kesişeceğini düşünüyor musun?

8. Şimdi kendine karşı dürüst ol bakalım; sence o seni hak ediyor mu?

Seni güzelleştiren şey benim sevgimdi!

Ah ah… Verdiğin cevaplara göre partnerin senin bu güzel sevgine, yüreğine layık biri hiç değilmiş, onu anladık! Sen ona dünyaları verseydin de o bu ilişkide durmayacak, bu ilişkinin bitmesini isteyecekti. Çünkü onun istediği şey ne sen ne de bu ilişkiymiş. Belli ki onun hayalleri bambaşkaymış. Bırak gitsin! Senin değerini bilmeyen bir insana kendini kanıtlamak zorunda değilsin!

Belki bugün değil ama bir gün kavuşacağımızı bil…

Sizin ilişkiniz aslında güzel gidecek gibiymiş ama sanırım biraz yanlış zaman doğru insan durumunu yaşamışsınız. Bu yüzden de iyi gidebilecek bir ilişki harcanmış, yıpranmış. Ama bu demek değil ki bir daha denemeyeceksiniz! İleride doğru zaman geldiğinde tekrar deneyerek oldurabilecek misiniz diye bakabilirsiniz. Belki de doğru kişi o’dur. Kim bilebilir ki?

Seni ve ilişkimizi bu kadar yıpratmış olmamayı dilerdim…

Sen içten içe sizin ilişkinizde hatalı olan tarafın kendin olduğunu düşünüyorsun. Bu nedenle de ilişkinin sonlanmasında en fazla payı kendine biçiyorsun. Bu da senin vicdan azabı çekmene sebep oluyor. Yaşadığın pişmanlık duygusu seni ele geçirmesin! Romantik ilişkiler sandığımızdan çok daha karışıktır ve herkes hata yapabilir. Bazen olması gereken buymuş diyip geçmeyi de bilmeli insan…

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