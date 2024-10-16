Ex'ine Söylemen Gereken Şey Ne?

Ah ah… Verdiğin cevaplara göre partnerin senin bu güzel sevgine, yüreğine layık biri hiç değilmiş, onu anladık! Sen ona dünyaları verseydin de o bu ilişkide durmayacak, bu ilişkinin bitmesini isteyecekti. Çünkü onun istediği şey ne sen ne de bu ilişkiymiş. Belli ki onun hayalleri bambaşkaymış. Bırak gitsin! Senin değerini bilmeyen bir insana kendini kanıtlamak zorunda değilsin!