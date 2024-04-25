Evrim Erbil Röportajı “Giclée Resimler, Teknik Bir Sanat Türü Olmasının Yanında Bir İddia”
Evrim Erbil Röportajı “Giclée Resimler, Teknik Bir Sanat Türü Olmasının Yanında Bir İddia”
Erbil Kare Yönetmeni Evrim Erbil şöyle diyor:
“Sanatı tehdit edebilecek en büyük faktörlerden biri, ilham almak ile kopyalamak arasındaki çizginin bulanıklaşmasıdır. İlham, yapay zekâ da dahil olmak üzere, doğadan, hayattan, deneyimlerden veya duygulardan alınabilir ve bu ilham, yaratıcı bir süreçle dışa vurulabilir. Gel gör ki, teknolojiyi sadece kopyalamak amacıyla kullanmak, sanatın özgünlüğünü ve dolayısıyla yaşamını tehlikeye atabilir. Giclée sanatı, teknolojinin özgünlüğünde özel bir aşama… ”
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“Sanat bir nesne ya da mekânla sınırlanamaz…” Daha da önemlisi: “Kullanılan materyal, nasıl ve nerede kullanıldığına bakılmaksızın düşünceyi ifade etmelidir…”
1. Sevgili Evrim Erbil, başlangıçla sizi tanısak, Giclée Teknik Sanatı gibi sıra dışı formun arkasında nasıl bir zihin var, şahitlik etsek?
2. Giclée tekniği, özgün üretim formlarının en yenilerinden, sanırım en iyilerinden. Tekniğini dinleyelim mi sizden?
4. Buradaki kaldıraç Devrim Erbil resimleri oldu gibi sanki?
6. Giclée işinin bir AR-Ge işi olduğunu düşünüyorum. Neler oluyor orada? Gelişim esnasında hatalar, sürprizler, fırsatlar… Biraz bu gelişimi dinleyelim mi?
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8. Bir sanat eserinin “kalıcılığı” çok önemlidir. Giclée test sonuçlarına bakıldığında bu tekniğin 200 yıla yakın bir süre kalıcı olabildiği sonucuna denk geldim. Biraz açalım mı bu konuyu? Ne kadar kalıcı?
10. Dijitalizasyon yaşamın her alanında. Giclée ve dijital ilişkisini nasıl görüyorsunuz? Birlikte yükselme fırsatları bulacaklar mı sizce? Nasıl olur?
12. Giclée tekniği ve üç-boyutlu tasarımlar, enstalasyonlar ve heykel deneyimleri, resim tarzınızda, arayışında ara formlarda üretimler olabilir mi? Devamında neler var?
14. Maji Art Nişantaşı’da 2 Kasım’da başlayacak bir Giclée sergisi olacak. Uğur Batı küratörlüğünde. Bu benim için de öyle, heyecan verici bir şey. Ne dersiniz bu sergi hakkında?
16. Sizi dinleyelim son olarak? Hayalleriniz, hedefleriniz nedir? Giclée nereye gider? Nereye ulaştırmak istiyorsunuz bu tekniği?
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