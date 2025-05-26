Evlilik Hazırlığı Yapanlar Buraya! Düğününüz Kaça Patlayacak?
Düğün hazırlıkları çok heyecanlı bir süreç doğru ama bir o kadar da masraflı bir süreç. Sade ya da şatafatlı bir düğün planlamana göre tabii bütçe çok değişiyor. Senin düğünün kaça patlacak merak ediyor musun? Haydi teste o zaman!
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1. Önce bir cinsiyetini öğrenelim elbette...
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2. Düğün mekanını sorarak devam edelim. Düğün için nasıl bir mekan tercih ediyorsun?
3. Sırada düğün pastası var... Hangi pasta gözüne daha güzel görünüyor?
4. Şimdi sırada müzik var. Düğünde müzik işini nasıl yapacaksınız?
5. Gelinliği seçmede sıra! Hangisi daha güzel sence?
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6. Düğünde fotoğrafçı olacak mı?
7. Davetiyeler nasıl peki?
8. Yemeğin nasıl olacağını da öğrenelim...
9. Son olarak, bu düğünde kaç kişi olacak?
Sizin düğününüz tam bütçe dostu!
Sizin düğününüz şık bir düğün olacak!
Sizin düğününüz ultra lüks bir düğün olacak!
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