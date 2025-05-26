Evlilik Hazırlığı Yapanlar Buraya! Düğününüz Kaça Patlayacak?

Sen ultra lüks bir düğün planlamışsın. Böyle masal gibi bir düğün istiyorsun. Bu düğünü planlarken yalnız da değilsin, en iyi organizasyon şirketleriyle çalışıp beraber planlıyorsunuz. Adeta bu düğün senin hayatının şovu! Herkesin düğününün arkasından 'Bu nasıl güzel bir düğün' dedirtmek için elinden geleni yapıyorsun. Tabii böyle masalsı ve büyük bir düğünün masrafı da çok oluyor. Ama sen buna takılacak değilsin tabii. Bizce senin düğünün 1.500.000 TL'yi aşacak!