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Evlilik Hazırlığı Yapanlar Buraya! Düğününüz Kaça Patlayacak?

etiket Evlilik Hazırlığı Yapanlar Buraya! Düğününüz Kaça Patlayacak?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 23:01

Düğün hazırlıkları çok heyecanlı bir süreç doğru ama bir o kadar da masraflı bir süreç. Sade ya da şatafatlı bir düğün planlamana göre tabii bütçe çok değişiyor. Senin düğünün kaça patlacak merak ediyor musun? Haydi teste o zaman!

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1. Önce bir cinsiyetini öğrenelim elbette...

2. Düğün mekanını sorarak devam edelim. Düğün için nasıl bir mekan tercih ediyorsun?

3. Sırada düğün pastası var... Hangi pasta gözüne daha güzel görünüyor?

4. Şimdi sırada müzik var. Düğünde müzik işini nasıl yapacaksınız?

5. Gelinliği seçmede sıra! Hangisi daha güzel sence?

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6. Düğünde fotoğrafçı olacak mı?

7. Davetiyeler nasıl peki?

8. Yemeğin nasıl olacağını da öğrenelim...

9. Son olarak, bu düğünde kaç kişi olacak?

Sizin düğününüz tam bütçe dostu!

Sen düğüne pek masraf yapmayı sevenlerden değilsin. Bütçeni hesaplayıp harcamalarını ona göre yapıyorsun. Bir düğüne tonlarca para dökmek yerine samimi bir ortamda sevdiklerinle eğlenmek istiyorsun. Bunun için de öyle çok paraya ihtiyacın olmadığını biliyorsun. Düşük bütçeli ama tüm sevdiklerinin yanında olduğu samimi ve mütevazi bir düğün tam senlik. Bizce senin düğünün 200.000 TL'ye falan patlar!

Sizin düğününüz şık bir düğün olacak!

Sen düğüne çok para harcamak istemiyorsun ama çok basit bir düğün de sevmiyorsun. Yani tam ortası diyebiliriz. Evet şık bir mekanda düğünün olacak ama böyle aşırı lüks değil. Otel ya da şık bir düğün salonunda yapacağın düğünden herkesin memnun ayrılacağı kesin. Her şeyi kalitelisinden alıp yapacağın düğüne biraz para akıtacaksın ama olsun, bu da senin en mutlu günün! Senin düğünün bizce ortalama 500.000 civarı tutacak.

Sizin düğününüz ultra lüks bir düğün olacak!

Sen ultra lüks bir düğün planlamışsın. Böyle masal gibi bir düğün istiyorsun. Bu düğünü planlarken yalnız da değilsin, en iyi organizasyon şirketleriyle çalışıp beraber planlıyorsunuz. Adeta bu düğün senin hayatının şovu! Herkesin düğününün arkasından 'Bu nasıl güzel bir düğün' dedirtmek için elinden geleni yapıyorsun. Tabii böyle masalsı ve büyük bir düğünün masrafı da çok oluyor. Ama sen buna takılacak değilsin tabii. Bizce senin düğünün 1.500.000 TL'yi aşacak!

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