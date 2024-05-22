Evlenmeden Cinsellik Yaşamanın Bela Üstüne Bela Olduğunu Savunan Kadına Sosyal Medyadan Tepkiler
Evlenmeden Cinsellik Yaşamanın Bela Üstüne Bela Olduğunu Savunan Kadına Sosyal Medyadan Tepkiler
Evlenmeden cinsellik olmaması gerektiğini söyleyen bir kadın sosyal medyayı karıştırdı. Bakalım neler olmuş?
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Evlenmeden cinsel ilişki yaşamak konusu herkes için farklı bakış açısıyla değerlendiriliyor. Kimisi cinsellik yaşamadan kendini rahat hissediyor, kimisi de müstakbel eşiyle cinselliği deneyimlemenin mantıklı olduğunu düşünüyor.
Twitter'da tam da bu konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Fitili ateşleyen şey ise işte bu soru oldu 👇
Ardından bir kadın kullanıcı şu tweet'i atınca ortalık birbirine girdi.
Kullanıcıya gelen tepkilerden bir kısmı şöyle 👇
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