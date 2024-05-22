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Evlenmeden Cinsellik Yaşamanın Bela Üstüne Bela Olduğunu Savunan Kadına Sosyal Medyadan Tepkiler

Evlenmeden Cinsellik Yaşamanın Bela Üstüne Bela Olduğunu Savunan Kadına Sosyal Medyadan Tepkiler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
22.05.2024 - 15:29

Evlenmeden cinsellik olmaması gerektiğini söyleyen bir kadın sosyal medyayı karıştırdı. Bakalım neler olmuş?

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Evlenmeden cinsel ilişki yaşamak konusu herkes için farklı bakış açısıyla değerlendiriliyor. Kimisi cinsellik yaşamadan kendini rahat hissediyor, kimisi de müstakbel eşiyle cinselliği deneyimlemenin mantıklı olduğunu düşünüyor.

Evlenmeden cinsel ilişki yaşamak konusu herkes için farklı bakış açısıyla değerlendiriliyor. Kimisi cinsellik yaşamadan kendini rahat hissediyor, kimisi de müstakbel eşiyle cinselliği deneyimlemenin mantıklı olduğunu düşünüyor.

Twitter'da tam da bu konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Fitili ateşleyen şey ise işte bu soru oldu 👇

Twitter'da tam da bu konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Fitili ateşleyen şey ise işte bu soru oldu 👇

Ardından bir kadın kullanıcı şu tweet'i atınca ortalık birbirine girdi.

Ardından bir kadın kullanıcı şu tweet'i atınca ortalık birbirine girdi.

Kullanıcıya gelen tepkilerden bir kısmı şöyle 👇

Kullanıcıya gelen tepkilerden bir kısmı şöyle 👇
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