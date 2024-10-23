Evlenince Nasıl Bir Evde Yaşayacaksın?
Evlenince Nasıl Bir Evde Yaşayacaksın?
Herkesin hayalinde, ömür boyu yaşamak istediği bir ev vardır. Peki biraz gerçekçi olursak, mevcut şartlarda, evlenirseniz nasıl bir evde yaşarsınız? İşte cevabı bu testte! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini söyle bakalım 👇
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2. Evde en çok vakit geçirmeyi sevdiğin yer neresi?
3. Peki, balayında nasıl bir tatil planlardın?
4. Peki senin için salondaki en önemli şey hangisi?
5. Nasıl bir düğün hayal ediyorsun?
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