Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Evlenince Nasıl Bir Evde Yaşayacaksın?

etiket Evlenince Nasıl Bir Evde Yaşayacaksın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 23:01

Herkesin hayalinde, ömür boyu yaşamak istediği bir ev vardır. Peki biraz gerçekçi olursak, mevcut şartlarda, evlenirseniz nasıl bir evde yaşarsınız? İşte cevabı bu testte! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak cinsiyetini söyle bakalım 👇

2. Evde en çok vakit geçirmeyi sevdiğin yer neresi?

3. Peki, balayında nasıl bir tatil planlardın?

4. Peki senin için salondaki en önemli şey hangisi?

5. Nasıl bir düğün hayal ediyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Oturmak isteyeceğin yer hangisi olurdu?

7. Şimdi de yaşamak isteyeceğin bir ev seç bakalım 👇

8. Hangi yatak odası dekorasyonu sana hitap ediyor?

9. Son olarak, favori kahvaltını seç bakalım 👇

Modern ve şık bir daire!

Modern ve şık bir daire!

Senin için en ideal ev, modern ve şık bir daire. Sen, şehir hayatının tam ortasında, her yere yakın olmayı seviyorsun. Minimalist ve zarif detaylarla dekore edilmiş, büyük camlarla dolu bir ev senin için harika bir yaşam alanı! Enerji dolu yapın ve pratik düşünme tarzın, seni bu tür bir eve yönlendiriyor. Evlenince, hem iş hayatını hem de sosyal yaşamını burada kolayca bir arada yürütebilirsin.

Bahçeli ve havuzlu müstakil bir ev!

Bahçeli ve havuzlu müstakil bir ev!

Senin için ideal olan ev, lüks bir müstakil ev. Sen doğayla iç içe, bahçesinde huzur bulabileceğin, sevdiklerinle keyifli zamanlar geçirebileceğin bir yuva arıyorsun. Geleneksel ve sıcak bir atmosferi olan bir evde, aile değerlerine önem veren yapınla kendini çok mutlu hissedeceksin. Misafirlerini ağırlamaktan keyif alacak, mutfakta harikalar yaratacaksın!

Bohem tarzı olan bir daire!

Bohem tarzı olan bir daire!

Senin için en uygun ev, bohem tarzda dekore edilmiş rahat bir daire. Sen, rahatına düşkün ve özgürlüğüne önem veren birisin. Evleneceğin insan da senin gibi doğayı ve huzuru seven biri olmalı. Evinde kendini rahat ve huzurlu hissetmek istiyorsun, bu yüzden dekorasyonunda da özgün ve yaratıcı detaylar tercih ediyorsun. Geniş alanlar, yüksek tavanlar, bitkilerle donatılmış ve bolca ışık alan bir daire, seni yansıtacak mükemmel bir ev olabilir!

Şehirden uzakta bir kır evi!

Şehirden uzakta bir kır evi!

Senin hayalindeki ev, doğanın içinde bir kır evi. Sade ve huzurlu bir yaşamı tercih ediyorsun. Bu yüzden ilişkinde de huzur arıyorsun. Senin evinde her köşesi doğal malzemelerle döşenmiş, organik bir atmosfer hakim olmalı. Sen bahçeyle uğraşmayı, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmeyi seven birisin. Bu nedenle doğayla baş başa kalabileceğin, şehirden uzak, sakin bir köy evinde yaşamayı hayal ediyorsun.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın