Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evinizin Havasını Temizleyecek 11 Şey

etiket Evinizin Havasını Temizleyecek 11 Şey

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 11:31

Evindeki hava kalitesini iyileştirip daha ferah bir ortam yaratmak için uygulayabileceğin birçok pratik çözüm var. Bu detaylarla evindeki hava kalitesini artırabilir ve daha sağlıklı bir yaşam alanı yaratabilirsin! İşte evinin havasını temizleyecek 11 etkili yol!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Evini bitkilerle yeşillendir

Evindeki hava kalitesini artırmanın en doğal ve estetik yollarından biri bitki yetiştirmektir. Aloe vera, paşa kılıcı, barış çiçeği gibi bitkiler havadaki toksinleri filtreleyip daha temiz bir hava sağlar. Özellikle paşa kılıcı, geceleri bile oksijen üretebilen nadir bitkilerden biri. Bunun yanı sıra evinin farklı köşelerine yerleştirdiğin bitkiler sadece havayı temizlemekle kalmaz aynı zamanda yaşam alanına canlılık ve ferahlık da katar.

2. Camları açarak odanı temiz havayla doldur

Sabah saatleri havanın en temiz olduğu zamanlar, bu yüzden sabahları camları açarak hem taze oksijenin içeri girmesini hem de odada biriken havanın dışarı çıkmasını sağlayabilirsin. Hava soğuksa birkaç dakikalık bir havalandırma dahi yeterli olur. Özellikle pişirme, temizlik ya da banyodan sonra evdeki kokuları ve nemi dışarıya atmak için bu alışkanlığı edinmek uzun vadede fayda sağlar.

3. Kimyasal temizleyicilerden olabildiğince kaçın

Marketlerde satılan ağır kimyasallar içeren temizlik ürünleri, evinde ferah bir temizlik hissi yaratmak yerine zehirli kimyasalların havaya karışmasına neden olabilir. Sirke, karbonat ve limon gibi doğal malzemelerle hem çevre dostu temizlik yapabilir hem de sağlığını koruyabilirsin.

4. Evde havalandırma şart

Giderek kötüleşen hava kalitesi evlere hava temizleyicilerin girmesini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle evinde bir hava temizleyicin yoksa en kısa zamanda edinmek sağlığın için iyi olacaktır. Özellikle evin küçüse, sık yemek pişiriliyorsa veya sigara ya da mum gibi dumanlara sık maruz kalıyorsa solduğun havanın daha iyi hale gelmesi düşündüğünden çok daha önemli bir detay.

5. Halıları düzenli olarak temizlemeye çalış

Halılar, eve sıcaklık ve konfor katar ancak yıllar geçtikçe toz, kir ve alerjenleri biriktirir. Özellikle uzun süre temizlenmeyen halılar, evdeki hava kalitesini ciddi ölçüde düşürebilir. Eski halıları düzenli olarak yıkatmak, evdeki hava kalitesini artırmanın en kolay yollarından biri. Halılarını düzenli olarak süpürmek de önemli ancak derinlemesine temizlik için profesyonel halı yıkama servislerini tercih etmek daha etkili.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Çalışma alanındaki havayı tazelemek için buhar makinesi kullan

Kuru hava, özellikle kış aylarında hem solunum yollarını kurutur hem de evdeki tozların havada daha kolay dolaşmasına neden olur. Nemlendirici veya buhar makinesi kullanarak odandaki nem dengesini sağlamak, hava kalitesini ciddi ölçüde artırır. Eğer kışın kaloriferi yoğun kullanıyorsan bu makineler, burun tıkanıklığına, kuru cilde ve hatta bitkilerin daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

7. Elektrikli süpürgeni güncelle

Evindeki tozları ve alerjenleri etkili bir şekilde temizlemek için HEPA filtreli bir elektrikli süpürge kullanmak şart. Bu filtreler, havadaki ince toz partiküllerini yakalayarak tekrar havaya karışmasını önler. Eğer süpürgen eskiyse, filtreleri düzenli olarak değiştirmediysen ya da sadece yüzeysel temizliyorsa, evindeki hava kalitesini düşürüyor olabilirsin. Bunun yanında yeni nesil elektrikli süpürgeler ise sessiz ve güçlü motorlarıyla hem pratik hem de etkili temizlik sağlar.

8. Evcil hayvan temizliğini düzenli aralıklarla yapmaya özen göster

Evinde bir kedi ya da köpek varsa, hem mobilyaların üzerinde hem de havada uçuşan tüyler kaçınılmaz bir gerçek haline gelir. Ancak bu durumu kontrol altına almak sandığın kadar zor değil! Evcil hayvanları düzenli olarak fırçalamak, dökülen tüyleri en aza indirir ve hem evindeki hava kalitesini hem de temizlik seviyesini artırır.

9. Filtre temizliğini unutma

Hava temizleyicileri ya da klimalar eve sadece serinlik ya da sıcaklık getirmiyor aynı zamanda havadaki partikülleri de dolaşıma sokuyor! Zamanla tıkanan filtreler, toz, polen, küf ve çeşitli zararlı partikülleri biriktirir. Bu yüzden cihazların filtrelerini düzenli olarak temizlemek çok önemli. Ayrıca filtre temizliği, hava temizleyicisi/klimanın ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu yapmana yardımcı olur.

10. Duman ve koku kullanımından kaçının

Mumlar ve tütsüler evine hoş bir atmosfer katıyor gibi görünse de aslında havayı ciddi anlamda kirletir. Özellikle sigara dumanı yalnızca havayı değil mobilyaları ve duvarları da zamanla sarar. Aromaterapi mumları gibi doğal ve daha az duman yayan alternatifler ise bu sorunu en aza indirir. Örneğin, lavanta ya da okaliptüs gibi esansiyel yağlar içeren mumlar, hem evinde hoş bir koku yaratır hem de havayı kimyasal içeriklerle doldurmaz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Yemek yaparken aspiratör kullan

Yemek yaparken oluşan kokular ve buharlar zamanla eve yayılır ve birikir. Bu yüzden mutfakta yemek pişirirken aspiratör kullanmak, kokuların evin diğer odalarına yayılmasını önler. Aspiratörü düzenli olarak temizlemeyi de unutmamak gerek, aksi halde yağ ve kir birikerek tam tersine havayı kirletebilir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın