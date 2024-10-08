Evinizin Havasını Temizleyecek 11 Şey

Mumlar ve tütsüler evine hoş bir atmosfer katıyor gibi görünse de aslında havayı ciddi anlamda kirletir. Özellikle sigara dumanı yalnızca havayı değil mobilyaları ve duvarları da zamanla sarar. Aromaterapi mumları gibi doğal ve daha az duman yayan alternatifler ise bu sorunu en aza indirir. Örneğin, lavanta ya da okaliptüs gibi esansiyel yağlar içeren mumlar, hem evinde hoş bir koku yaratır hem de havayı kimyasal içeriklerle doldurmaz.