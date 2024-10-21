Evinizde Asla Temizlemeyi Unutmamanız Gereken 10 Kritik Köşe
Evinizde Asla Temizlemeyi Unutmamanız Gereken 10 Kritik Köşe
Ev temizliği sırasında genellikle göz önünde olan yerleri temizlemeye odaklanırız, ancak bazı köşeler kolayca gözden kaçabilir. Bu gizli noktalar zamanla toz ve kir biriktirerek evimizin hijyenini olumsuz etkileyebilir.
İşte evinizde asla temizlemeyi unutmamanız gereken 10 kritik köşe!
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1. Kapı kolları ve ışık anahtarları.
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2. Dolap ve çekmece kulpları.
3. Buzdolabının üstü.
4. Duşakabin camı ve köşeleri.
5. Fırın ve mikrodalga fırının iç kısımları.
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