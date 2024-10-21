Evinizde Asla Temizlemeyi Unutmamanız Gereken 10 Kritik Köşe

Televizyon, bilgisayar, oyun konsolu gibi elektronik cihazların üstü ve toz kaçmaya müsait aralıkları tozlanmaya oldukça meyillidir. Bu cihazları kapalıyken düzenli olarak toz beziyle silmek ve elektrikli bir süpürge ile toz kaçmış yerlerini vakumlamak hem estetik olarak güzel görünmesini sağlar hem de cihazların ömrünü uzatır.