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Evinizde Asla Temizlemeyi Unutmamanız Gereken 10 Kritik Köşe

etiket Evinizde Asla Temizlemeyi Unutmamanız Gereken 10 Kritik Köşe

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 11:31

Ev temizliği sırasında genellikle göz önünde olan yerleri temizlemeye odaklanırız, ancak bazı köşeler kolayca gözden kaçabilir. Bu gizli noktalar zamanla toz ve kir biriktirerek evimizin hijyenini olumsuz etkileyebilir. 

İşte evinizde asla temizlemeyi unutmamanız gereken 10 kritik köşe!

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1. Kapı kolları ve ışık anahtarları.

Kapı kolları ve ışık anahtarları gün içinde sürekli dokunduğumuz yerler. Hijyen açısından oldukça önemli, çünkü buralar bakteri birikimi için ideal yerler. Haftada bir dezenfekte etmeyi unutmayın.

2. Dolap ve çekmece kulpları.

2. Dolap ve çekmece kulpları.

Mutfakta ya da banyoda dolap kulpları ellerimizdeki yağ ve kirle temas ediyor. Ne yazık ki buralar çoğunlukla temizlik rutininde gözden kaçıyor. Ara sıra bir bez ve temizleyiciyle bu kulpları silmek, hijyenin korunmasına yardımcı olur.

3. Buzdolabının üstü.

Eğer uzun zamandır buzdolabınızın üzerine çıkıp bakmadıysanız, bir sürprizle karşılaşabilirsiniz! Toz ve yağ karışımı bu yüzeyi kaplayabilir. Ayda bir nemli bir bezle temizlemek lazım.

4. Duşakabin camı ve köşeleri.

Duşakabin camı ve köşeleri sürekli suya maruz kaldığı için küf ve mantar oluşumu açısından risklidir. Bu yüzden duşakabinizi ve köşeleri düzenli olarak yıkayın. Temizlik, banyonun refah ve ve sağlıklı kalmasını sağlar.

5. Fırın ve mikrodalga fırının iç kısımları.

Fırın ve mikrodalga fırın içinde kalan yemek kalıntıları zamanla birikebilir ve kötü kokulara yol açabilir. Ayda bir bu alanları temizlemek, hem cihazın ömrünü uzatır hem de yemeklerinizi daha lezzetli hale getirir.

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6. Yatak ve koltukların altı.

Yatak ve koltukların altı, özellikle de depolama amacıyla kullanıyorsanız, tozun biriktiği gizli bir alandır. Alerjisi olanlar için bu durum sorun yaratabilir. Ayda bir yatağı kaldırıp ve koltukları çekip altını süpürmek, evinizin havasını temiz tutmanıza yardımcı olur.

7. Havalandırma kapakları.

Havalandırma kapakları zamanla toz ve kir biriktirir. Bu kapaklar kirliyse, odalara temiz hava yerine toz üfleyebilirler. Ara sıra elektrikli süpürge veya nemli bir bezle bu kapakları temizlemek oldukça faydalıdır.

8. Elektronik aletlerin tozlanmış kısımları.

Televizyon, bilgisayar, oyun konsolu gibi elektronik cihazların üstü ve toz kaçmaya müsait aralıkları tozlanmaya oldukça meyillidir. Bu cihazları kapalıyken düzenli olarak toz beziyle silmek ve elektrikli bir süpürge ile toz kaçmış yerlerini vakumlamak hem estetik olarak güzel görünmesini sağlar hem de cihazların ömrünü uzatır.

9. Çöp kovasının içi ve etrafı.

Çöp kovası içinde çöp poşeti kullanıyor olsanız bile kovanın iç kısmı ve çevresi de düzenli olarak temizlenmelidir. Aksi halde kötü kokular ve bakteriler burada birikebilir. Haftada bir kovanızı yıkayıp kurutmak, çöp kovasının etrafını ıslak ve kuru süpürmek bu sorunu ortadan kaldıracaktır.

10. Pencerelerin çerçeveleri ve pervazları.

10. Pencerelerin çerçeveleri ve pervazları.

Pencerelerin çerçeveleri ve pervazları toz, ölü böcekler ve hatta bazen küfle dolabilir. Buraları düzenli olarak süpürmek ve silmek, pencerenin uzun ömürlü olmasını ve evinizin daha temiz ve ferah olmasını sağlar.

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