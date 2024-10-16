Evinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

Evin bir insan olsa seni çok severdi çünkü onu hep sıcak ve samimi tutmaya özen gösteriyorsun. Dağınıklık bazen olsa da, bu evin ruhunu yansıtan bir dağınıklık. Evinin dili olsa, sana 'Seninle her gün eğlenceli ve rahat' derdi!