Evinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?
Evinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?
Evinin bir dili olsaydı, acaba sana neler söylerdi? Seninle geçirdiği anları, evdeki alışkanlıklarını ve ona nasıl davrandığını anlatabilir miydi?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, eve geldiğinde ilk işin bunlardan hangisi olur?
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2. Peki evin hangi köşesini daha sık kullanıyorsun?
3. Evde tek başınayken hangisini yapmayı tercih ediyorsun diye sorsak?
4. Şimdi de evinle ilgili sevmediğin bir şeyi öğrenelim!
5. O zaman söyle bakalım, ne sıklıkla temizlik yaparsın?
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