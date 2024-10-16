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Evinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

etiket Evinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 10:16

Evinin bir dili olsaydı, acaba sana neler söylerdi? Seninle geçirdiği anları, evdeki alışkanlıklarını ve ona nasıl davrandığını anlatabilir miydi?

Öğrenmek için teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, eve geldiğinde ilk işin bunlardan hangisi olur?

2. Peki evin hangi köşesini daha sık kullanıyorsun?

3. Evde tek başınayken hangisini yapmayı tercih ediyorsun diye sorsak?

4. Şimdi de evinle ilgili sevmediğin bir şeyi öğrenelim!

5. O zaman söyle bakalım, ne sıklıkla temizlik yaparsın?

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6. Evine gelen misafirlere sorsak, senin evin için hangisini söyler?

7. Peki evinin en sevdiğin özelliği bunlardan hangisi?

8. Son olarak evinde kendini hangi anlarda daha huzurlu hissettiğini öğrenelim.

Seninle her gün eğlenceli ve rahat!

Evin bir insan olsa seni çok severdi çünkü onu hep sıcak ve samimi tutmaya özen gösteriyorsun. Dağınıklık bazen olsa da, bu evin ruhunu yansıtan bir dağınıklık. Evinin dili olsa, sana 'Seninle her gün eğlenceli ve rahat' derdi!

Beni her zaman temiz ve ferah tuttuğun için teşekkür ederim!

Evin düzenli ve sakin, her şey yerli yerinde! Evinin dili olsa sana 'Beni her zaman temiz ve ferah tuttuğun için teşekkür ederim, seninle huzurlu bir yaşam sürmek harika' derdi. Düzenin, evine verdiğin değerle göz önünde!

Seninle her şey anlamlı ve huzurlu, belki biraz da gizemli!

Evin bazen sessiz ve içine dönük olabilir ama bu senin onunla rahat hissettiğin bir yer olduğunu gösteriyor. Evinin dili olsa, sana 'Seninle her şey anlamlı ve huzurlu, belki biraz da gizemli' derdi. Evin, senin kendini bulduğun alan!

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