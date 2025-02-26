Evini Çok Seven İnsanların 13 Özelliği
Evini Çok Seven İnsanların 13 Özelliği
Ev, kimileri için dört duvarın ötesinde olan bir alan. Dışarıda ne kadar eğlenceli plan olursa olsun, evini çok seven insanlar için en büyük keyif kendi alanlarında vakit geçirmektir. Eğer sen de bu listedeki özellikleri taşıyorsan tam bir 'ev kuşu'sun demektir! İşte evini çok sevenlerin 13 özelliği!
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1. Plan yaparken önce evde olma ihtimalini değerlendirirler.
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2. Evini temiz ve düzenli tutacak eşyalar alırlar.
3. Dışarı çıkmaları gerektiğinde içten içe bir hüzün çöker.
4. Eve girdiklerinde dünyanın en huzurlu insanına dönüşürler.
5. Evin dekorasyonu için saatlerce araştırma yaparlar.
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6. Evin rahatlığı her şeyden önce gelir.
7. Misafir gelince biraz gerilirler.
8. Evde olmanın en güzel yanlarından biri: Kendi kurallarını koyabilmek!
9. Market alışverişinde bile en çok evde vakit geçirecekleri şeyleri alırlar.
10. Evin kokusu bile onlar için çok önemli!
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11. Ev kıyafetleri koleksiyonları vardır.
12. Yemek sipariş etmekten çok mutfakta vakit geçirmeyi severler.
13. Hafta sonu planları çoğu zaman değişmez: Evde film/dizi keyfi!
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