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Evini Çok Seven İnsanların 13 Özelliği

etiket Evini Çok Seven İnsanların 13 Özelliği

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 12:31

Ev, kimileri için dört duvarın ötesinde olan bir alan. Dışarıda ne kadar eğlenceli plan olursa olsun, evini çok seven insanlar için en büyük keyif kendi alanlarında vakit geçirmektir. Eğer sen de bu listedeki özellikleri taşıyorsan tam bir 'ev kuşu'sun demektir! İşte evini çok sevenlerin 13 özelliği!

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1. Plan yaparken önce evde olma ihtimalini değerlendirirler.

Arkadaşlar buluşma mı ayarlıyor? Bir etkinliğe mi davet edildiler? Herkes heyecanla planlar yaparken onlar önce şu soruyu sorar: Gerçekten dışarı çıkmak istiyor muyum? Eğer plan çok özel değilse veya uzun süredir gitmek istedikleri bir şey değilse genellikle sonuç aynı olur: Evde kalmayı tercih etmek!

2. Evini temiz ve düzenli tutacak eşyalar alırlar.

Dağınıklık, toz ve kir onlar için huzursuzluk sebebi, bu yüzden ev işlerini kolaylaştıracak her türlü ürüne ilgi duyarlar. Dikey süpürgeler, robot süpürgeler ve hava temizleyici gibi hayat kurtaran ürünler onların favorisidir. Sabah kahve içerken robot süpürgeyi çalıştırmak veya hızlı bir temizlik için kablosuz dikey süpürgeyle ortalığı toparlamak onlar için büyük bir rahatlıktır.

3. Dışarı çıkmaları gerektiğinde içten içe bir hüzün çöker.

Bazen gerçekten dışarı çıkmaları gerekir: İş, aile ziyaretleri ya da arkadaş buluşmaları... Evden çıksa bile akıllarında hep 'Şimdi evde olsaydım, kahvemi alıp battaniyenin altına girerdim...' gibi düşünceler dönüp durur. Hatta bir noktadan sonra saate bakıp eve dönüş saatlerini hesaplamaya bile başlarlar.

4. Eve girdiklerinde dünyanın en huzurlu insanına dönüşürler.

Tüm gün dışarıda vakit geçirdikten sonra eve adım atmak onlar için tam anlamıyla yeniden doğmak gibidir. Ayakkabılar çıkarılır, derin bir nefes alınır ve günün yorgunluğu üzerlerinden bir anda akar gider. Eğer birileriyle dışarıda vakit geçirip eve dönmüşlerse muhtemelen eve girdikleri anda içlerinden 'Oh be, sonunda!' diye geçirirler.

5. Evin dekorasyonu için saatlerce araştırma yaparlar.

Evlerini daha güzel, daha sıcak ve daha konforlu hale getirmek için sürekli bir arayış içindedirler. Saatlerce dekorasyon fikirleri inceler, ev turu videoları izler, minimalist mi yoksa bohem mi karar vermeye çalışırlar. Küçücük bir obje bile evin havasını değiştirebilir, bu yüzden alışveriş yaparken hep 'Bunu evde nereye koyabilirim?' diye düşünürler.

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6. Evin rahatlığı her şeyden önce gelir.

Dışarıda şık kıyafetler, topuklu ayakkabılar, dar pantolonlar veya takım elbiselerle dolaşmak zorunda kalabilirler ama eve girdikleri an özlerine dönerler. O en sevilen, yıllardır giyilen, bol ve rahat eşofman takımı hemen giyilir. Ayaklar sıcak tutan tüylü çoraplara veya yumuşacık terliklere kavuşur.

7. Misafir gelince biraz gerilirler.

Tabii ki sevdikleri insanlar gelsin, sohbet edilsin ve güzel vakit geçirilsin ama içten içe misafir sonrası evi düzenleme fikri biraz stres yaratır. Hele ki misafirler fazla rahat davranıyorsa işler biraz değişir. “Bardağı altlıksız koyma!”, “Ay yastıklar yamuldu!” gibi düşünceler istemsizce akıllarına gelir.

8. Evde olmanın en güzel yanlarından biri: Kendi kurallarını koyabilmek!

Evde olmak, tam anlamıyla özgürlük demektir. Çünkü orada kuralları onlar koyar! Mesela, ayakkabılar kesinlikle içeri girmez. Film izlerken kimse konuşmaz. Gün içinde kimse odalarına habersiz dalmaz. Işıklar fazla parlak olmayacak ya da loş ve huzurlu bir atmosfer olacak gibi gibi. Tüm bu kurallar onların en mutlu olduğu ortamı oluşturmak için vardır.

9. Market alışverişinde bile en çok evde vakit geçirecekleri şeyleri alırlar.

Market alışverişi onlar için sadece ihtiyaçlarını almak değil evde geçirecekleri zamanı daha konforlu hale getirmek için bir fırsattır. Listenin en başında her zaman çay, kahve, atıştırmalıklar, mumlar ve rahatlatıcı şeyler bulunur. Çünkü dışarı çıkmamak için her şeyin stokta olması gerekir!

10. Evin kokusu bile onlar için çok önemli!

Onlar için evdeki atmosferi tamamlayan en önemli şeylerden biri de kokudur. Evlerini daha huzurlu ve davetkar hale getirmek için en güzel mumları, tütsüleri ve aromaterapi yağlarını alırlar. Lavanta, vanilya ve tarçın gibi kokular vazgeçilmezleridir.

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11. Ev kıyafetleri koleksiyonları vardır.

Bazı insanlar için ev kıyafetleri sadece rahat giysilerden ibaret olabilir ama evini seven insanlar için bu, başlı başına bir yaşam tarzıdır! Onlar için evde giyilecek kıyafetlerin belli bir standardı olmalıdır: Bol, yumuşak, sıcak tutan ve son derece konforlu!

12. Yemek sipariş etmekten çok mutfakta vakit geçirmeyi severler.

Evet, dışarıdan yemek söylemek pratik olabilir ama onlar için mutfakta zaman geçirmek, sipariş vermekten çok daha keyiflidir. Özellikle yemek yapmayı seven ev insanları için mutfak, tam anlamıyla bir terapi alanıdır. Çünkü evde yapılan yemekle sadece midelerini değil ruhlarını da huzurla doldururlar!

13. Hafta sonu planları çoğu zaman değişmez: Evde film/dizi keyfi!

Cuma akşamından itibaren plan bellidir: Battaniye, sevdiği film/dizi ve yanında atıştırmalıklar! Dışarı çıkmak yerine en sevdikleri köşeye kurulup, tüm hafta boyunca izlemeyi erteledikleri bölümleri art arda izlemek onlar için en büyük lükslerden biridir. Evin ışıkları ayarlanır, köşeye battaniye hazır edilir ve atıştırmalıklar bir kol mesafesindedir!

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