Evini Çok Seven İnsanların 13 Özelliği

Ev, kimileri için dört duvarın ötesinde olan bir alan. Dışarıda ne kadar eğlenceli plan olursa olsun, evini çok seven insanlar için en büyük keyif kendi alanlarında vakit geçirmektir. Eğer sen de bu listedeki özellikleri taşıyorsan tam bir 'ev kuşu'sun demektir! İşte evini çok sevenlerin 13 özelliği!