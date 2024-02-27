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Evini Baştan Dekore Et, Sana Ne Kadar Para Lazım Söyleyelim!

etiket Evini Baştan Dekore Et, Sana Ne Kadar Para Lazım Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 12:01

Hayalindeki ev dekorasyonuna sahip olabilmen için ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu merak ediyor musun? Bu testin sonunda sana söyleyeceğiz. 

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Hayalindeki mutfak görselini seç!

2. Şimdi de salon oturma dekorasyonunu.

3. Banyo?

4. Yatak odası?

5. Çalışma odanın dekorasyonu nasıl olsun?

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6. Balkon?

7. Hol?

8. Son olarak, evine asmak için bir tablo seç!

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2 milyon tl!

Gözün de gönlün de baya zengin. Hayallerinin ve zevklerinin sınırı yok gibi görünüyor. Seçtiğin şeylere tam anlamıyla bayıldık. Bu yüzden ev dekorasyonu için oldukça cömert bir bütçeye ihtiyacın olabilir. Şimdilik 2 milyon TL kadar yeterli olabilir diye düşünüyoruz, ancak senin hayallerini bu bütçeyle sınırlamak istemeyiz.

1 milyon!

Seçtiğin objeler arasındaki uyum ve zarafet dikkat çekici. Gösterişli olmaktan uzak, aynı zamanda sade de değil. Ne istediğini bilen ve estetik anlamda hassas bir zevke sahip olduğunu görmek güzel. Bu nedenle hayalindekine uygun bir ev dekorasyonu yapmak için tahmini olarak 1 milyon TL kadar bir bütçeye ihtiyaç duyabilirsin. Tabii ki, banyoları ve mutfakları yeniden düzenlemek kolay bir süreç olmayabilir, ancak senin yeteneğine güveniyoruz.

500 bin tl!

Pahalı mobilyalara veya gereksiz eşyalara ihtiyacın yok. Sen, huzurlu bir evde mutlu olabileceğine inanıyorsun. Sade ve konforlu bir yaşam senin için her şeyden önemli. Bu tarz bir yaşam alanını oluşturmak için çok fazla paraya ihtiyacın olmadığını düşünüyoruz. 500 bin TL gibi bir bütçe yeterli olacaktır.

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