Evini Baştan Dekore Et, Sana Ne Kadar Para Lazım Söyleyelim!

Seçtiğin objeler arasındaki uyum ve zarafet dikkat çekici. Gösterişli olmaktan uzak, aynı zamanda sade de değil. Ne istediğini bilen ve estetik anlamda hassas bir zevke sahip olduğunu görmek güzel. Bu nedenle hayalindekine uygun bir ev dekorasyonu yapmak için tahmini olarak 1 milyon TL kadar bir bütçeye ihtiyaç duyabilirsin. Tabii ki, banyoları ve mutfakları yeniden düzenlemek kolay bir süreç olmayabilir, ancak senin yeteneğine güveniyoruz.