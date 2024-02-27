Evini Baştan Dekore Et, Sana Ne Kadar Para Lazım Söyleyelim!
Evini Baştan Dekore Et, Sana Ne Kadar Para Lazım Söyleyelim!
Hayalindeki ev dekorasyonuna sahip olabilmen için ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu merak ediyor musun? Bu testin sonunda sana söyleyeceğiz.
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Hayalindeki mutfak görselini seç!
2. Şimdi de salon oturma dekorasyonunu.
3. Banyo?
4. Yatak odası?
5. Çalışma odanın dekorasyonu nasıl olsun?
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6. Balkon?
7. Hol?
8. Son olarak, evine asmak için bir tablo seç!
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