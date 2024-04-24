Evini Baştan Dekore Et, Maliyetini Hesaplayalım!

Parıltılı mobilyalara ya da gereksiz eşyalara ihtiyacın olmadığını biliyoruz. Ev dekorasyonunun kataloglardaki gibi olması gerekmiyor, senin için önemli olan rahat bir yaşam alanı. Bu tarz bir düzen için çok fazla para harcamanın gerekmediğini düşünüyoruz. Tahmini olarak 400 bin TL gibi bir bütçe, istediğin sade ve konforlu yaşam tarzını oluşturmak için yeterli olacaktır.