Evini Baştan Dekore Et, Maliyetini Hesaplayalım!
Evini Baştan Dekore Et, Maliyetini Hesaplayalım!
Hayalindeki ev dekorasyonuna sahip olabilmen için ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu merak ediyor musun? Bu testin sonunda sana söyleyeceğiz.
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, evindeki hangi alanda daha fazla değişiklik yapmak istiyorsun?
2. Peki, nasıl dekore etmek istiyorsun?
3. Evini dekore ederken iç mimardan destek alacaksın mısın?
4. Dekorasyonda hangi renklerin kullanılmasını daha çok seviyorsun?
5. Hayalindeki mutfak görselini seç!
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6. Şimdi de salon!
7. Peki ya banyo nasıl olsun?
8. Son olarak, yatak odası...
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