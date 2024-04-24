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Evini Baştan Dekore Et, Maliyetini Hesaplayalım!

etiket Evini Baştan Dekore Et, Maliyetini Hesaplayalım!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 17:01

Hayalindeki ev dekorasyonuna sahip olabilmen için ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu merak ediyor musun? Bu testin sonunda sana söyleyeceğiz.   

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım, evindeki hangi alanda daha fazla değişiklik yapmak istiyorsun?

2. Peki, nasıl dekore etmek istiyorsun?

2. Peki, nasıl dekore etmek istiyorsun?

3. Evini dekore ederken iç mimardan destek alacaksın mısın?

4. Dekorasyonda hangi renklerin kullanılmasını daha çok seviyorsun?

5. Hayalindeki mutfak görselini seç!

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6. Şimdi de salon!

7. Peki ya banyo nasıl olsun?

8. Son olarak, yatak odası...

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2 milyon 100 bin TL!

Görünen o ki, hem gözün hem de gönlün zenginlikle dolu. İç mimarlık yeteneklerinle dikkat çekiyorsun. Dekorasyon konusunda hayallerin ve zevklerin sınırsız gibi görünüyor. Çünkü seçimlerin bizi güzellikleriyle etkiledi. Bu sebeple, sana ev dekorasyonu için 2 milyon 100 bin TL'yi uygun görüyoruz.

1 milyon 50 bin TL!

Dikkatimizi çeken, seçtiğin görseller arasındaki uyum ve zarafet. Gösterişten uzak ama sade olmayan bir tarzla, estetik anlamda hassas olduğunu görebiliyoruz. Bu özelliğin, hayalindeki ev dekorasyonu için bize önemli referans noktası oldu. Bu nedenle, tahmini olarak 1 milyon 50 bin TL gibi bir bütçenin hayallerini hayata geçirmen için uygun olabileceğini düşünüyoruz.

400 bin TL!

Parıltılı mobilyalara ya da gereksiz eşyalara ihtiyacın olmadığını biliyoruz. Ev dekorasyonunun kataloglardaki gibi olması gerekmiyor, senin için önemli olan rahat bir yaşam alanı. Bu tarz bir düzen için çok fazla para harcamanın gerekmediğini düşünüyoruz. Tahmini olarak 400 bin TL gibi bir bütçe, istediğin sade ve konforlu yaşam tarzını oluşturmak için yeterli olacaktır.

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