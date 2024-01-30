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Evinde KYK Yatak Örtüsü Olanlardan Kilitli Hesap Görmenin Verdiği Hüzne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Evinde KYK Yatak Örtüsü Olanlardan Kilitli Hesap Görmenin Verdiği Hüzne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.01.2024 - 19:01

Bakalım Salı akşamı hangi paylaşımlar öne çıkmış, hangi postlar güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Travma desen var.

Travma desen var.
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👇

👇
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Herkese uygun bir malzeme değil.

Herkese uygun bir malzeme değil.
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Anlayan anlar zaten...

Anlayan anlar zaten...
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İyi özellik...

İyi özellik...
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İlişki kısır döngüye girer.

İlişki kısır döngüye girer.
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👇

👇
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Cidden böyle mi anlaşılıyor?

Cidden böyle mi anlaşılıyor?
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Dünyanın en zorlama eğlencesi...

Dünyanın en zorlama eğlencesi...
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Bitmedi bu ay...

Bitmedi bu ay...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 🚀

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