Evinde KYK Yatak Örtüsü Olanlardan Kilitli Hesap Görmenin Verdiği Hüzne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Evinde KYK Yatak Örtüsü Olanlardan Kilitli Hesap Görmenin Verdiği Hüzne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı akşamı hangi paylaşımlar öne çıkmış, hangi postlar güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Travma desen var.
👇
Herkese uygun bir malzeme değil.
Anlayan anlar zaten...
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İyi özellik...
İlişki kısır döngüye girer.
👇
Cidden böyle mi anlaşılıyor?
Dünyanın en zorlama eğlencesi...
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Bitmedi bu ay...
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