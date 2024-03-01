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Evinde Değiştirmen Gereken Şeyi Söylüyoruz!

etiket Evinde Değiştirmen Gereken Şeyi Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 17:02

Evindeki değişiklik potansiyelini keşfetmeye hazır mısın? Bu test, evindeki potansiyel değişiklikleri keşfetmene yardımcı olacak ve sonunda neler yapabileceğini sana söyleyecek.👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Dekorasyon için hangi renk paletini tercih edersin?

2. Hangi tarz dekorasyon senin için daha cazip?

3. Söyle bakalım! Evindeki hangi alanda daha fazla değişiklik yapmak istiyorsun?

4. Peki, değişim istemenin ana sebebi ne?

5. Evde kaç kişi kalıyorsunuz?

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6. Evinde hangi alanda daha fazla depolama ihtiyacı hissediyorsun?

7. Evinin daha fazla aydınlatmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun?

8. Son olarak, halı ve perdelerde hangi desenleri tercih ediyorsun?

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Duvar rengini değiştirmekle işe başlamalısın!

Evinde küçük bir değişiklikle büyük bir fark yaratabilirsin! Salon ve yatak odasındaki duvar rengini değiştirmek ve yeni bir halı eklemek gibi küçük dokunuşlarla mekanda daha sıcak bir atmosfer yaratmayı deneyebilirsin. Belki bir duvarın rengini daha iddialı yaparsın ya da çekici desenlerle süslersin. Bu küçük değişiklikler, ortama bambaşka bir hava katacaktır.

Evini kişiselleştirmelisin!

Aksesuarlarla evini zenginleştirebilirsin; dekoratif yastıklar, tablolar, halılar ve bitki düzenlemeleri gibi detaylar ekleyerek mekanı kişiselleştirebilirsin. Odaları sevdiğin şeylerle süslemek, yuvanı daha çok sevmeni sağlayacaktır. Çünkü kişisel dokunuşlarınla evindeki atmosferi tamamen kendine özgü hale getirerek, huzurlu ve mutlu bir ortam yaratmış olacaksın.

Alanı geniş göstermek için ayna kullan!

Evinizdeki odaları daha geniş ve ferah hissettirmek için mobilyaları yeniden düzenleyebilir veya büyük aynalar ekleyerek optik bir illüzyon yaratabilirsin. Ayrıca, açık renklerde duvar boyaları veya hafif düz desenli perdeler kullanarak mekanı daha aydınlık ve geniş göstermeyi tercih edebilirsin.

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