Evinde Değiştirmen Gereken Şeyi Söylüyoruz!
Evinde Değiştirmen Gereken Şeyi Söylüyoruz!
Evindeki değişiklik potansiyelini keşfetmeye hazır mısın? Bu test, evindeki potansiyel değişiklikleri keşfetmene yardımcı olacak ve sonunda neler yapabileceğini sana söyleyecek.👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Dekorasyon için hangi renk paletini tercih edersin?
2. Hangi tarz dekorasyon senin için daha cazip?
3. Söyle bakalım! Evindeki hangi alanda daha fazla değişiklik yapmak istiyorsun?
4. Peki, değişim istemenin ana sebebi ne?
5. Evde kaç kişi kalıyorsunuz?
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6. Evinde hangi alanda daha fazla depolama ihtiyacı hissediyorsun?
7. Evinin daha fazla aydınlatmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun?
8. Son olarak, halı ve perdelerde hangi desenleri tercih ediyorsun?
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