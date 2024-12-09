Evinde Bir Parti Yapsan Teması Ne Olurdu?
Evinde Bir Parti Yapsan Teması Ne Olurdu?
Evde bir parti vermeye karar verdin ama nasıl bir tema seçsem diye düşünüyorsun, değil mi? Bu eğlenceli test tam sana göre! Cevapların partinin havasını ve senin ev sahipliği tarzını ortaya çıkaracak.
Haydi teste!
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1. Partinin başlamasına saatler kala evini düzenlerken ne yapıyorsun?
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2. Partiye davet ettiğin arkadaşların ilk sorduğu şey ne oluyor?
3. Devam edelim! Misafirler ellerinde nelerle gelsin istersin? Aramızda! 🙏
4. Peki davet ettiğin bir arkadaşın son dakika golü atıp gelemeyeceğini söyledi. Gelmesi için ısrar eder misin?
5. Nasıl bir ev sahibi olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. İlk misafir evine geldiğinde nasıl karşılarsın?
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6. Partinin en çok konuşulan detayı ne olurdu sence?
7. Güzel seçimler! Peki müzik seçimin nasıl?
8. Son soru! Parti sonunda evi görüntüsü nasıl bir hal alıyor?
Evde film gecesi partisi!
Evde kahvaltı partisi!
Balkonda minik bir parti!
Mini atıştırmalık partisi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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