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Evinde Bir Parti Yapsan Teması Ne Olurdu?

etiket Evinde Bir Parti Yapsan Teması Ne Olurdu?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 10:31

Evde bir parti vermeye karar verdin ama nasıl bir tema seçsem diye düşünüyorsun, değil mi? Bu eğlenceli test tam sana göre! Cevapların partinin havasını ve senin ev sahipliği tarzını ortaya çıkaracak.

Haydi teste!

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1. Partinin başlamasına saatler kala evini düzenlerken ne yapıyorsun?

2. Partiye davet ettiğin arkadaşların ilk sorduğu şey ne oluyor?

3. Devam edelim! Misafirler ellerinde nelerle gelsin istersin? Aramızda! 🙏

4. Peki davet ettiğin bir arkadaşın son dakika golü atıp gelemeyeceğini söyledi. Gelmesi için ısrar eder misin?

5. Nasıl bir ev sahibi olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. İlk misafir evine geldiğinde nasıl karşılarsın?

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6. Partinin en çok konuşulan detayı ne olurdu sence?

7. Güzel seçimler! Peki müzik seçimin nasıl?

8. Son soru! Parti sonunda evi görüntüsü nasıl bir hal alıyor?

Evde film gecesi partisi!

Evde film gecesi partisi!

Senin partin tam bir rahatlık abidesi! Battaniyeler, yumuşacık minderler, ev yapımı patlamış mısır ve keyifli bir film seçkisiyle ortamı sıcak ve samimi bir hale getiriyorsun. Misafirlerin bir yandan sohbet edip bir yandan ekranın tadını çıkarırken sen ev sahipliği konusunda fark yaratıyorsun. Evde film gecesi yapmak senin tarzın!

Evde kahvaltı partisi!

Evde kahvaltı partisi!
circledna.com

Seçtiğin yanıtlara göre evde kahvaltı partisi düzenleyeceğini gördük! Pancake’ler, taptaze meyveler, ev yapımı reçeller ve mis gibi çay kokusuyla herkes senin kahvaltı sofrana hayran kalıyor. Sade ama içten bir atmosfer yaratarak misafirlerinin hem karnını hem de ruhunu doyuruyorsun. Renkli kahvaltı partisi, senin ev sahipliğinle bir başka!

Balkonda minik bir parti!

Balkonda minik bir parti!

Sen doğallığı ve pratikliği seviyorsun! Balkon ya da bahçende düzenlediğin piknik havasındaki partilerle herkese açık havanın tadını yaşatıyorsun. Renkli peçeteler, ufak sandviçler ve bol bol limonata eşliğinde hem keyifli hem de rahat bir ortam yaratıyorsun. Piknik havası, senin tarzınla evde bile mümkün!

Mini atıştırmalık partisi!

Mini atıştırmalık partisi!

Sen tam bir lezzet avcısısın! Partinde çeşit çeşit atıştırmalıklar, minik kanepeler ve herkesin bayılacağı tatlılar yer alıyor. Konseptin mi? Kolay ve lezzetli! Misafirlerin senin hazırladığın masanın başından ayrılmak istemiyor. Minik atıştırmalıklarla dolu bu şık ve pratik parti, tam sana göre!

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Ma Belle
Ma Belle
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