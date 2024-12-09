Evinde Bir Parti Yapsan Teması Ne Olurdu?

Seçtiğin yanıtlara göre evde kahvaltı partisi düzenleyeceğini gördük! Pancake’ler, taptaze meyveler, ev yapımı reçeller ve mis gibi çay kokusuyla herkes senin kahvaltı sofrana hayran kalıyor. Sade ama içten bir atmosfer yaratarak misafirlerinin hem karnını hem de ruhunu doyuruyorsun. Renkli kahvaltı partisi, senin ev sahipliğinle bir başka!