Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Evin Ne Kadar Akıllı?

etiket Evin Ne Kadar Akıllı?

Onedio Yapay Zeka
Onedio Yapay Zeka - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 10:01

Bu test, evinizdeki akıllı teknoloji kullanımınızı ölçmeyi amaçlıyor. Test sonunda, evinizin akıllılık seviyesine dair eğlenceli sonuçlar bulacaksınız.

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Evinizde akıllı bir termostat var mı?

1. Evinizde akıllı bir termostat var mı?

2. Kapılarınız için akıllı kilitleme sistemi kullanıyor musunuz?

2. Kapılarınız için akıllı kilitleme sistemi kullanıyor musunuz?

3. Evinizdeki ışıkları uzaktan kontrol edebiliyor musunuz?

3. Evinizdeki ışıkları uzaktan kontrol edebiliyor musunuz?

4. Evinizde sesli asistan kullanıyor musunuz?

4. Evinizde sesli asistan kullanıyor musunuz?

5. Akıllı bir güvenlik kamerası sisteminiz var mı?

5. Akıllı bir güvenlik kamerası sisteminiz var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Evinizdeki cihazları (TV, ses sistemi vb.) akıllı telefonunuzdan kontrol edebiliyor musunuz?

6. Evinizdeki cihazları (TV, ses sistemi vb.) akıllı telefonunuzdan kontrol edebiliyor musunuz?

7. Akıllı bir buzdolabınız var mı, yiyeceklerinizi takip edebilen?

7. Akıllı bir buzdolabınız var mı, yiyeceklerinizi takip edebilen?

8. Evinizi temizlemek için robot bir süpürge kullanıyor musunuz?

8. Evinizi temizlemek için robot bir süpürge kullanıyor musunuz?

9. Evinizde akıllı bir hava temizleyici veya purifikatör var mı?

9. Evinizde akıllı bir hava temizleyici veya purifikatör var mı?

10. Akıllı bir ev sinema sisteminiz var mı, sesi otomatik olarak odanın akustiğine uygun ayarlayan?

10. Akıllı bir ev sinema sisteminiz var mı, sesi otomatik olarak odanın akustiğine uygun ayarlayan?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Ultra Akıllı Evin Var!

Ultra Akıllı Evin Var!

Evin, gelecekten bir zaman kapsülü gibi! Teknolojiyi sonuna kadar kullanıyor ve hayatını kolaylaştıran tüm imkanlardan faydalanıyorsun. Akıllı evin, sana daha fazla zaman ve konfor sunuyor. Evindeki teknolojiyi arkadaşların ve ailenle gururla paylaşıyor olmalısın.

Yarı Akıllı Ev

Yarı Akıllı Ev

Evin akıllı ev olma yolunda ilerliyor ama henüz tam donanımlı değil. Belirli akıllı cihazları keşfettin ve hayatını kolaylaştırmak için kullanıyorsun. Belki de yakın gelecekte, evini daha da akıllı hale getirmek için birkaç yatırım yapmayı düşünebilirsin.

Geleneksel Konfor

Geleneksel Konfor

Evin, geleneksel konfor ve manuel kontrolün hakim olduğu bir yer. Akıllı ev teknolojilerine pek ilgi duymuyor olabilirsin, veya sadece daha basit bir yaşam tarzını tercih ediyor olabilirsin. Ancak, teknoloji hayatı kolaylaştırabilir, belki bir gün denemeye karar verirsin!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın