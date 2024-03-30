Evin Ne Kadar Akıllı?

Evin, geleneksel konfor ve manuel kontrolün hakim olduğu bir yer. Akıllı ev teknolojilerine pek ilgi duymuyor olabilirsin, veya sadece daha basit bir yaşam tarzını tercih ediyor olabilirsin. Ancak, teknoloji hayatı kolaylaştırabilir, belki bir gün denemeye karar verirsin!