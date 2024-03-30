Evin Ne Kadar Akıllı?
Evin Ne Kadar Akıllı?
Bu test, evinizdeki akıllı teknoloji kullanımınızı ölçmeyi amaçlıyor. Test sonunda, evinizin akıllılık seviyesine dair eğlenceli sonuçlar bulacaksınız.
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Evinizde akıllı bir termostat var mı?
2. Kapılarınız için akıllı kilitleme sistemi kullanıyor musunuz?
3. Evinizdeki ışıkları uzaktan kontrol edebiliyor musunuz?
4. Evinizde sesli asistan kullanıyor musunuz?
5. Akıllı bir güvenlik kamerası sisteminiz var mı?
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6. Evinizdeki cihazları (TV, ses sistemi vb.) akıllı telefonunuzdan kontrol edebiliyor musunuz?
7. Akıllı bir buzdolabınız var mı, yiyeceklerinizi takip edebilen?
8. Evinizi temizlemek için robot bir süpürge kullanıyor musunuz?
9. Evinizde akıllı bir hava temizleyici veya purifikatör var mı?
10. Akıllı bir ev sinema sisteminiz var mı, sesi otomatik olarak odanın akustiğine uygun ayarlayan?
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