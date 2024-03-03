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Eve Robot Süpürge Almanın Kedi Sahiplenmekten Daha Mantıklı Olduğunu Gösteren 10 Komik Detay

Eve Robot Süpürge Almanın Kedi Sahiplenmekten Daha Mantıklı Olduğunu Gösteren 10 Komik Detay

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 12:32

Eve robot süpürge almak mı, yoksa kedi sahiplenmek mi? İşte bu yaşamın en karmaşık sorularından biridir. Ancak, biraz mizahla bakarsak, robot süpürge almanın kedi sahiplenmekten daha mantıklı olduğunu göstermek hiç de zor değil.

 İşte, eve robot süpürge almanın kedi almakla kıyaslandığında komik ve mantıklı yanlarını keşfetmek için bir araya getirdiğimiz 10 detaylı madde! 🤣

1. Eve robot süpürge aldığınızda, evdeki tek tüylü yaratık siz olursunuz. 😄

1. Eve robot süpürge aldığınızda, evdeki tek tüylü yaratık siz olursunuz. 😄

Robot süpürgeler tüyleri temizleme konusunda o kadar başarılı ki eve gelen misafirleriniz evde kedi yaşadığını anlamakta güçlük çekerler.

2. Robot süpürge, gecenin bir yarısı yüzünüze tüy saçmaz veya karnınızın üzerine oturup uyumaz.

2. Robot süpürge, gecenin bir yarısı yüzünüze tüy saçmaz veya karnınızın üzerine oturup uyumaz.

Onlar sadece işini yapar sizden hiçbir beklentileri yoktur.

3. Robot süpürge sessizce köşesinde şarj olur.

Kediniz ise size ihtiyacı olduğunda sizi miyavlayarak uyandırır. 😅

4. Kedi, evin dört bir yanında gizemli tüy yumağı sanat eserleri bırakırken, robot süpürge sadece toplar.

Biraz daha düşünün isterseniz. 😎

5. Eve robot süpürge almak, arkadaşlarınızı ziyarete gittiğinizde "Kedim var, alerjiniz var mı?" endişesinden kurtulmanızı sağlar.

5. Eve robot süpürge almak, arkadaşlarınızı ziyarete gittiğinizde "Kedim var, alerjiniz var mı?" endişesinden kurtulmanızı sağlar.

Böylece arkadaşlarınızla rahat rahat oturursunuz. 😅

6. Kedi, sizi fare avıyla şaşırtırken, robot süpürge sadece tozları avlar.

6. Kedi, sizi fare avıyla şaşırtırken, robot süpürge sadece tozları avlar.

Robot süpürgelerin derdi çok basit; tozlar!

7. Robot süpürge, evinizi temizlemek için size sırtını dönüp "Beni sev" demez.

Yormaz yani kısaca, işinde gücünde bu robot süpürgeler. 😅

8. Kediler, perdeleri tırnaklarını bileyerek "modern sanat" eserlerine dönüştürürken, robot süpürge sadece zeminde gezinir.

8. Kediler, perdeleri tırnaklarını bileyerek "modern sanat" eserlerine dönüştürürken, robot süpürge sadece zeminde gezinir.

Kedinin meraklı doğasından kaynaklanan pencere perdesi tırmanma girişimlerine robot süpürge asla girişmez çünkü doğalarında yok. 😅

9. Philips XU 7000 robot süpürge ile kişiselleştirilmiş temizlik programları yapabilir ve kedinizin tüylerini zahmetsizce temizleyebilirsiniz!

9. Philips XU 7000 robot süpürge ile kişiselleştirilmiş temizlik programları yapabilir ve kedinizin tüylerini zahmetsizce temizleyebilirsiniz!

Genele bakarsak robot süpürgeler daha masrafsız olmuş oluyor. 😁

10. Ve son olarak, robot süpürge, evdeki en yaramaz varlık olma konusunda kedinize ciddi bir rekabet sunar.

10. Ve son olarak, robot süpürge, evdeki en yaramaz varlık olma konusunda kedinize ciddi bir rekabet sunar.

Robot süpürgeler sadece temizlik yapmakla meşguldürler. 

Not: Bazı elzem durumlarda kediler tarafından toplu taşıma olarak da kullanıldıkları olmuştur. 🤣

İşin şakası bir tarafa robot süpürge olan bir evde kedi olmak bizce dünyanın en güzel şeyi!

İşin şakası bir tarafa robot süpürge olan bir evde kedi olmak bizce dünyanın en güzel şeyi!

Tüylerine laf eden yok rahatsın, robot süpürge ile arkadaşsın, seni gerektiğinde sırtında taşıyor falan... Herkese nasip olmaz! 😍😍

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