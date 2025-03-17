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Evdeki Seni Anlatan Kelime Hangisi?

etiket Evdeki Seni Anlatan Kelime Hangisi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 12:01

Evde nasıl biri olduğunu merak ettik ve buna özel bir test hazırladık. Nasıl biri olduğunu öğreneceğiz ve sonrasında hangi kelimenin seni anlattığını söyleyeceğiz.

Dilersen sorulara geçebiliriz!

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Sabah uyanınca ilk işin ne olur?

Misafir kapıya dayanırsa...

Evinde en çok vakit geçirdiğin yer neresi?

Hafta sonu için bir temizlik planın var mı?

Evine sık sık misafir davet eder misin?

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Devam edelim! Bitkilerle aran nasıl?

Yemek yaparken…

Daha önce hiç evde parti düzenledin mi?

Daha önce hiç evde parti düzenledin mi?

Huzur!

Huzur!

Evini bir sığınak gibi görüyorsun. 🍃 Dağınıklık seni rahatsız etmez, misafirler 'kendini evinde hisset' modunda karşılanır. Mumlar, yumuşak battaniyeler ve hafif bir müzik… Her şey sakinlik için. Çünkü evin senin güvenli alanın ve ne zaman dışarı çıktığında hemen eve gitmek istiyorsun. Evde daha huzurlusun. 

Not: Bu huzuru bozmamak için bazen perdeleri kapatıp dünyayı dışarıda bırak!

Temizlik!

Temizlik!

Senin için temizlik, bir tür terapi. 🧼 Toz almak, yerleri silmek, her şeyi tertemiz yapmak… Dağınıklık iç huzurunu bozuyor, o yüzden işi sıkı tutuyorsun. Her zaman temizlik ön planda ve dağınıklığa asla yer vermiyorsun. Hoş, dağınıklık ve sen, aynı cümle içinde kullanılmıyor zaten!

İpucu: Bazen kendine 'Biraz dağınıklık zarar vermez' de, rahatla!

Sükunet!

Sükunet!

Sessizlik senin en iyi arkadaşın. 🔇 Gürültülü ortamlar yerine kitap okunan, çay içilen bir ev hayal ediyorsun. Telefon bildirimleri bile minimumda. Sakin düşünüyorsun ve hareket ediyorsun. Çünkü zaten hayatta bir sürü şeye yetişmek için acele ederken bazen sakinliği kaçırıyor gibisin. Bu yüzden evde senin için sükunet çok önemli.

Not: Bu sükuneti korumak için 'hayır' demeyi bilmek de önemli!

Uyku!

Uyku!

Yatağın sana göre dünyanın en rahat köşesi. 🛌 Erken yatmak, kaliteli uyku, pijama partileri… Dinlenmek senin için bir öncelik. Temiz pijamalar ve nevresimler, sıcak bir bitki çayı ve rahatlatıcı bir müzik ile uykuya hazırlık yaptığını söyleyebiliriz. Başka birinin evinde de uyuyamıyorsun desek abartmış olmayız. Bu yüzden seni tanımlayan tek kelime 'uyku' olmalı!

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Ma Belle
Ma Belle
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