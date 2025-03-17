Evdeki Seni Anlatan Kelime Hangisi?
Evdeki Seni Anlatan Kelime Hangisi?
Evde nasıl biri olduğunu merak ettik ve buna özel bir test hazırladık. Nasıl biri olduğunu öğreneceğiz ve sonrasında hangi kelimenin seni anlattığını söyleyeceğiz.
Dilersen sorulara geçebiliriz!
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Sabah uyanınca ilk işin ne olur?
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Misafir kapıya dayanırsa...
Evinde en çok vakit geçirdiğin yer neresi?
Hafta sonu için bir temizlik planın var mı?
Evine sık sık misafir davet eder misin?
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Devam edelim! Bitkilerle aran nasıl?
Yemek yaparken…
Daha önce hiç evde parti düzenledin mi?
Huzur!
Temizlik!
Sükunet!
Uyku!
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