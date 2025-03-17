Evdeki Seni Anlatan Kelime Hangisi?

Sessizlik senin en iyi arkadaşın. 🔇 Gürültülü ortamlar yerine kitap okunan, çay içilen bir ev hayal ediyorsun. Telefon bildirimleri bile minimumda. Sakin düşünüyorsun ve hareket ediyorsun. Çünkü zaten hayatta bir sürü şeye yetişmek için acele ederken bazen sakinliği kaçırıyor gibisin. Bu yüzden evde senin için sükunet çok önemli.

Not: Bu sükuneti korumak için 'hayır' demeyi bilmek de önemli!