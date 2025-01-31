Evde Yemek Yapmayı Sevenlere Özel: Bu Test ile Şeflik Seviyeni Ölçüyoruz!
Evde Yemek Yapmayı Sevenlere Özel: Bu Test ile Şeflik Seviyeni Ölçüyoruz!
Mutfakta ne kadar iyi olduğunu düşünüyor musun? Her yemeği göz kararı yapıp 'Şeflik ruhu bu!' mu diyorsun, yoksa tariflere bakmadan hareket etmiyor musun? İşte burada gerçekleri göreceğiz! Hem eğleneceğiz hem de mutfak bilgilerimizi şöyle bir gözden geçireceğiz!
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Basit bir soru ile başlayalım: Makarnanın tam kıvamında pişmiş olduğuna ne denir?
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Hangi yağ yüksek sıcaklıklarda daha az yanar ve kızartma için daha uygundur?
Sebzelerin vitaminlerini kaybetmemesi için nasıl pişirilmesi önerilir diye sorsak?
Devam edelim! “Mirepoix” mutfakta neyi ifade eder?
Bir tarife sebzeler için “julienne” doğrama eklenmişse ne yapmalısın?
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Tiramisunun orijinal tarifinde "Mascarpone" peyniri kullanılır. Doğru mu?
Soruları biraz zorlaştıralım! Sushi yapımında kullanılan yosuna ne denir?
Görseldeki lezzetli ve ağız sulandıran ekmek, hangi dünya mutfağına ait?
Bir tatlı tarifinde “bain-marie” yöntemi kullanılıyorsa ne yapmalısın?
Son olarak şunu soralım: Mole sos, hangi mutfağın bir parçasıdır?
Şef olma yolunda biraz daha pratik yapabilirsin!
Hiç de fena değilsin!
Kendi mutfağının şefisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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