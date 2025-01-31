onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Evde Yemek Yapmayı Sevenlere Özel: Bu Test ile Şeflik Seviyeni Ölçüyoruz!

etiket Evde Yemek Yapmayı Sevenlere Özel: Bu Test ile Şeflik Seviyeni Ölçüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 21:01

Mutfakta ne kadar iyi olduğunu düşünüyor musun? Her yemeği göz kararı yapıp 'Şeflik ruhu bu!' mu diyorsun, yoksa tariflere bakmadan hareket etmiyor musun? İşte burada gerçekleri göreceğiz! Hem eğleneceğiz hem de mutfak bilgilerimizi şöyle bir gözden geçireceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Basit bir soru ile başlayalım: Makarnanın tam kıvamında pişmiş olduğuna ne denir?

Hangi yağ yüksek sıcaklıklarda daha az yanar ve kızartma için daha uygundur?

Sebzelerin vitaminlerini kaybetmemesi için nasıl pişirilmesi önerilir diye sorsak?

Sebzelerin vitaminlerini kaybetmemesi için nasıl pişirilmesi önerilir diye sorsak?

Devam edelim! “Mirepoix” mutfakta neyi ifade eder?

Devam edelim! “Mirepoix” mutfakta neyi ifade eder?

Bir tarife sebzeler için “julienne” doğrama eklenmişse ne yapmalısın?

Bir tarife sebzeler için “julienne” doğrama eklenmişse ne yapmalısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tiramisunun orijinal tarifinde "Mascarpone" peyniri kullanılır. Doğru mu?

Soruları biraz zorlaştıralım! Sushi yapımında kullanılan yosuna ne denir?

Soruları biraz zorlaştıralım! Sushi yapımında kullanılan yosuna ne denir?

Görseldeki lezzetli ve ağız sulandıran ekmek, hangi dünya mutfağına ait?

Görseldeki lezzetli ve ağız sulandıran ekmek, hangi dünya mutfağına ait?

Bir tatlı tarifinde “bain-marie” yöntemi kullanılıyorsa ne yapmalısın?

Son olarak şunu soralım: Mole sos, hangi mutfağın bir parçasıdır?

Son olarak şunu soralım: Mole sos, hangi mutfağın bir parçasıdır?

Şef olma yolunda biraz daha pratik yapabilirsin!

Mutfakla aran belki biraz mesafeli olabilir ya da bazı bilgileri gözden kaçırmışsındır. Ama üzülmeni istemiyoruz, çünkü pratik yaparak ve birkaç tarif deneyerek bunu değiştirebilirsin! Hadi en sevdiğin yemeği seç ve kolları sıva. Emin ol, zamanla 'Ben bu işte iyiyim!' diyeceksin. Senin gibi bir enerjiyle bu işler hallolur! 👏

Hiç de fena değilsin!

Mutfakta işlerin gayet yolunda ama birkaç detay eksik gibi. Şimdi biraz daha tarif araştırmak ve yeni şeyler denemek tam sana göre olabilir. Şefliğe adım adım yaklaşıyorsun. Hem mutfakta harikalar yaratmak için bilgi kadar cesaret de önemli. Bizce sende o cesaret fazlasıyla var! 💪

Kendi mutfağının şefisin!

Mutfak senin oyun alanın gibi görünüyor. Bilgilerin sağlam, tarifleri okurken özgüvenin yüksek. Bu yetenekle harika yemekler yapabilir ve sevdiklerine de ilham verebilirsin. Yaptıklarını paylaşmayı ve daha da geliştirmeyi unutma. Şapka çıkarıyoruz! 👨‍🍳👩‍🍳

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın