Evde Pedikür Nasıl Yapılır?
Momo Professional ürünleriyle evde pedikür yapmak artık hem pratik hem de keyifli. Nasırları yumuşatın, ölü derileri temizleyin, cildi parlatın ve son adımda derinlemesine nemlendirin. Bu adım adım rehber sayesinde yumuşacık, bakımlı ve sağlıklı ayaklara ulaşmak çok kolay!
Gerekli malzemeler:
Callus Spray (Nasır Sökücü Sprey)
Polishing Oil (Parlatıcı Yağ)
%10 Üreli Ayak Kremi
Topuk Törpüsü (100/180 Grit Spatula)
1. Nasırları Yumuşatın
2. Ayakları Suda Bekletin
Ayaklarınızı ılık su dolu bir leğene yerleştirin ve 10–15 dakika bekletin. Bu adım cildi yumuşatır, işlemleri kolaylaştırır ve rahatlatıcı etkisiyle bakım keyfini artırır.
3. Kurulayın
Ayaklarınızı havluyla hafifçe kurulayın. Not: Ayakları tamamen değil, hafif nemli bırakmak, sonraki işlemlerin daha etkili olmasını sağlar.
4. Ölü Derileri Temizleyin
5. Tırnak ve Tırnak Eti Bakımı
Tırnaklarınızı şekillendirin, altlarındaki kirleri temizleyin. Ardından tırnak eti pensiyle fazla kütikülleri dikkatlice kesin. Temiz ve düzgün bir görünüm için bu adımı atlamayın.
6. Parlatıcı Yağı Uygulayın
7. Parlatma İşlemi
8. Durulama ve Kurulama
Ayaklarınızı temiz suyla durulayın, ardından tamamen kurulayın. Bu
adım, ürün kalıntılarını gidererek cildi nemlendiriciye hazırlar.
9. Nemlendirme
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