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Evde Pedikür Nasıl Yapılır?

Evde Pedikür Nasıl Yapılır?

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Onedio Content - Onedio Editörü
25.06.2025 - 13:09
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Momo Professional ürünleriyle evde pedikür yapmak artık hem pratik hem de keyifli. Nasırları yumuşatın, ölü derileri temizleyin, cildi parlatın ve son adımda derinlemesine nemlendirin. Bu adım adım rehber sayesinde yumuşacık, bakımlı ve sağlıklı ayaklara ulaşmak çok kolay!

Gerekli malzemeler:

Callus Spray (Nasır Sökücü Sprey)

Callus Spray (Nasır Sökücü Sprey)

Polishing Oil (Parlatıcı Yağ)

Polishing Oil (Parlatıcı Yağ)

%10 Üreli Ayak Kremi

%10 Üreli Ayak Kremi
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Topuk Törpüsü (100/180 Grit Spatula)

Topuk Törpüsü (100/180 Grit Spatula)

Ek Malzemeler:

Havlu / Kâğıt Havlu

Leğen

Tırnak Makası

Tırnak Eti Pensi

Temiz Su

Çorap

Momo Professional ürünleriyle evde salon kalitesinde pedikür zamanı!

Açık ayakkabıların ve plaj günlerinin yaklaştığı bu dönemde, ayaklarınızın bakıma ihtiyacı olabilir. Neyse ki Momo Professional ürünleriyle evde, kendi konfor alanınızda salon kalitesinde bir pedikür yapmak artık mümkün. İşte yaza hazırlanırken adım adım uygulayabileceğiniz etkili bakım rutini:

1. Nasırları Yumuşatın

İlk adımda, Momo Professional Callus Spray’i nasırlı ve sertleşmiş bölgelere püskürtün. Cilt tarafından emilmesini bekleyin. Gerekirse uygulamayı tekrarlayın. Bu işlem, ölü derilerin kolayca arınmasına yardımcı olur.

2. Ayakları Suda Bekletin

Ayaklarınızı ılık su dolu bir leğene yerleştirin ve 10–15 dakika bekletin. Bu adım cildi yumuşatır, işlemleri kolaylaştırır ve rahatlatıcı etkisiyle bakım keyfini artırır.

3. Kurulayın

Ayaklarınızı havluyla hafifçe kurulayın. Not: Ayakları tamamen değil, hafif nemli bırakmak, sonraki işlemlerin daha etkili olmasını sağlar.

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4. Ölü Derileri Temizleyin

Yumuşamış ölü derileri, Topuk Törpüsü veya Freze Makinesi yardımıyla nazikçe temizleyin. Bu adım, topuklardaki sertleşmiş ölü deriyi giderir ve cilt yüzeyini yeniler.

5. Tırnak ve Tırnak Eti Bakımı

Tırnaklarınızı şekillendirin, altlarındaki kirleri temizleyin. Ardından tırnak eti pensiyle fazla kütikülleri dikkatlice kesin. Temiz ve düzgün bir görünüm için bu adımı atlamayın.

6. Parlatıcı Yağı Uygulayın

Ayaklarınıza Momo Professional Polishing Oil uygulayın ve masaj yaparak cilde nüfuz etmesini sağlayın. Yağın özel formülü, cildi hem besler hem de ipeksi bir doku kazandırır.

7. Parlatma İşlemi

Parlatıcı yağı emilmeden, ayaktaki pürüzlü yüzeyi ayak  törpüsü veya freze makinasıyla 180 girit yumuşak yüzeyi nazikçe törpüleyin. İşlem, deride pürüzsüz kayganlık sağlar. Böylece pedikürün kullanım süresi uzar.

8. Durulama ve Kurulama

Ayaklarınızı temiz suyla durulayın, ardından tamamen kurulayın. Bu

adım, ürün kalıntılarını gidererek cildi nemlendiriciye hazırlar.

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9. Nemlendirme

Son adımda, %10 Üreli Momo Professional Ayak Kremi ile ayaklarınıza masaj yapın. Bu zengin formül, cildi derinlemesine nemlendirerek uzun süreli yumuşaklık sağlar.

Pürüzsüz ayaklarla yaza merhaba demeye hazırsınız!

Sizin için adım adım ıslak pedikür sürecini anlattık. Dilerseniz, Pododisk elektrikli pedikür makinesi ile kuru pedikürü de tercih edebilirsiniz.

Tüm ürünlerimize web sitemizden veya yetkili distribütörlerimizden ulaşabilirsiniz!

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