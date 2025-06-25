Evde Pedikür Nasıl Yapılır?

Momo Professional ürünleriyle evde pedikür yapmak artık hem pratik hem de keyifli. Nasırları yumuşatın, ölü derileri temizleyin, cildi parlatın ve son adımda derinlemesine nemlendirin. Bu adım adım rehber sayesinde yumuşacık, bakımlı ve sağlıklı ayaklara ulaşmak çok kolay!