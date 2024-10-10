Evde Patili Dostuyla Yaşayanların Mutlaka Bilmesi Gereken 10 Şey
Evde Patili Dostuyla Yaşayanların Mutlaka Bilmesi Gereken 10 Şey
Patili dostlarımız sevimliliklerinin yanında birçok sorumluluk da getirir. Bu içerikte patili dostunuzla yaşarken dikkat edebileceğiniz tüyoları söylüyoruz!
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1. Evcil hayvanınızın tüylerini düzenli olarak tarayın ve yıkayın
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2. Yataklarını sık sık temizleyin
3. Halıları ve parkeleri periyodik olarak temizleyin.
4. Oyuncakları ve kapları temiz tutun
5. Kum kutularını düzenli olarak temizleyin
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