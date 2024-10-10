Evde Patili Dostuyla Yaşayanların Mutlaka Bilmesi Gereken 10 Şey

Evcil hayvanınızın oyuncaklarını ve yiyecek kaplarını düzenli olarak yıkamak, bakteri ve mikropların yayılmasını önler. Evcil hayvanların ağzından ve pençelerinden gelen mikroplar oyuncaklara ve yiyecek kaplarına bulaşabilir ve bu da evinizde sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, oyuncakları ve kapları düzenli olarak yıkayarak evinizin temizliğini ve hijyenini koruyun.