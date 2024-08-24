Evde Günlük Yaşamımızı Kolaylaştıran 10 Robot

'Ben dikey süpürge ile temizliğimi tamamlamam, yerleri daha detaylı silmek istiyorum.' diyorsanız Philips 7000 Serisi Aqua Robot Süpürge, yardımınıza koşmasa da uzaktan kontrol ile yanınıza gelebilir. 😅 Islak ve kuru temizleme modu ve yüksek emiş gücü birleştiğinde, hijyenik bir temizlik deneyimi ortaya çıkıyor. Üzerinde bulunan sensörler, ayakkabı veya oyuncak gibi küçük nesneleri algılayarak sıkışma veya takılmaların önüne geçiyor. Keşke tüm robotlar bu kadar akıllı olabilse!