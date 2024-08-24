Evde Günlük Yaşamımızı Kolaylaştıran 10 Robot
Evde Günlük Yaşamımızı Kolaylaştıran 10 Robot
Evdeki yaşamımızı kolaylaştıran teknolojiler her geçen gün artıyor. Mutfaktan salona, bahçeden pencere temizleme konusuna kadar her alanda pek çok robot mevcut. Peki neymiş bu robotlar?
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1. Kendi evinin baristası olanlara: Kahve makinesi.
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2. Taptaze meyve suları için: Katı meyve sıkacağı.
3. Benim çayım demli olsun: Çay makinesi.
4. Tüm malzemeler hemen kıvamında: El blenderı.
5. Çırptım çırptım karıştırdım: Mikser.
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