Evcil Hayvanının Evde Daha Mutlu Olmasını Sağlayacak 12 Şey
Evcil Hayvanının Evde Daha Mutlu Olmasını Sağlayacak 12 Şey
Bazen bakıyoruz, kedimiz uzaklara dalmış, köpeğimiz iç çeker gibi yere yatmış… Ne oldu size be çocuklar?! Belki de evde biraz daha eğlenceye, rahatlığa ve ilgiye ihtiyaçları vardır. İşte küçük dokunuşlarla onları evde daha mutlu etmenin yolları! 🎾🐾
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1. Hayatının bir rutini olsun.
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2. Su kabı hep temiz ve dolu olsun!
3. Evcil hayvanınızla evde oyunlar oynayın.
4. Cam kenarı keyfi için bir yer hazırla.
5. Ona özel bir alan ayarla!
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6. Oyuncak çeşitliliği şart!
7. Sevgi ve dokunuş her şeydir!
8. Müzik ve TV keyfi...
9. Ödül mamaları ve kedi nanesi!
10. Ev sıcaklığına dikkat et!
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11. Güvenli bir balkon veya bahçe...
12. Onunla konuşmayı ihmal etme.
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