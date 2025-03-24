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Evcil Hayvanının Evde Daha Mutlu Olmasını Sağlayacak 12 Şey

etiket Evcil Hayvanının Evde Daha Mutlu Olmasını Sağlayacak 12 Şey

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 13:16

Bazen bakıyoruz, kedimiz uzaklara dalmış, köpeğimiz iç çeker gibi yere yatmış… Ne oldu size be çocuklar?! Belki de evde biraz daha eğlenceye, rahatlığa ve ilgiye ihtiyaçları vardır. İşte küçük dokunuşlarla onları evde daha mutlu etmenin yolları! 🎾🐾

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1. Hayatının bir rutini olsun.

Evcil hayvanlar belirsizlikten hiç hoşlanmaz. Mama saatleri, yürüyüş zamanı, oyun vakti belli olursa, kendilerini daha güvende hissederler. Sabah uyandığında ne olacağını bilmek, onların küçük dünyasında büyük bir rahatlık yaratır.

2. Su kabı hep temiz ve dolu olsun!

Sence de su, en çok ihmal edilen şeylerden biri değil mi? Su kabının içini her gün kontrol et! Kedin varsa, su içme konusunda biraz nazlı olabilir; o yüzden ona akan su sağlayan bir su çeşmesi alabilirsin. Köpekler ise bazen oyun oynarken sularını devirebilir, o yüzden sağlam bir su kabı şart!

3. Evcil hayvanınızla evde oyunlar oynayın.

3. Evcil hayvanınızla evde oyunlar oynayın.

Evcil hayvanınla oyun oynamak çok eğlenceli ama sonrası dağınık olabilir. Tüyler, mama kırıntıları ve pati izleri her yerde… İşte Philips AquaTrio 9000 Dikey Süpürge bu noktada işini kolaylaştırıyor! Süpürme, silme ve sıvıları çekmeyi aynı anda yaparak tek seferde temizlik sağlıyor. Kablosuz kullanım ve LED başlık sayesinde her köşeye kolayca ulaşırken, kendi kendini temizleyen fırçalar hijyen konusunda da yardımcı oluyor. Böylece oyun keyfi bittikten sonra temizlikle uğraşmak yerine, patili dostunla daha fazla vakit geçirebilirsin!

4. Cam kenarı keyfi için bir yer hazırla.

Evde canı sıkılan bir kedinin en sevdiği şey, dışarıyı izlemektir. Kuşları, rüzgarda sallanan ağaçları ya da geçen arabaları görmek onları oyalayabilir. Küçük bir pencere önü platformu veya rahat bir yastık koyarsan, pencerenin başından ayrılmaz! Köpekler içinse balkona ya da cam kenarına küçük bir yatak koyabilirsin.

5. Ona özel bir alan ayarla!

5. Ona özel bir alan ayarla!

Senin de kendine ait rahat bir alanın var değil mi? Onun da bir köşesi olsun! Rahat bir yatak, sevdiği battaniye ve oynarken dağıtabileceği birkaç oyuncak… İşte mutlu bir evcil hayvan köşesi! Hele bir de güneş ışığını alıyorsa, keyiflerine diyecek olmaz.

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6. Oyuncak çeşitliliği şart!

Şu eski ve tüyleri dökülmüş oyuncağı hala elinde tutuyorsan, bırak gitsin… Evcil hayvanlar da tıpkı insanlar gibi yeni şeyler keşfetmeyi sever! Kediler için lazer ışıkları, tüy oyuncaklar veya zıplayan toplar; köpekler için ise çiğneme kemikleri ve zeka geliştirici oyuncaklar harika bir seçenek. Ama en önemlisi, onunla düzenli olarak oyun oynamayı ihmal etme!

7. Sevgi ve dokunuş her şeydir!

Bazı hayvanlar kucağa gelmeyi sevmez, ama bu hiç ilgilenmemen gerektiği anlamına gelmez. Başını okşamak, karnını kaşımak ya da sadece onun yanında oturup varlığını hissettirmek bile onu mutlu eder. Bir düşün, gün içinde kaç kez gelip sana kafa attı, patisini uzattı veya gözlerinin içine baktı? İşte o anlar, ilgini beklediği anlar.

8. Müzik ve TV keyfi...

8. Müzik ve TV keyfi...

Yalnız kalınca sıkılmalarını istemiyorsan, onlara uygun bir şeyler açabilirsin. Hafif klasik müzik, doğa sesleri ya da hayvan belgeselleri izlemeleri bile onlara iyi gelebilir. Bazı köpeklerin gerçekten televizyon izlediğini biliyor muydun? Özellikle içinde hareketli hayvanlar olan programlara bayılıyorlar!

9. Ödül mamaları ve kedi nanesi!

Her zaman olmasa da arada bir ödül vermek onları sevindirebilir. Kediler için kedi nanesi içeren oyuncaklar ya da ödül çubukları harika bir seçenekken, köpekler için sağlıklı ve doğal atıştırmalıklar tercih edebilirsin. Ama abartma! Yoksa dostun seni sadece ödül için sevmeye başlayabilir. 😅

10. Ev sıcaklığına dikkat et!

Kışın evi çok soğuk bırakmamalısın, çünkü küçük dostların üşüyebilir. Hele kediler, sıcak yerlerde kıvrılmaya bayılır! Onlara sıcak bir köşe ayarlamak güzel bir fikir olabilir. Yazın ise serin ve gölge alanlar oluşturmak, su dolu bir alan bırakmak çok önemli.

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11. Güvenli bir balkon veya bahçe...

11. Güvenli bir balkon veya bahçe...

Evcil hayvanın açık hava keyfi yapmak istiyor ama sen de güvenliğinden endişe ediyorsan, çözüm basit! Balkonunu fileyle kapatıp güvenli hale getirebilir ya da bahçende ona küçük bir oyun alanı oluşturabilirsin. Böylece hem dışarı çıkmanın tadını çıkarır hem de sen rahat edersin!

12. Onunla konuşmayı ihmal etme.

Evet, biraz saçma gelebilir ama gerçekten işe yarıyor! Ona ne yaptığını, nasıl hissettiğini anlat; gününü paylaş. Saçma bile olsa konuş, çünkü senin ses tonundan ne dediğini anladıkları kesin! Hatta bazen karşılık bile verirler; bir köpeğin kafasını yana eğip seni anlamaya çalışması ya da bir kedinin 'mırrr' diye tepki vermesi kadar tatlı bir şey olabilir mi?

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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