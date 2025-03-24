Evcil Hayvanının Evde Daha Mutlu Olmasını Sağlayacak 12 Şey

Evet, biraz saçma gelebilir ama gerçekten işe yarıyor! Ona ne yaptığını, nasıl hissettiğini anlat; gününü paylaş. Saçma bile olsa konuş, çünkü senin ses tonundan ne dediğini anladıkları kesin! Hatta bazen karşılık bile verirler; bir köpeğin kafasını yana eğip seni anlamaya çalışması ya da bir kedinin 'mırrr' diye tepki vermesi kadar tatlı bir şey olabilir mi?