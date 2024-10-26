Evcil Hayvanını Korkutmadan Temizlik Yapman İçin 10 Tüyo
Evcil Hayvanını Korkutmadan Temizlik Yapman İçin 10 Tüyo
Evcil hayvan sahibi olmak, onları güvende ve mutlu tutmanın yanında evinizi temiz tutma zorluğunu da beraberinde getirir. Ancak temizlik sırasında evcil hayvanınızı korkutmamak önemlidir.
İşte hem evinizi temizleyip hem de sevimli dostunuzu sakin tutmanıza yardımcı olacak 10 basit tüyo!
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1. Temizlik aletlerini tanıması için ona zaman verin.
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2. Sakin ve aşırı gürültülü olmayan bir ortam yaratmaya çalışın.
3. Evcil hayvan dostu temizlik ürünleri kullanın.
4. Evcil hayvanınız rahat ve dikkati dağınıkken temizlik yapın.
5. Onlara güvende hissedecekleri bir alan oluşturun.
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