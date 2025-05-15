Evcil Hayvan Sahipleri İçin Pratik Ve Güvenli Temizlik Önerileri

Evcil hayvanın varsa özellikle halılarla aranda karmaşık bir ilişki başlar. O yüzden halıları haftalık silmek, sadece mis gibi koku için değil, tüyleri yok etmek için de önemli. Eğer tüyler halıya yapıştıysa veya parke gibi zeminlerde koku olmaya başladıysa önce tüm yüzeylere karbonat döküp biraz beklet. Ardından iyice süpürüp, zemini de beyaz sirkeli suyla sildiğinde ne koku kalır ne de tüy kalıntısı! Ama burada asıl önemli olan düzenli olarak temizlemek.