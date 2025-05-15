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Evcil Hayvan Sahipleri İçin Pratik Ve Güvenli Temizlik Önerileri

etiket Evcil Hayvan Sahipleri İçin Pratik Ve Güvenli Temizlik Önerileri

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 11:31

Evinde bir patili dostun varsa, yalnız değilsin çünkü halının üstündeki tüy topakları da seninle yaşıyor olabilir! Evet, onları çok seviyoruz ama temizlik konusu da göz ardı edilecek gibi değil. İşte hem senin hem de evcil hayvanının güvenliği için hayatını kolaylaştıracak temizlik tüyoları! 👇

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Tüyler her yerdeyse rulodan fazlası gerek!

Tüy dökmeyen evcil hayvan neredeyse yok. Özellikle kedi ve köpekler belli dönemlerde çok daha fazla tüy döküyorlar. Koltuk, halı, kıyafet… Kısacası onlar her yerdeler! Bu yüzden bir adet “tüy rulosu” değil, tüy rulosu ordusu edinmek şart! Ama daha da iyisi, kauçuk eldivenle koltuğu ovuşturmak. Tüyler sanki sihirli bir şekilde toplanıyor. Bir dene, farkı göreceksin!

Doğal temizlik malzemelerini tercih etmek çok önemli!

Evcil hayvanlar yeri yalıyor, koltukta uyuyor, halıda takla atıyor... Yani böylece deterjan kalıntılarını da maruz kalıyorlar. Bu yüzden sirke, karbonat gibi doğal temizlik malzemeleriyle temizlik yapmak, hem etkili hem de güvenli.

Kum kabının etrafındaki o savaş alanı...

Kedi kumu çevresinde neden her gün volkan patlamış gibi kum birikir? Çünkü patili dostlar görev başında! Kum kutusunun altına genişçe bir paspas koyarak kumların evin dört bir yanına dağılmasını önleyebilirsin. Bir de günlük olarak temizlersen, hem koku azalır hem de kedin “ben bu tuvaleti beğenmedim” triplerine girmez.

Evi süpürme işi hiçbir zaman son bulmayacak gibi geliyor ama 👇

Evcil hayvanın varsa özellikle halılarla aranda karmaşık bir ilişki başlar. O yüzden halıları haftalık silmek, sadece mis gibi koku için değil, tüyleri yok etmek için de önemli. Eğer tüyler halıya yapıştıysa veya parke gibi zeminlerde koku olmaya başladıysa önce tüm yüzeylere karbonat döküp biraz beklet. Ardından iyice süpürüp, zemini de beyaz sirkeli suyla sildiğinde ne koku kalır ne de tüy kalıntısı! Ama burada asıl önemli olan düzenli olarak temizlemek.

Koltuklar için bu yöntemi dene!

Eğer koltuklarının kendi rengini artık hatırlayamıyorsan orası muhtemelen senin değil, patili dostunundur! Aynı koltuğu sürekli temizlemekle uğraşmak yerine yıkanabilir koltuk örtüleri kullanmak hayat kurtarır. Hem misafir geldiğinde saniyeler içinde 'temiz koltuk efekti' sağlar, hem de evcil hayvan tüylerini tutar. Böylece evcil hayvanının favori mekanını da tamamen ona tahsis etmiş olursun.

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Buharlı temizliğin konforunu keşfet!

Evcil hayvanlar özellikle yerlerde takla atmayı, mama dökmeyi ve bunun gibi bazı yaramazlıkları sever. O yüzden günlük zemin temizliği önemlidir. Ama burada önemli olan, güçlü ama zararsız bir temizleyici tercih etmek. Örneğin buharlı moplar hem kimyasal içermez hem bakterilere geçit vermez. Önemli olan bunu bir rutin haline getirebilmek.

Tüylerin hapsedildiği gizli nokta: Yataklar ve battaniyeler!

Evcil hayvanın belki pek yatak sevmiyor olabilir. Ama sen işe gittikten sonra evde neler oluyor haberin var mı? Evcil hayvanlar genelde yasak olan yerleri gizli gizli ele geçirir. Bu yüzden yatak örtülerini ve battaniyeleri düzenli yıkamak, evin havasını tazeler. Yatak malzemelerini diğer çamaşırlardan ayrı olarak yıka ve yıkarken makinenin içine tüy toplayıcı yıkama toplarından yerleştir. Eğer ki kurutma makinen varsa zaten her yıkamada tüm tüyleri kolayca yok edebilirsin.

Kokuyu maskeleme, tamamen ortadan kaldır!

Patili dostunun bulunduğu ortama oda spreyi sıkmak mı? Evcil hayvanlar bu durumda genelde odayı terk ediyor, çünkü kimyasal kokular burunlarını yakabiliyor. Bu yüzden doğal kokulara yönelmekte fayda var. Örneğin; oda kokusu çubuğu, lavanta keseleri, hatta ev yapımı spreyler… Bunlar dışında hava temizleyicileri de kullanabilirsin. Bu, evin havasını her daim ferah tutmaya yardımcı olur.

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İrem Coşkun
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