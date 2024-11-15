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Ev Temizliğini Kolaylaştıracak 11 Dahiyane Çözüm

etiket Ev Temizliğini Kolaylaştıracak 11 Dahiyane Çözüm

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 11:31

Uzun saatler süren ovalamalardan, toz almalardan ve leke çıkarmalardan yoruldunuz mu? Ne kadar uğraşsanız da istediğiniz parıltıyı elde edemiyor ve kendinizi boşa vakit harcamış gibi mi hissediyorsunuz? O halde bu önerilere kulak vermelisiniz. Çünkü bu etkili ipuçları her evin daha çabuk temizlenmesini sağlıyor.

İşte temizlik yapma şeklinizi baştan sona değiştirecek o akıllı çözümler! 🤩

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1. Kedi köpek tüyü için plastik eldiven kullanın.

Patili dostlarımız hayatımızın önemli bir köşesinde dursa da zaman zaman hepimiz onların tüylerinden şikayetçi oluruz. Yaz aylarında tıraşla bir şekilde bu sorunun üstünden gelmek mümkün olsa da havalar soğuyunca daha kalıcı çözümlere gereksinimimiz olur. Özellikle koltuk, kanepe, yatak gibi eşyaların üzerine yapışan inatçı tüyleri toplamada en etkili yöntem plastik eldivenlerdir. Bu eldivenler statik elektrikle elektriklendiğinden tüyleri bir mıknatıs gibi çekerler. Haliyle mobilyaları kıl ve tüyden arındırmak için bunları her zaman el altında bulundurmak isteyebilirsiniz.

2. Dolapların içini süpürün.

Mutfak ve kıyafet dolapları sık açılıp kapandıklarından diğer dolaplara göre daha çabuk kirlenir. Her seferinde dolap içlerini boşaltıp silmekse mümkün olmayabilir. Bunun yerine ara sıra süpürge yardımıyla dolapların içindeki kırıntı ve döküntüleri çekmek harika bir yöntemdir. Özellikle sivri uçlu aparatları olan dikey süpürgeler bu anlamda size fazlasıyla fayda sağlayabilir. Çünkü en uç noktaya ulaşarak çekmece ve dolap içlerini temizlemenizi kolaylaştırır.

3. Aksesuarları bulaşık makinesine koyun.

Evdeki dekorasyon ürünleri üzerinde epey toz biriktirebilir. Evdeki eşyaların tozunu alırken bir yandan da bunlarla uğraşmak bazen fazlasıyla vakit kaybettiricidir. Bunun yerine, bulaşık makinesine girdiğinde zarar görmeyecek cam benzeri materyallerden yapılmış dekoratif parçaları hassas programda yıkamak isteyebilirsiniz. Çünkü bu yöntem hem onların tek seferde pırıl pırıl olmasını sağlar hem de size kolaylık sunar.

4. Bulaşık makinenizi karbonatla temizleyin.

Bulaşık makinesinin etkili çalışması ve eşyaları izsiz, pırıl pırıl temizlemesi için biraz özene ihtiyacı vardır. Hazır makine temizleyiciler bazen faydalı olsa da hiçbir şey doğallık kadar etkili değildir. Örneğin; makinenin içine kabartma tozu veya karbonat koyarak, üzerine de yarım limon sıkarak tüm inatçı lekeleri çıkarabilirsiniz. Karbonat kabardığından yağ ve kiri söküp atar, limonsa içeriye mis gibi bir koku yayar. Böylece bulaşıklarınız çok daha hijyenik ve lekesiz olur.

5. Genel temizlik rutinini gözden geçirin.

Genel temizlik rutininde yapılan bazı temel yanlışlar vardır. Örneğin; yerleri süpürdükten sonra toz almak veya etraftaki genel fazlalığı toparlamadan detaylara takılmak, işleri fazlasıyla yavaşlatabilir. Bu tip hataları yapıp yapmadığınızı gözden geçirerek sonraki temizlik gününde kat kat hızlı hareket edebilirsiniz. Böylece eskisine göre çok daha kolay bir rutine sahip olabilirsiniz.

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6. Elinizdekilerle temizlik yapın.

Her temizlik gününde yeni malzemeler ve araç gereçler alıyorsanız bir yerlerde bir yanlış olmalı. Çünkü temizlik gününe alışverişle başlamak işleri bazen yavaşlatabilir. Bunun yerine elinizdekilerle yetinmeyi öğrenmek ve gerçekten ihtiyacınız olan malzemeleri almak çok daha etkili bir yaklaşımdır. Hem boş yere vakit kaybetmenizi hem de para harcamanızı önler. Ayrıca çoğu zaman evdeki ürünler ve sadece doğal malzemeler bile temizlik için gayet yeterlidir.

7. Ekstra parıltı için limon ve sirke kullanın.

Doğal temizlik demişken limon ve sirke gibi iki önemli şeyden bahsetmemek olmaz. Özellikle temizlik suyuna eklenecek yarım limon suyu, ahşap gibi yüzeyleri parlatmak ve kirden arındırmak için kullanılabilir. Beyaz sirke ise evde hijyen ve ekstra temizlik istenen her yerde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Hem bu tür malzemeler kötü kokuları gidererek ortamın havasını tazeleme görevi de görür.

8. Yatak temizliğinde çocuğunuzun enerjisinden faydalanın.

Yatak temizliği genellikle atlansa da sağlığı, özellikle solunum sistemi sağlığını yakından etkiler. Hazır mevsim değişirken derinlemesine bir yatak temizliğine başlamak isterseniz, öncesinde çocuklarınızı yatakta biraz zıplatmak isteyebilirsiniz. Elbette bu sırada yatağa veya kendilerine zarar vermelerini önlemeniz gerekir. Çünkü bu şekilde yatağın içinde hapsolan tozlar yüzeye çıkar. Ardından yatağı süpürüp silebilir, ters çevirip nevresimini değiştirerek temiz temiz kullanabilirsiniz.

9. Lavabonuzu nasıl temizlemeniz gerektiğini öğrenin.

Lavabo gibi yüzeylerde kalan su izleri ev temiz olsa bile ortamı pis ve dağınık gösterir. Bu tür izlerden kurtulmak için sirke, karbonat, limon, tuz gibi malzemelerle hazırlanmış bir karışım kullanmak yeterlidir. Temiz bir bezle birlikte uygulanan bu karışım hem köpürerek yağ ve kiri hızla söküp atar, hem de ardında iz bırakmadan silinir gider. Yani mutfak ve tuvalet lavabolarının temizliğini bir hayli kolaylaştırır. Üstelik fırın, ocak, tezgah gibi alanlara uygulamaya da uygundur.

10. Bez seçimine dikkat edin.

Temizlikte hız kazanmak için yapılması gereken en doğru hamle doğru bezi kullanmaktır. Çünkü özellikle eski ve kötü bezler etrafı pisletmekten başka bir işe yaramaz, ayrıca yüzeyleri daha izli bırakır. Bunların yerine su emme kapasitesi yüksek olan, yumuşak dokulu mikrofiber bezler kullanmak en iyisidir. Elbette her temizlik sonrası bu bezlerin doğru şekilde yıkanması ve iyice temizlenmesi de önemli bir konudur. Böylece evin neresini temizliyor olursanız olun izsiz, hijyenik ve pırıl pırıl yüzeyler elde edebilirsiniz.

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11. İşinizi hızlandıracak ekipmanlara geçiş yapın.

Son olarak, işi şansa bırakmayan teknolojik ekipmanlardan faydalanmak da temizliğin daha kolay ve çabuk tamamlanmasını sağlar. Örneğin; bir sürü aksesuarı olan dikey süpürgeler ve uzaktan kontrol edilen robot süpürgeler evin genel temizliğinde size fazlasıyla yardımcı olur. Etraftaki kırıntı, tüy, kıl gibi kalıntıları hızla süpüren bu tür ekipmanlar aynı zamanda havadaki tozu da içine hapseder. Özel filtre sistemine sahip dikey süpürgelerle evdeki daha detay alanlara yönelme şansınız ve tüm işlere daha az vakit ayırma lüksünüz olur.

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