Ev Temizliğinde Kimyasalı Azaltmak İçin 10 Yöntem
Ev Temizliğinde Kimyasalı Azaltmak İçin 10 Yöntem
Ev temizliğinde kimyasal kullanımı hem sağlığımız hem de çevre için olumsuz etkiler yaratabilir. Kimyasalları azaltarak daha doğal ve sürdürülebilir bir temizlik yapabilirsiniz.
İşte ev temizliğinde kimyasal kullanımını azaltmak için 10 yöntem!
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1. Sıcak su ve buharın temizleme gücünden faydalanın.
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2. Çok amaçlı temizleyici olarak beyaz sirke kullanın.
3. Kendi deterjanınızı kendiniz yapın.
4. Cam temizliğinizi su ve sirke ile doğal bir temizliğe dönüştürebilirsiniz.
5. Islak yüzeyler için derinlemesine temizliğin sırrı: sirke ve karbonat karışımı.
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