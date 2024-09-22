Ev Temizliğinde Kimyasalı Azaltmak İçin 10 Yöntem

Mutfak tezgahları, lavabo ve banyolar gibi yüzeyleri temizlemek için sirke ve karbonat karışımını kullanabilirsiniz. Bu karışım, hem güçlü bir temizleyici hem de dezenfektan olarak işlev görür. Ancak karışımı hazırlarken ilk anda sirke ve karbonat tepkimeye gireceği için biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.