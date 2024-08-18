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Ev Ekonomisinden Ne Kadar Anlıyorsun?

etiket Ev Ekonomisinden Ne Kadar Anlıyorsun?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 17:01

Bu testte senin ev ekonomisinden ne kadar anladığını ortaya koyuyoruz!

Hazırsan başlayalım!

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1. Kredi kartı esktren geldiğinde borcun tamamını ödüyor musun?

2. Tüm giderlerini çıkarttığında hala banka hesabında paran oluyor mu?

3. Bir sabah uyandığında milyoner olduğunu fark etseydin ne satın alırdın?

4. Acil durum fonunu oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisini tercih edersin?

5. Hangi cümle seni daha iyi yansıtıyor?

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6. Alışveriş yaparken satın alacağın ürünün fiyatını farklı sitelerden araştırır mısın?

7. Bir şey satın alıyorsun fakat kargo ücreti var. Ne yaparsın?

8. Son olarak, bugüne kadar giderlerine para yetiştiremeyip krediye başvurduğun oldu mu?

Çok iyi anlıyorsun!

Çok iyi anlıyorsun!

Ekonomik bir dâhi olduğun kesin! Ev ekonomisi konusunda tam anlamıyla bir profesyonelsin. Alışveriş yaparken akılcı seçimler yapıyor, bütçeni dikkatle yönetiyor ve her kuruşun değerini biliyorsun. Market alışverişlerinde indirimleri kaçırmıyor, kredi kartı limitlerini ustalıkla ayarlıyorsun. Harcamaların ve tasarrufların arasında mükemmel bir denge kurmuşsun. Senin için para bir problem değil, bir araç! Kısacası, ev ekonomisindeki başarı hikayen herkese örnek olmalı!

İdare eder!

İdare eder!

İdare eder! Ev ekonomisinde oldukça sağlam bir temelin var ama biraz daha dikkatle yaklaşman faydalı olabilir. Alışverişte indirimler dikkatini çekiyor ama bazen kendini gereksiz harcamalara kaptırabiliyorsun. Kredi kartı limitlerini genellikle iyi yönetiyorsun, arada bir fazladan harcama yapmak seni üzmeyebilir. Bütçenle ilgili bazı konular belki daha fazla özen gerektiriyor ama genel olarak iyi bir denge sağlıyorsun. Biraz daha dikkat ve planlama ile ekonomi ustası olma yolunda ilerleyebilirsin!

Pek iyi anladığın söylenemez!

Ekonomi konusunda biraz kafa karışıklığı yaşıyorsun gibi görünüyor. Beğendiğin her şeyi hemen almak, kredi kartı limitlerini ayarlamakta zorlanmak gibi alışkanlıkların var. Bütçe yönetimi senin için biraz karmaşık olabilir, sen harcamalarını kontrol altında tutmakta zorlanıyorsun. Fakat endişelenme, bu konuda kendini geliştirmek hiç de zor değil! Biraz daha planlama ve araştırma ile ev ekonomisini daha iyi anlamak ve kontrol altına almak mümkün. Bu konuda bir yol haritası oluşturarak rahat bir finansal hayatın kapılarını aralayabilirsin!

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