Ev Ekonomisinden Ne Kadar Anlıyorsun?
Ev Ekonomisinden Ne Kadar Anlıyorsun?
Bu testte senin ev ekonomisinden ne kadar anladığını ortaya koyuyoruz!
Hazırsan başlayalım!
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1. Kredi kartı esktren geldiğinde borcun tamamını ödüyor musun?
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2. Tüm giderlerini çıkarttığında hala banka hesabında paran oluyor mu?
3. Bir sabah uyandığında milyoner olduğunu fark etseydin ne satın alırdın?
4. Acil durum fonunu oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisini tercih edersin?
5. Hangi cümle seni daha iyi yansıtıyor?
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