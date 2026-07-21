article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ev Dekorasyonuna Göre Hangi Mevsimin İnsanısın?

etiket Ev Dekorasyonuna Göre Hangi Mevsimin İnsanısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 10:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Seçtiğin renkler, sevdiğin dokular, evinde en çok vakit geçirdiğin alan bile aslında hangi mevsimin insanı olduğunu ele verebilir. Hazırsan, ev dekorasyon tercihlerinle ruhunun en çok hangi mevsime benzediğini birlikte bulalım! 🏡✨

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Herkesin bir favorisi vardır. Senin dekorasyon favorin bunlardan hangisi?

2. Ev düzenini korumak için kendine ait bir rutinin var mı?

3. Evini temizlerken ya da toparlarken dekorasyon tarafında da bir şeyleri değiştirmeyi sever misin?

4. Peki, evinin genel atmosferini nasıl tanımlarsın?

5. Neredeyse sona geliyoruz! Evinin genel tarzı nasıl?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sana göre iyi dekore edilmiş bir ev nasıl olmalı?

7. Bu yemek masalarından hangisi senin tarzına daha uygun?

8. Son olarak, evdeki koltuk, yatak gibi eşyaların yerini sık sık değiştirmeyi sever misin?

İlkbahar insanısın sen!

İlkbahar insanısın sen!

Senin dekorasyon zevkinde ferahlık, yenilik ve iç açan bir enerji var. Evinde açık renkler, doğal ışık, taze çiçekler ya da insana “oh be” dedirten küçük detaylar varsa hiç şaşırmayız. Çünkü senin için yaşam alanı sadece vakit geçirilen bir yer değil; yenilenmek, hafiflemek ve kendine yeniden başlamak için kurduğun özel bir alan. Ruhunda da tıpkı ilkbahar gibi umutlu, canlı ve her şeye rağmen toparlanmayı bilen bir taraf var. Küçük bir değişiklik bile sana iyi gelebilir; yeni bir yastık, temizlenmiş bir oda ya da güneş alan bir köşe modunu bir anda değiştirebilir. Çünkü sen bulunduğun yere bahar havası getiren, sessizce güzelleştiren ve insana “burada iyi bir şeyler başlayabilir” hissi veren birisin.

Yaz insanısın sen!

Yaz insanısın sen!

Senin dekorasyon tarzında sıcaklık, rahatlık ve yaşama sevinci kendini hemen belli ediyor. Evinde fazla ciddi, soğuk ya da kasıntı bir hava istemezsin; senin alanın yaşansın, sohbet edilsin, kahkahalar duyulsun istersin. Canlı renkler, rahat koltuklar, bol ışık, doğal dokular ve “burada uzun uzun oturulur” dedirten köşeler tam senlik. Sen hayatı fazla ağırlaştırmadan yaşamayı seven, bulunduğu ortama enerji ve hareket katan birisin. Evinde de aynı şey geçerli; misafir gelsin, kahveler içilsin, müzik açılsın ve ortam kendiliğinden güzelleşsin istersin. Sen yaz gibi içten, sıcak ve bulaşıcı bir enerjiye sahipsin; bir eve değil, girdiğin her ortama güneş açtırıyorsun.

Sonbahar insanısın sen!

Sonbahar insanısın sen!

Senin dekorasyon zevkinde sıcaklık, derinlik ve biraz da nostaljik bir ruh var. Loş ışıklar, kahve tonları, yumuşak battaniyeler, kitaplar, mumlar ya da anlamı olan küçük objeler sana sıradan bir dekorasyondan çok daha fazlasını hissettiriyor olabilir. Çünkü senin için ev, dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşıp kendi içine dönebildiğin özel bir sığınak gibi. Ruhunda da sonbahar gibi düşünceli, duygulu ve derin bir taraf var; her şeyi hızlıca tüketmektense hissetmeyi, anlamayı ve sindirmeyi seviyorsun. Sen bulunduğun yere sakin ama unutulmaz bir hava katanlardansın; tıpkı sonbahar gibi, gösteriş yapmadan insanın içine işliyorsun.

Kış insanısın sen!

Kış insanısın sen!

Senin dekorasyon anlayışında konfor, sadelik ve güven hissi ön planda. Evinde kalabalık, göz yoran ya da fazla hareketli detaylardan çok; seni gerçekten dinlendiren, toparlayan ve korunaklı hissettiren parçaları tercih ediyorsun. Yumuşak dokular, sıcak ışıklar, sade renkler, düzenli alanlar ve içine çekilip dünyadan biraz uzaklaşabileceğin köşeler tam sana göre.  Ev senin için biraz kabuk gibi; orada güç toplar, kendine döner ve yeniden hazır hale gelirsin. Sen kış gibi dingin, sağlam ve etkileyicisin; dışarıdan serin görünsen de seni tanıyanlar içindeki sıcaklığı kolay kolay unutamaz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın