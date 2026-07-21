Ev Dekorasyonuna Göre Hangi Mevsimin İnsanısın?
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Seçtiğin renkler, sevdiğin dokular, evinde en çok vakit geçirdiğin alan bile aslında hangi mevsimin insanı olduğunu ele verebilir. Hazırsan, ev dekorasyon tercihlerinle ruhunun en çok hangi mevsime benzediğini birlikte bulalım! 🏡✨
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1. Herkesin bir favorisi vardır. Senin dekorasyon favorin bunlardan hangisi?
2. Ev düzenini korumak için kendine ait bir rutinin var mı?
3. Evini temizlerken ya da toparlarken dekorasyon tarafında da bir şeyleri değiştirmeyi sever misin?
4. Peki, evinin genel atmosferini nasıl tanımlarsın?
5. Neredeyse sona geliyoruz! Evinin genel tarzı nasıl?
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6. Sana göre iyi dekore edilmiş bir ev nasıl olmalı?
7. Bu yemek masalarından hangisi senin tarzına daha uygun?
8. Son olarak, evdeki koltuk, yatak gibi eşyaların yerini sık sık değiştirmeyi sever misin?
İlkbahar insanısın sen!
Yaz insanısın sen!
Sonbahar insanısın sen!
Kış insanısın sen!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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