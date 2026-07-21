Ev Dekorasyonuna Göre Hangi Mevsimin İnsanısın?

Senin dekorasyon zevkinde ferahlık, yenilik ve iç açan bir enerji var. Evinde açık renkler, doğal ışık, taze çiçekler ya da insana “oh be” dedirten küçük detaylar varsa hiç şaşırmayız. Çünkü senin için yaşam alanı sadece vakit geçirilen bir yer değil; yenilenmek, hafiflemek ve kendine yeniden başlamak için kurduğun özel bir alan. Ruhunda da tıpkı ilkbahar gibi umutlu, canlı ve her şeye rağmen toparlanmayı bilen bir taraf var. Küçük bir değişiklik bile sana iyi gelebilir; yeni bir yastık, temizlenmiş bir oda ya da güneş alan bir köşe modunu bir anda değiştirebilir. Çünkü sen bulunduğun yere bahar havası getiren, sessizce güzelleştiren ve insana “burada iyi bir şeyler başlayabilir” hissi veren birisin.