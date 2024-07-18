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Euro'nun Yükselişi: Mart'tan Bu Yana En Yüksek Seviyede!

etiket Euro'nun Yükselişi: Mart'tan Bu Yana En Yüksek Seviyede!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 22:54

Euro, Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı! Pandemi sonrası düşüşlerden sonra ivmelenen euro Mart'tan bu yana tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

Peki, bu yükselişin arkasında ne var? İşte size kısa bir özet:

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Euro/dolar paritesi TSİ 12.51 itibarıyla yüzde 0,32 artarak 1,093 seviyesinden işlem gördü.

Euro/dolar paritesi TSİ 12.51 itibarıyla yüzde 0,32 artarak 1,093 seviyesinden işlem gördü.

Bu paritenin Mart'tan beri en yüksek seviyeye yükselmesi, ekonomi meraklılarının dikkatinden kaçmadı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 16 Temmuz'da referans kuru 1,0902 dolar olarak belirlemişti, ancak euro bu seviyeyi geride bıraktı.

Peki, bu yükselişin ardındaki hikaye nedir?

Peki, bu yükselişin ardındaki hikaye nedir?

Analistlere göre, dolar haftalardır baskı altında. ABD'de enflasyonun Haziran ayında belirgin bir şekilde zayıflaması, faiz oranlarının yakın zamanda düşme ihtimalini artırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 15 Temmuz'da faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtti. Piyasalarda yıl sonuna kadar en az iki kez faiz indirimi bekleniyor. Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair güvenin arttığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası da boş durmuyor tabii.

Avrupa Merkez Bankası da boş durmuyor tabii.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekonomik toparlanmayı desteklemek için güçlü adımlar attı. Faiz oranlarını sabit tutma ve parasal genişleme politikaları, piyasaların euro'da olan güvenini pekiştirdi. ECB'nin bu kararlı duruşu, euro'nun yükselişine önemli bir katkı sağladı.

Sonuç olarak, finans dünyasında işler kızışıyor!

Sonuç olarak, finans dünyasında işler kızışıyor!

Euro yükselirken, dolar ve altın geriliyor. 

Siz de bu gelişmeleri yakından takip edin, kim bilir belki de yatırım dünyasında yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.

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