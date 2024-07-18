Euro'nun Yükselişi: Mart'tan Bu Yana En Yüksek Seviyede!
Euro'nun Yükselişi: Mart'tan Bu Yana En Yüksek Seviyede!
Euro, Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı! Pandemi sonrası düşüşlerden sonra ivmelenen euro Mart'tan bu yana tüm zamanların en yüksek değerini gördü.
Peki, bu yükselişin arkasında ne var? İşte size kısa bir özet:
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Euro/dolar paritesi TSİ 12.51 itibarıyla yüzde 0,32 artarak 1,093 seviyesinden işlem gördü.
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