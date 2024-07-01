Euro 2024’te Çok Şey Beklediğimiz 11 Milli Futbolcumuz

Son dönemde ciddi sakatlıklarla boğuşsa da orta sahada dinamo gibi çalışan İsmail Yüksek, bitmeyen enerjisi ve mücadeleci ruhuyla A Milli Futbol Takımımız'ın kilit isimlerinden biri. Özellikle Hakan'ın yokluğunda kendisine daha büyük görev düşebilir.

Euro 2024'teki performansıyla birçok otoriteden tam not alan İsmail, özellikle Gürcistan ve Çekya maçlarındaki hırsıyla göz doldurdu. İlerleyen turlarda da takımımıza büyük katkılar sağlamasını umuyoruz!