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Euro 2024’te Çok Şey Beklediğimiz 11 Milli Futbolcumuz

etiket Euro 2024’te Çok Şey Beklediğimiz 11 Milli Futbolcumuz

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 18:31

Euro 2024'te heyecan dolu maçlar izlemeye devam ediyoruz ve A Milli Takımımız, aldığı başarılı sonuçlarla turnuvanın iddialı takımları arasında olmaya devam ediyor. Gürcistan, Portekiz ve Çekya sınavlarından başarıyla çıkan A Millilerimiz için şimdi sıra Avusturya sınavında! Şimdi, gözlerimiz, grup maçlarında sahada parlayan ve onlardan çok şey beklediğimiz yıldızlarımızda. İşte Euro 2024’te performanslarıyla öne çıkan 11 Milli futbolcumuz!

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1. Mert Günok

1. Mert Günok

Başarılı performansıyla Türkiye’nin kalesinde güven veren ve grup maçlarında başarılı bir performans ortaya koyan Mert Günok, kurtarışlarıyla takımını ayakta tutuyor. Tecrübesi ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken Mert, kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla da takıma moral veriyor. Son 16 turunda ve A Milli Takımımız'ın Euro 2024 yolculuğundan ondan çok şey bekliyoruz!

2. Ferdi Kadıoğlu

2. Ferdi Kadıoğlu

Takıma yaptığı hem defansif hem de ofansif katkılarla dikkat çeken Ferdi, çok yönlülüğüyle A Millilerimiz'in en etkili oyuncularından biri. Ferdi, Avusturya karşısında orta sahadaki kontrolü elinde tutmak ve hızlı atak organizasyonları için önemli bir rol üstlenecek. Gol şansı yaratma konusunda turnuvanın liderlerinden biri olan Ferdi'den beklentimiz büyük!

3. Mert Müldür

3. Mert Müldür

Özellikle Gürcistan maçındaki performansıyla göz dolduran ve attığı gol, ilk maçların en iyi golü seçilen Mert Müldür, A Milli Futbol Takımımız'ın en önemli yıldızlarından biri. Defansın sağ kanadında görev yapan Mert Müldür, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Hızı, dayanıklılığı ve çevikliğiyle rakip oyunculara göz açtırmayan Mert, ayrıca ileri çıkışlarıyla da hücumda ekstra bir opsiyon sunuyor.

4. Orkun Kökçü

4. Orkun Kökçü

Grup maçlarının tamamında süre alan, yaratıcılığı ve oyun kurma becerisiyle öne çıkan Orkun, hücum organizasyonlarında da kilit rol oynuyor. Özellikle Hakan'ın yokluğunda Orkun'un omuzlarında çok daha önemli bir yük binebilir. Performansıyla ümit veren Orkun, Euro 2024'ün devamında çok şey beklediğimiz yıldızlarımız arasında!

5. Hakan Çalhanoğlu

5. Hakan Çalhanoğlu

A Milli Futbol Takımımız'ın kaptanı ve lideri Hakan, uzaktan şutları ve duran toplardaki ustalığıyla fark yaratıyor. Avusturya maçında sarı kart cezalısı olmasına rağmen turnuvanın geri kalanında yine kilit oyuncu olacak. Zafere giden yolda hem moral hem de performans olarak Hakan'dan beklentimiz çok yüksek!

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6. İsmail Yüksek

6. İsmail Yüksek

Son dönemde ciddi sakatlıklarla boğuşsa da orta sahada dinamo gibi çalışan İsmail Yüksek, bitmeyen enerjisi ve mücadeleci ruhuyla A Milli Futbol Takımımız'ın kilit isimlerinden biri. Özellikle Hakan'ın yokluğunda kendisine daha büyük görev düşebilir. 

Euro 2024'teki performansıyla birçok otoriteden tam not alan İsmail, özellikle Gürcistan ve Çekya maçlarındaki hırsıyla göz doldurdu. İlerleyen turlarda da takımımıza büyük katkılar sağlamasını umuyoruz!

7. Kerem Aktürkoğlu

7. Kerem Aktürkoğlu

A Milli Futbol Takımımız'ın önemli yıldızları arasında gösterilen Kerem Aktürkoğlu, gruptaki 3 maçta da forma buldu ve 1 güzel golle oyununu süsledi. Hızı ve yaratıcılığıyla hücum hattının önemli silahları olan Kerem'e önümüzdeki maçlarda da büyük iş düşecek!

8. Kenan Yıldız

8. Kenan Yıldız

Hızı ve çabukluğuyla öne çıkan A Milli Futbol Takımımız'ın yıldızı Kenan, turnuvaya damga vurmasını beklediğimiz oyuncular arasında yer alıyor. 19 yaşındaki genç yetenek, henüz turnuvada gol atma şansı yakalayamasa da A Millilerimiz'in en önemli gol umutlarından biri. Önümüzdeki maçlardan Kenan'dan beklentimiz çok yüksek!

9. Barış Alper Yılmaz

9. Barış Alper Yılmaz

Euro 2024'te kilit isimler arasında gösterilen futbolcularımızdan biri de son dönemdeki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz. Hızı ve fiziksel performansıyla öne çıkan ve sürekli olarak rakip defansı yıpratan Barış'tan bu turnuvada çok şey bekliyoruz.

10. Arda Güler

10. Arda Güler

Henüz genç yaşına rağmen büyük bir olgunlukla oynayan Arda Güler, sahadaki varlığıyla takımına büyük katkılar sağlıyor. Teknik becerisi, oyun zekası ve yaratıcı paslarıyla fark yaratan Arda, Gürcistan maçında attığı golle alkış topladı. Euro 2024'te tüm dünyanın gözü Arda'nın üzerinde demek yanlış olmaz!

Oyun stiliyle tüm futbolseverleri heyecanlandıran genç yıldızdan turnuvanın devam yolculuğunda beklentimiz çok ama çok büyük!

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11. Cenk Tosun

11. Cenk Tosun

A Milli Futbol Takımımız'ın en tecrübeli isimlerinden biri olan Cenk Tosun, Çekya maçındaki kritik golüyle birlikte gerektiğinde takımımızın gol umutlarını sırtlanabileceğini gösterdi. 

Tecrübesiyle genç oyunculara örnek olan Cenk, rakip savunmalar için de her daim tehlike yaratma potansiyeline sahip. Turnuvanın ilerideki maçlarında hem motivasyon hem de performans olarak Cenk'ten beklentimiz büyük!

Bonus: Tüm Takım ve muhteşem taraftarlar!

Bonus: Tüm Takım ve muhteşem taraftarlar!

Euro 2024 kadromuz, sadece bireysel yıldızlarla değil, takım olarak gösterdiği dayanışma ve kolektif ruhla da dikkat çekiyor. Gruplardan çıkmayı başaran A Millilerimiz, sahada gösterdiği mücadele azmi ve takım ruhu ile futbolseverlerin takdirini kazandı. Kadrodaki her oyuncunun takıma maksimum katkıyı sağlayacağına güvenimiz tam!

Ayrıca, Euro 2024’teki başarılarımızın arkasında muhteşem taraftarların da payı büyük! Hem statta hem de ekran başında milli takımı destekleyen taraftarlar, coşkulu tezahüratları ve bitmeyen enerjileriyle oyunculara moral kaynağı olmaya ve tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor.

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