Euro 2024’te Çok Şey Beklediğimiz 11 Milli Futbolcumuz
Euro 2024’te Çok Şey Beklediğimiz 11 Milli Futbolcumuz
Euro 2024'te heyecan dolu maçlar izlemeye devam ediyoruz ve A Milli Takımımız, aldığı başarılı sonuçlarla turnuvanın iddialı takımları arasında olmaya devam ediyor. Gürcistan, Portekiz ve Çekya sınavlarından başarıyla çıkan A Millilerimiz için şimdi sıra Avusturya sınavında! Şimdi, gözlerimiz, grup maçlarında sahada parlayan ve onlardan çok şey beklediğimiz yıldızlarımızda. İşte Euro 2024’te performanslarıyla öne çıkan 11 Milli futbolcumuz!
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1. Mert Günok
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2. Ferdi Kadıoğlu
3. Mert Müldür
4. Orkun Kökçü
5. Hakan Çalhanoğlu
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6. İsmail Yüksek
7. Kerem Aktürkoğlu
8. Kenan Yıldız
9. Barış Alper Yılmaz
10. Arda Güler
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