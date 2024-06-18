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EURO 2024 Stadyumları ve Şehirlerini İnceliyoruz!

etiket EURO 2024 Stadyumları ve Şehirlerini İnceliyoruz!

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 14:01

Futbolseverleri Almanya’nın kalbinde, tarih ve kültür dolu şehirlerde buluşturacak olan Euro 2024 başladı! Her biri kendi özgün atmosferine ve eşsiz cazibesine sahip olan bu şehirler, futbol coşkusunu doruklarda yaşatacak. İşte Euro 2024’ün ev sahibi şehirleri ve stadyumları hakkında bilmeniz gereken her şey!

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1. Münih - Allianz Arena

1. Münih - Allianz Arena

Almanya'nın güneydoğusunda bulunan ve Bavyera eyaletinin başkenti olan Münih, Euro 2024'ün açılış maçına da sahne oluyor. Dünyaca ünlü Oktoberfest'i, tarihi Marienplatz meydanı, İngiliz Bahçesi ve tüm kültürel zenginliğile futbolun kalbi Münih'te atacak! 

Turnuvada maçlar FC Bayern Münih'in evi olan 75,000 kapasiteli Allianz Arena'da oynanacak. Dış cephesinin renk değiştirebilme özelliğiyle dikkat çeken Allianz Arena, 2006 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmıştı!

2. Berlin - Olympiastadion

2. Berlin - Olympiastadion

Almanya'nın başkenti Berlin hem tarihi hem de modern yapılarıyla ünlüdür. Dünya çapında etkinliklere ev sahipliği yapan Berlin, sanat sahneleri, zengin mutfak kültürü ve renkli gece hayatıyla bilinir. Aynı zamanda Brandenburg Kapısı, Berlin Duvarı Kalıntıları ve Museum Island gibi tarihi ve kültürel zenginlikler ile doludur. 

Şehrin sembolik yapılarından biri olan 74 bin kapasiteli Olympiastadion, 1936 Olimpiyatları için inşa edilmiştir ve aynı zamanda tarihi bir anıttır. Stadyum, 2006 FIFA Dünya Kupası finaline ve 2009 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır.

3. Dortmund - BVB Stadion Dortmund

3. Dortmund - BVB Stadion Dortmund

Almanya'nın batısında, Ruhr bölgesinde yer alan Dortmund şehri, zengin endüstriyel geçmişi ve canlı kültürel sahnesiyle bilinir. Westfalenpark ve Reinoldikirche gibi turistik yerlere sahiptir. Ayrıca, Borussia Dortmund futbol kulübünün yoğun ve tutkulu taraftar kitlesi ile ünlüdür. 

Borussia Dortmund'un maçlarını oynadığı 81bin kapasiteli BVB Stadion Dortmund, yoğun atmosferi ve 'Yellow Wall' (Sarı Duvar) olarak bilinen dünyanın en büyük tek tribün bölümüyle dikkat çeker. Stadyum, Türkiye-Portekiz maçı ve yarı final dahil olmak üzere önemli maçlara ev sahipliği yapacak.

4. Stuttgart - Stuttgart Arena

4. Stuttgart - Stuttgart Arena

Almanya'nın güneybatısında bulunan Stuttgart, Baden-Württemberg eyaletinin başkentidir. Mercedes-Benz ve Porsche gibi otomotiv devlerinin merkezi olan Stuttgart, aynı zamanda yeşil parkları, tarihi binaları ve üzüm bağları ile dünya çapında bir şöhrete sahip!

Modern tasarımı ve geniş olanaklarıyla dikkat çeken 54,906 kapasiteli Stuttgart Arena, Almanya'nın grup maçı ve çeyrek final gibi önemli maçlara ev sahipliği yapacak.

5. Hamburg - Volksparkstadion

5. Hamburg - Volksparkstadion

Almanya'nın kuzeyinde büyük bir liman kenti olan Hamburg, Elbe Nehri kıyısındaki konumu, Reeperbahn caddesi ve Elbphilharmonie konser salonu gibi ikonik yerleriyle bilinir. Aynı zamanda zengin denizcilik tarihi ve kültürel etkinlikleri ile dikkat çekici bir güzelliğe sahiptir. 

Euro 2024'te önemli maçlara ev sahipliği yapacak olan 57,000 kapasiteli Volksparkstadion, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda da kullanılmış ve üst düzey maçlara ev sahipliği yapmıştı. Euro 2024'te çeyrek final ve grup aşaması maçlarının bir kısmı burada oynanacak.

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6. Frankfurt - Frankfurt Arena

6. Frankfurt - Frankfurt Arena

Almanya'nın finans merkezi olarak gösterilen ve yüksek gökdelenleriyle New York havası estiren Frankfurt, Almanya'nın en güzel şehirleri arasında gösteriliyor. Main Nehri kıyısında yer alan Frankfurt, dev fuarlarıyla meşhurdur ve uluslararası havaalanıyla büyük bir ulaşım merkezidir. 

Euro 2024 maçlarının oynanacağı 48,500 kapasiteli Frankfurt Arena, 2006 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmıştı. Almanya'nın grup maçı ve son 16 turu burada oynanacak.

7. Leipzig - Red Bull Arena

7. Leipzig - Red Bull Arena

Almanya'nın doğusunda, Saksonya eyaletinde yer alan Leipzig, tarihi ve kültürel zenginlikleri, müzik sahnesi ve üniversitesi ile öne çıkıyor. Almanya'nın sanat alanlarında öne çıkan şehirlerinden biri olan Leipzig, Johann Sebastian Bach ve Felix Mendelssohn gibi ünlü müzisyenlere de ev sahipliği yapmıştır. 

Euro 2024'ün gözde stadyumlarından biri olan ve Leipzig'te yer alan 42 bin kapasiteli Red Bull Arena, RB Leipzig'in evi olup modern tesisleriyle dikkat çekiyor. Grup aşaması maçlarının bir kısmı ve yine son 16 turu maçlarının bir kısmı Red Bull Arena'da oynanacak!

8. Gelsenkirchen - Veltins Arena

8. Gelsenkirchen - Veltins Arena

Almanya'nın kuzeybatısında, Ruhr bölgesinde yer alan Gelsenkirchen, kömür madenciliği tarihi ve başarılarıyla dünya çapında şöhrete sahip FC Schalke 04 futbol kulübü ile bilinir. Şehir, endüstriyel geçmişi ve canlı futbol kültürüyle de dikkat çekiyor. Ayrıca, Zoom Erlebniswelt Hayvanat Bahçesi gibi turistik yerlere ev sahipliği yapıyor. 

Euro 2024'te dört önemli maça ev sahipliği yapacak olan 62 bin kapasiteli Veltins-Arena, açılabilir çatısı ve çok yönlü kullanımıyla büyüleyici bir stat. Bu modern stadyum, İspanya-İtalya maçı ve son 16 turu gibi önemli karşılaşmalara sahne olacak.

9. Düsseldorf - Merkur Spiel Arena

9. Düsseldorf - Merkur Spiel Arena

Ren Nehri kıyısında, Almanya'nın batısında bulunan Düsseldorf, moda ve ticaret fuarları, sanat galerileri ve modern mimarisi ile tanınıyor. Şehir, Königsallee alışveriş caddesi ve Ren Nehri kıyısındaki sahil şeridiyle büyüleyici bir atmosfere sahip. Ayrıca, zengin kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

54,600 kapasiteli Merkur Spiel-Arena, Euro 2024'te çeyrek final ve grup aşaması maçlarına ev sahipliği yapacak. Modern yapısı ve geniş olanaklarıyla dikkat çeken bu stadyum, futbolseverlere eşsiz bir deneyim sunacak.

10. Köln - RheinEnergieStadion

10. Köln - RheinEnergieStadion

Almanya'nın batısında, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Köln, gotik mimarisi, özellikle de Köln Katedrali ile dünya ünlü kentler arasında! Köln için zengin tarihî geçmişi, canlı etkinlikleri, karnavalları ve Ren Nehri manzarasıyla büyüleyici bir şehir olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca, çeşitli müzeler ve sanat galerileriyle kültürel bir merkez sayılabilir. 

49 bin kapasiteli RheinEnergieStadion, Euro 2024'te İsviçre'nin iki maçı ve son 16 turundaki önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacak!

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