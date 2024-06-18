EURO 2024 Stadyumları ve Şehirlerini İnceliyoruz!

Almanya'nın başkenti Berlin hem tarihi hem de modern yapılarıyla ünlüdür. Dünya çapında etkinliklere ev sahipliği yapan Berlin, sanat sahneleri, zengin mutfak kültürü ve renkli gece hayatıyla bilinir. Aynı zamanda Brandenburg Kapısı, Berlin Duvarı Kalıntıları ve Museum Island gibi tarihi ve kültürel zenginlikler ile doludur.

Şehrin sembolik yapılarından biri olan 74 bin kapasiteli Olympiastadion, 1936 Olimpiyatları için inşa edilmiştir ve aynı zamanda tarihi bir anıttır. Stadyum, 2006 FIFA Dünya Kupası finaline ve 2009 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır.