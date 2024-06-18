EURO 2024 Stadyumları ve Şehirlerini İnceliyoruz!
EURO 2024 Stadyumları ve Şehirlerini İnceliyoruz!
Futbolseverleri Almanya’nın kalbinde, tarih ve kültür dolu şehirlerde buluşturacak olan Euro 2024 başladı! Her biri kendi özgün atmosferine ve eşsiz cazibesine sahip olan bu şehirler, futbol coşkusunu doruklarda yaşatacak. İşte Euro 2024’ün ev sahibi şehirleri ve stadyumları hakkında bilmeniz gereken her şey!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Münih - Allianz Arena
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Berlin - Olympiastadion
3. Dortmund - BVB Stadion Dortmund
4. Stuttgart - Stuttgart Arena
5. Hamburg - Volksparkstadion
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın