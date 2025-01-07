Estetik Operasyonlarda Yeni Dönem: Daha Fazla Doktor Estetik Operasyon Yapabilecek!
Estetik Operasyonlarda Yeni Dönem: Daha Fazla Doktor Estetik Operasyon Yapabilecek!
Güzellik ve estetik odaklı düzenlemelerde yeni bir döneme girildi. Yeni yönetmelik değişikliği ile çeşitli branşlardaki doktorların da eğitim programlarına uygun olarak bu tür işlemleri gerçekleştirebilmesi sağlandı. Bu, uygulama alanını genişletirken, aynı zamanda daha fazla uzmana da kapılarını açtı. Bu önemli karar, Resmi Gazete'de ilan edilerek yürürlüğe girdi.
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Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler 7 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik değişikliğinde en dikkat çekenler estetik ve güzellikle ilgili maddeler oldu.
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Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususları düzenleyen ek 1'inci maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan "deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
Yapılan yönetmelik değişikliği ile farklı branşlardaki hekimlerin de eğitim müfredatları doğrultusunda bu işlemleri yapabilmesinin önü açılarak kapsam genişletildi. İlgili fıkra şu şekilde:
Yönetmeliğin "Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu" başlıklı geçici 4'üncü maddesi de yürürlükten kaldırıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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