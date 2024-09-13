Estetik Müdahalelerle Görünümünü Tamamen Değiştirerek Adeta Çağ Atlayan 15 Kişi

Estetik operasyonlar, insanların kendilerine özgü bir görünüm kazandırma yolunda önemli bir rol oynuyor. Her geçen gün bu alandaki yenilikler ve tekniklerle birlikte, insanların yüz ve vücut hatlarını değiştirme şekilleri de çeşitleniyor. İşte burun, kaş, çene ve yüz estetiği gibi operasyonlarla kendilerini yeniden şekillendiren ve bambaşka görünüme kavuşan 15 kişi...