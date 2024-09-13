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Estetik Müdahalelerle Görünümünü Tamamen Değiştirerek Adeta Çağ Atlayan 15 Kişi

Estetik Müdahalelerle Görünümünü Tamamen Değiştirerek Adeta Çağ Atlayan 15 Kişi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 12:03

Estetik operasyonlar, insanların kendilerine özgü bir görünüm kazandırma yolunda önemli bir rol oynuyor. Her geçen gün bu alandaki yenilikler ve tekniklerle birlikte, insanların yüz ve vücut hatlarını değiştirme şekilleri de çeşitleniyor. İşte burun, kaş, çene ve yüz estetiği gibi operasyonlarla kendilerini yeniden şekillendiren ve bambaşka görünüme kavuşan 15 kişi...

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1. Yüz gençleştirme ve revizyon rinoplasti için altın oran teknikler uygulanmış.

1. Yüz gençleştirme ve revizyon rinoplasti için altın oran teknikler uygulanmış.

2. Kendi kaburga kıkırdağı ile 4. revizyon rinoplasti.

2. Kendi kaburga kıkırdağı ile 4. revizyon rinoplasti.

3. Microblading uygulaması.

3. Microblading uygulaması.

4. Rinoplasti, alt göz kapağı gençleştirme ve çene hattı düzeltme.

4. Rinoplasti, alt göz kapağı gençleştirme ve çene hattı düzeltme.

5. Microblading uygulaması.

5. Microblading uygulaması.
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6. Rinoplasti, V şeklinde çene hattı konturlama ve yanak kaldırma.

6. Rinoplasti, V şeklinde çene hattı konturlama ve yanak kaldırma.

7. Dudak yarıklığı revizyon rinoplasti.

7. Dudak yarıklığı revizyon rinoplasti.

8. 5 yıllık burun estetiği, V şeklinde çene hattı, göz altı gençleştirme ameliyatı ve kaş asimetrisi ameliyatı.

8. 5 yıllık burun estetiği, V şeklinde çene hattı, göz altı gençleştirme ameliyatı ve kaş asimetrisi ameliyatı.

9. Revizyon rinoplasti, alt göz kapağı blefaroplastisi ve V şeklinde çene hattı ameliyatı.

9. Revizyon rinoplasti, alt göz kapağı blefaroplastisi ve V şeklinde çene hattı ameliyatı.

10. Microblading uygulaması.

10. Microblading uygulaması.
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11. Burun ameliyatı.

11. Burun ameliyatı.

12. Alt göz kapağı ameliyatı ile birlikte rinoplasti.

12. Alt göz kapağı ameliyatı ile birlikte rinoplasti.

13. Kendi kaburga kıkırdağı ile kapalı yaklaşımla revizyon rinoplastisi.

13. Kendi kaburga kıkırdağı ile kapalı yaklaşımla revizyon rinoplastisi.

14. Yüz germe, boyun germe, yanak kaldırma ve göz altı gençleştirme rinoplastisi.

14. Yüz germe, boyun germe, yanak kaldırma ve göz altı gençleştirme rinoplastisi.

15. Yüz estetiği, orta yüz germe, revizyon rinoplasti, V şeklinde çene hattı kontürü, göz altı gençleştirme ve şakak kaldırma.

15. Yüz estetiği, orta yüz germe, revizyon rinoplasti, V şeklinde çene hattı kontürü, göz altı gençleştirme ve şakak kaldırma.

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