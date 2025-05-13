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Eşref Rüya Dizisinin Fanları Oyuncuları Saçlarına Kazıtıyor: Eşref Rüya Akımı Berberlerde!

Eşref Rüya Dizisinin Fanları Oyuncuları Saçlarına Kazıtıyor: Eşref Rüya Akımı Berberlerde!

Kanal D
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2025 - 11:27

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi 'Eşref Rüya' fanları, sosyal medyanın ardından berberlerde de akım başlattı. Antalya'da berber Süleyman Tokgöz, diziyi yakından takip eden seyircilerden gelen talep doğrultusunda başrol oyuncularını saçlara portre şeklinde işleyerek dikkat çekici bir tasarıma imza attı.

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Eşref Rüya dizisinin fanları berberlerde yeni akım başlattı.

Eşref Rüya dizisinin fanları berberlerde yeni akım başlattı.

Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan 'Eşref Rüya', televizyonun yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Diziye yönelik ilginç paylaşımların arasına, Antalya'daki bir berberin yaptığı sıra dışı saç tasarımları da eklendi. 

Süleyman Tokgöz isimli berber saçları bir tuval gibi kullanarak, 'Eşref Rüya' dizisinin başrol oyuncularının portrelerini saç üzerine işledi. Özellikle dizi izleyicileri, çocuklar ve gençler tarafından talep gören bu tasarımlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

'Eşref Rüya' dizisi için hazırladığı tasarımların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü kaydeden Tokgöz akım haline gelen saçlar hakkında şunları söyledi:

'Eşref Rüya' dizisi için hazırladığı tasarımların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü kaydeden Tokgöz akım haline gelen saçlar hakkında şunları söyledi:

“26 yıldır işimi severek yapıyorum. Yıllar içinde sadece klasik berberlik değil, sanatsal saç tasarımlarına da ilgi duymaya başladım. Amacım hem farkındalık yaratmak hem de gençlerin ilgisini çekecek özel tasarımlar ortaya koymaktı. Son olarak çok severek izlediğim 'Eşref Rüya' dizisini saç tasarımıma taşıdım. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu bu dizi beni gerçekten etkiledi. Hiçbir bölümünü kaçırmadım ve hafızamda yer etti. Bu yüzden onların yüzlerini portre olarak saç tasarımına yansıttım. Diziyi takip edenlerden gelen talep doğrultusunda sosyal medyada yoğun ilgi gördü, videolarımız çok izleniyor.”

“Gençler bu tasarımları gördükçe aynılarını istiyor”

“Gençler bu tasarımları gördükçe aynılarını istiyor”

Antalyalı berber, “Gençler, çocuklar bu tasarımları görüp aynısını istiyor. Tribal çizimler ve portreler en çok tercih edilenler arasında. Önce hayal ederek tasarlıyorum, sonra uygulamaya geçiyorum. Makas ve tıraş makinesiyle saç üzerine resim yapar gibi çalışıyorum. Bu çalışmalar sosyal medyada paylaşıldıkça hem mesleğime ilgi artıyor hem de sanata bakış açısı değişiyor. Türkiye'de de artık bu çizimler yaygınlaşıyor' diye konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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