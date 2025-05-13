Eşref Rüya Dizisinin Fanları Oyuncuları Saçlarına Kazıtıyor: Eşref Rüya Akımı Berberlerde!
Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi 'Eşref Rüya' fanları, sosyal medyanın ardından berberlerde de akım başlattı. Antalya'da berber Süleyman Tokgöz, diziyi yakından takip eden seyircilerden gelen talep doğrultusunda başrol oyuncularını saçlara portre şeklinde işleyerek dikkat çekici bir tasarıma imza attı.
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Eşref Rüya dizisinin fanları berberlerde yeni akım başlattı.
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'Eşref Rüya' dizisi için hazırladığı tasarımların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü kaydeden Tokgöz akım haline gelen saçlar hakkında şunları söyledi:
“Gençler bu tasarımları gördükçe aynılarını istiyor”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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