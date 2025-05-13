Eşref Rüya Dizisinin Fanları Oyuncuları Saçlarına Kazıtıyor: Eşref Rüya Akımı Berberlerde!

“26 yıldır işimi severek yapıyorum. Yıllar içinde sadece klasik berberlik değil, sanatsal saç tasarımlarına da ilgi duymaya başladım. Amacım hem farkındalık yaratmak hem de gençlerin ilgisini çekecek özel tasarımlar ortaya koymaktı. Son olarak çok severek izlediğim 'Eşref Rüya' dizisini saç tasarımıma taşıdım. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu bu dizi beni gerçekten etkiledi. Hiçbir bölümünü kaçırmadım ve hafızamda yer etti. Bu yüzden onların yüzlerini portre olarak saç tasarımına yansıttım. Diziyi takip edenlerden gelen talep doğrultusunda sosyal medyada yoğun ilgi gördü, videolarımız çok izleniyor.”