Esra Albayrak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? NUN Vakfı Başkanı Esra Albayrak'ın Hayatı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Esra Albayrak, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen çocuk refahı konulu dünya zirvesinde yapay zeka algoritmalarına dair sözleriyle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi olan Esra Albayrak, sosyolog kimliği ve başında bulunduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'yla tanınıyor. Peki Esra Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatına dair merak edilenler...
Esra Albayrak Kimdir?
Esra Albayrak Kaç Yaşında?
Esra Albayrak Nereli?
Esra Albayrak Kariyer Başlangıcı
Esra Albayrak Özel Hayatı
Esra Albayrak Öne Çıkan Açıklamalar
Esra Albayrak Güncel Projeleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın