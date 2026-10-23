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Esra Albayrak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? NUN Vakfı Başkanı Esra Albayrak'ın Hayatı

Esra Albayrak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? NUN Vakfı Başkanı Esra Albayrak'ın Hayatı

Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
23.10.2026 - 13:14
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Esra Albayrak, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen çocuk refahı konulu dünya zirvesinde yapay zeka algoritmalarına dair sözleriyle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi olan Esra Albayrak, sosyolog kimliği ve başında bulunduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'yla tanınıyor. Peki Esra Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatına dair merak edilenler...

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Esra Albayrak Kimdir?

Esra Albayrak Kimdir?

Esra Albayrak, sosyolog ve sivil toplum yöneticisidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın dört çocuğunun üçüncüsü olan Albayrak, kamuoyunda Esra Erdoğan Albayrak adıyla da anılıyor. Ahmet Burak Erdoğan, Necmettin Bilal Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kardeşidir.

Akademik çalışmalarını din-devlet ilişkileri, karşılaştırmalı eğitim sistemleri ve sivil toplum üzerine yoğunlaştıran Esra Albayrak, 2016'dan bu yana NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Esra Albayrak Kaç Yaşında?

Esra Albayrak Kaç Yaşında?

Esra Albayrak, 14 Ekim 1983'te dünyaya geldi ve 43 yaşında. Ortaöğrenimini 2000 yılında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Albayrak, lise yıllarının ardından eğitimine yurt dışında devam etti.

Esra Albayrak Nereli?

Esra Albayrak Nereli?

Esra Albayrak, İstanbul doğumlu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçen Albayrak'ın baba tarafı Rize'nin Güneysu ilçesinden geliyor. Annesi Emine Erdoğan ise Siirtli bir ailenin kızı.

Esra Albayrak Kariyer Başlangıcı

Esra Albayrak Kariyer Başlangıcı

Esra Albayrak, lisans eğitimini ABD'deki Indiana Üniversitesi Bloomington'da sosyoloji ve tarih bölümlerinde çift anadal yaparak 2003 yılında onur derecesiyle tamamladı. Doğu Avrupa ve Rusya Çalışmaları'nı yan dal olarak seçen Albayrak, lisans tezini Türkiye'deki sivil toplum geleneği üzerine hazırladı.

Ardından Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Kültür ve siyaset sosyolojisi alanındaki doktorasını 2014'te tamamlayan Albayrak, tezinde 1951-2010 yılları arasında imam hatip okullarından mezun olan kuşakların deneyimlerini inceledi.

Sivil toplumdaki ilk önemli görevi 2012'de geldi: Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin yönetim kuruluna seçildi. 2013'te TÜRGEV yönetim kuruluna giren Albayrak, 2016-2019 yılları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi'nin kurucu başkanlığını yürüttü.

Esra Albayrak Özel Hayatı

Esra Albayrak Özel Hayatı

Esra Albayrak, 11 Temmuz 2004'te İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Berat Albayrak ile evlendi. Nikah şahitleri arasında Ürdün Kralı II. Abdullah, dönemin Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref ve Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis gibi isimler yer aldı.

Berat Albayrak, 2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018-2020 yılları arasında ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Çiftin dört çocuğu bulunuyor. Özel hayatını medyadan uzak tutan Esra Albayrak, 2024'ün ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü öncesinde eşiyle birlikte kamera karşısına geçerek vatandaşları yürüyüşe davet etmişti.

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Esra Albayrak Öne Çıkan Açıklamalar

Esra Albayrak Öne Çıkan Açıklamalar

Esra Albayrak'ın son dönemde en çok konuşulan sözleri, Semerkant'ta düzenlenen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol' başlıklı dünya zirvesinden geldi. 'Çocuklara Büyük Ölçekli Yatırım' oturumunda konuşan Albayrak, yapay zeka algoritmalarının sorgulanması gerektiğini vurgulayarak 'Kimin diliyle, kimin verisiyle düşünüyor?' sorusunu yöneltti. Algoritmaların insanın ihtiyacından çok dikkatinin ve verisinin peşinde olduğunu söyleyen Albayrak, erken çocukluk döneminde düşünme eğitimine yatırım yapılması çağrısında bulundu ve 'Kabulleri sorgulama kabiliyetine en çok da çocuklar sahiptir' dedi.

Mayıs 2026'da İstanbul'da düzenlenen World Decolonization Forum'un açılışında yaptığı konuşma da dikkat çekmişti. Albayrak burada dekolonizasyonu Batı'ya 'efendilik kompleksinden arınması için açık bir davet' olarak tanımlamış, 'İnsanın yükünü konuşmayı öneriyoruz' demişti.

Esra Albayrak Güncel Projeleri

Esra Albayrak Güncel Projeleri

Esra Albayrak'ın güncel çalışmalarının merkezinde NUN Eğitim ve Kültür Vakfı var. Vakıf; NUN Okulları, 'Eğitimde 1 Adım Ötesi' zirvesi ve 2024'te kurulan Enstitü Sosyal ile eğitim ve düşünce alanında faaliyet gösteriyor. Enstitü Sosyal ile NUN Vakfı'nın ev sahipliğindeki World Decolonization Forum, 11-12 Mayıs 2026'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı; Albayrak forumun bilim kurulunda da yer aldı. Enstitü Dijital platformu da 2026'da tanıtıldı.

Albayrak, 2013'ten bu yana TÜRGEV yönetim kurulunda bulunuyor ve vakfın TÜRGEV Akademi, Pusula ve EDEP Eğitime Destek Programı gibi çalışmalarında görev alıyor. 2024'te Yeşilay Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğine getirilen Albayrak, yurt dışında okuyan Türk öğrencilere destek veren TURKEN Vakfı'nın yönetiminde de yer aldı.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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