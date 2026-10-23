Esra Albayrak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? NUN Vakfı Başkanı Esra Albayrak'ın Hayatı

Esra Albayrak, sosyolog ve sivil toplum yöneticisidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın dört çocuğunun üçüncüsü olan Albayrak, kamuoyunda Esra Erdoğan Albayrak adıyla da anılıyor. Ahmet Burak Erdoğan, Necmettin Bilal Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kardeşidir.

Akademik çalışmalarını din-devlet ilişkileri, karşılaştırmalı eğitim sistemleri ve sivil toplum üzerine yoğunlaştıran Esra Albayrak, 2016'dan bu yana NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.