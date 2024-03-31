Eskişehir 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Eskişehir'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?
Eskişehir 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Eskişehir'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?
Yerel seçimler için Türkiye, bugün sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderken, oy verme işlemi saat 17.00'de tüm Türkiye'de sona erdi. Oy verme işlemi sonrası sandıklar açılmaya başlandı ve oy sayımına geçildi. Peki Eskişehir'de son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
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Eskişehir 31 Mart Yerel Seçim sonucu
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