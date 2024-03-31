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Eskişehir 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Eskişehir'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Eskişehir 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Eskişehir'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:34

Yerel seçimler için Türkiye, bugün sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderken, oy verme işlemi saat 17.00'de tüm Türkiye'de sona erdi. Oy verme işlemi sonrası sandıklar açılmaya başlandı ve oy sayımına geçildi. Peki Eskişehir'de son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

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Eskişehir 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Eskişehir 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Eskişehir'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde büyükşehirde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor.

Eskişehir'de sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Eskişehir'de sandıkların yüzde kaçı açıldı?

  • Saat 20.20 itibarıyla sonuçlar;

  • Açılan Sandık: % 62,98

Eskişehir'de seçimi kim kazandı?

Eskişehir'de seçimi kim kazandı?

  • CHP adayı Ayşe Ünlüce: 155.569 - Oyların yüzde 44,84'ü

  • AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu: 145.041 - Oyların yüzde 41,81'i

  • İYİ Parti adayı Melih Aydın: 18.839 - Oyların yüzde 5,43'ü

Güncellenecek.

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